La bonne nouvelle du jour (13 juillet 2026)
13 Juillet 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #La blague involontaire du jour, #La bonne nouvelle du jour, #États-Unis, #Impérialisme, #GQ
Selon une hypothèse plausible, il aurait été tué par un bombardement russe à Kiev le 10 ou le 11 juillet. Probablement, si on ne croit pas au karma. Après tout, n'avait-il pas appelé publiquement à l’assassinat de Poutine le 3 mars 2022?
En tous cas quelques heures avant sa mort il se trouvait en parfaite santé dans la capitale ukrainienne en train de visiter une usine de drones d'où il envoyait des selfies, et qui aurait été détruite juste après son passage, ou pendant. On raconte aussi qu'un hôtel de luxe où les notables occidentaux ont leurs habitudes aurait été détruit le même jour.
Lorsque des militaires, des mercenaires ou des conseillers occidentaux sont tués en Ukraine, leur mort est en général attribuée à un accident en dehors du pays quand elle est annoncée.
C'est probablement l'une des créatures les plus malfaisantes du siècle qui vient ainsi de disparaitre soudainement. C'était un élément central et très influent de la clique sanguinaire des néo-conservateurs anglo-saxons, il était représentatif de cette nouvelle catégorie de politiciens occidentaux qui semblent avoir perdu tous repères moraux, et dont notre regrettable président est aussi un représentant, avec la présidente de la Commission européenne, le premier ministre britannique sortant et le clown-président ukrainien - et une foultitude d'autres.
Il se réjouissait publiquement du massacre en cours en Ukraine, l’appelant "le meilleur investissement possible" pour les États-Unis.
Il s'est signalé récemment comme un fervent soutien pour les guerres contre l'Iran, et par ses appels répétés à l'invasion de Cuba.
Il était en bonne place pour mériter le titre de politicien américain le plus sioniste, ce qui est une sorte d'exploit.
S'il a été victime d'une opération russe (ou, à la rigueur , iranienne), cela signifierait que les adversaires de l'Occident sont entrés à leur tour dans la course à la décapitation de l'adversaire, quelques mois après l'extermination de la direction politique iranienne. Cela se produit quelques jours après qu’Israël ait fait circuler des rumeurs insistantes d'attentat contre Trump.
Le maquillage des circonstances et du lieu de son décès s'expliquerait alors par la nécessité d'éviter une escalade incontrôlable vers un conflit entre puissances nucléaires.
Lindsay Graham sera remplacé, et le remplaçant ne vaudra pas mieux. Mais peut être que les dirigeants américains vont enfin comprendre l’incroyable irresponsabilité des actions terroristes qu'ils ont entreprises contre ceux du reste du monde et les risques qu'ils encourent personnellement en utilisant cette stratégie exterminatrice ?
Et si les Russes sont bien responsables de sa mort, ils auront enfin envoyé un message clair à l'Occident global sur les limites à ne pas franchir.
GQ, 13 juillet 2028
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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