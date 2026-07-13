Meyer Lansky et la Mafia à Cuba

Pendant plus de vingt ans, Meyer Lansky construisit ce qu’il croyait être son royaume dans les Caraïbes. Le gangster juif de New York avait transformé La Havane en capitale du jeu du continent américain, un terrain de loisirs où les touristes américains pouvaient profiter de tous les vices sous la protection d’un dictateur payé par la mafia. Puis arriva Fidel Castro, un jeune révolutionnaire issu de la campagne cubaine, qui allait détruire tout ce que Lansky avait bâti en quelques semaines. Il est probable que les deux hommes ne se soient jamais rencontrés ni parlé. Pourtant, l’affrontement entre l’empire criminel de Lansky et le mouvement révolutionnaire de Castro remodela Cuba, déclencha des complots d’assassinat impliquant la CIA et laissa des conséquences qui se font encore sentir aujourd’hui. Plus d’un demi-siècle plus tard, Washington veut mettre fin à la Révolution cubaine et le fantôme de Meyer Lansky refait surface : la transformation de l’île en un immense réseau de casinos. Meyer Lansky naquit sous le nom de Maier Suchowljansky en 1902 à Grodno, une ville de l’Empire russe aujourd’hui située en Biélorussie. Il appartenait à la population juive d’Europe orientale qui émigra aux États-Unis au début du XXe siècle. À partir de 1918, avec son ami « Bugsy » Siegel, il organisa des parties de dés clandestines dans les rues. Ils passèrent ensuite au vol d’automobiles, puis aux braquages et, lorsque la Prohibition arriva, ils se lancèrent dans la contrebande d’alcool, ce qui allait faire la fortune de toute une génération de criminels et de policiers corrompus. Lansky devint également l’ami de « Lucky » Luciano, un immigrant italien qui allait devenir l’un des chefs mafieux les plus puissants de l’histoire des États-Unis. Lansky et Siegel formèrent un escadron de tueurs à gages et d’hommes de main. En 1931, ils planifièrent l’assassinat du chef mafieux Joe Masseria, un meurtre qui consolida leur pouvoir et contribua à la création du Syndicat national du crime entre 1932 et 1934. Ce qui le distinguait des hommes de main qui l’entouraient était son intelligence financière. Il devint célèbre sous le surnom de « comptable de la mafia », utilisant des comptes bancaires suisses et des sociétés écrans pour blanchir l’argent sale. Il était le banquier officieux de la mafia et joua un rôle essentiel dans la reconversion du crime organisé, passant du trafic d’alcool aux jeux d’argent après la fin de la Prohibition en 1933. Ses activités liées aux jeux s’étendaient de la Floride à La Nouvelle-Orléans et Las Vegas. À La Havane, le véritable patron était Lansky Lansky avait les yeux tournés vers une île située à seulement 150 kilomètres des côtes de Floride. Les relations de Lansky avec Cuba commencèrent en 1933, année de la fin de la Prohibition et de l’arrivée de Batista au pouvoir. Lansky proposa à Batista d’ouvrir des casinos et des boîtes de nuit contrôlés par la mafia à La Havane. L’accord était simple : Batista et son entourage recevaient de l’argent et, en échange, la mafia pouvait opérer sans être inquiétée. À Cuba, les hôtels-casinos étaient exonérés d’impôts et, en 1938, Lansky fut officiellement invité à contribuer à l’assainissement et à la professionnalisation des jeux d’argent à La Havane. Il était l’homme idéal. Il pouvait rendre les casinos suffisamment fiables pour que les touristes deviennent des clients réguliers des tables de jeu. L’événement historique eut lieu en décembre 1946 et devint connu sous le nom de Conférence de La Havane. Plus de vingt chefs mafieux venus des États-Unis se réunirent à l’Hôtel National de la capitale cubaine pour une rencontre commandée par « Lucky » Luciano et organisée par Lansky. Après la réunion, Lansky alla rendre visite à Batista, alors temporairement écarté du pouvoir et installé en Floride. Il lui demanda de revenir à Cuba afin de mettre ses projets en œuvre. En 1952, Batista réalisa un coup d’État militaire. Lansky possédait des participations financières dans au moins trois grands casinos. Son établissement phare était le Riviera, qui ouvrit ses portes en décembre 1957 et devint le plus grand hôtel-casino appartenant à la mafia en dehors de Las Vegas. Ses 440 chambres furent complètes dès sa première saison hivernale. Les banques cubaines financèrent la moitié des 14 millions de dollars nécessaires à sa construction. Le cercle rapproché de Lansky Mais Lansky n’avait pas construit cet empire seul. Jake Lansky, le frère de Meyer, était son bras droit à Cuba . Il dirigeait le casino de l’Hôtel National, le plus prestigieux de l’île. Au printemps 1957, il générait autant de revenus que les plus grands casinos de Las Vegas. Joseph « Doc » Stacher était un associé de longue date de Lansky. Leur relation remontait à leur jeunesse. Lui aussi était juif. Né en Ukraine sous le nom de Gdale Oistaczer, il gravit les échelons du crime organisé aux côtés de Lansky. Il collectait les pots-de-vin destinés à Batista et à son entourage. Norman « Roughhouse » Rothman était un autre mafieux impliqué dans l’univers des jeux d’argent à La Havane. Associé proche de Santo Trafficante, il exploitait les casinos de la capitale cubaine, notamment le Sans Souci. Les concessions de machines à sous à Cuba étaient contrôlées par Roberto Fernández y Miranda, beau-frère et général de l’armée de Batista. Ed Levinson, un autre associé de longue date de Lansky, dirigeait les opérations de jeu du Midwest jusqu’au Kentucky. La licence du casino Habana Riviera était enregistrée à son nom. Dino Cellini, bien qu’italo-américain et non juif, travailla en étroite collaboration avec l’organisation de Lansky. Il fut également directeur du casino Habana Riviera, avant d’être remplacé par Frank Erickson, arrêté avec Jake Lansky au camp de Tiscornia après la prise du pouvoir par Castro. Des mafieux italo-américains bien connus participèrent également à l’opération. Santo Trafficante, chef de la famille criminelle de Tampa, gérait le club nocturne Sans Souci et le casino de l’Hôtel National. Il possédait également des intérêts dans le Habana Riviera, le Tropicana Club, le Sevilla-Biltmore, le Capri Hotel Casino, le Commodoro, le Deauville et le Havana Hilton. Le Mouvement du 26 juillet Dès le début, le Mouvement du 26 juillet de Fidel Castro s’attaqua directement à la présence de la mafia à Cuba. En 1958, ses membres dénoncèrent les mafieux lors d’émissions radiophoniques diffusées depuis leur bastion de guérilla dans la Sierra Maestra, les accusant d’avoir transformé La Havane en un centre de vices commercialisés à travers les jeux d’argent, la prostitution et la drogue. En décembre 1958, l’armée de Batista fut vaincue lors de la bataille de Santa Clara. Batista quitta le pays pour la République dominicaine, abandonnant ses complices mafieux. Lansky quitta Cuba le 7 janvier 1959, la veille de l’entrée de Fidel Castro à La Havane. En apprenant la fuite de Batista, les Cubains descendirent dans les rues, pillèrent les casinos, détruisirent les machines à sous et brûlèrent les roulettes en pleine rue. Pour beaucoup de Cubains, les hôtels appartenant à des intérêts américains symbolisaient une influence étrangère corruptrice. C’était notamment le cas du Riviera, le joyau de Lansky. Le gouvernement révolutionnaire nationalisa le Riviera ainsi que toutes les autres propriétés appartenant à la mafia. Les jeux d’argent furent interdits. Jake Lansky et Dino Cellini furent arrêtés et internés dans le camp de Tiscornia, près de La Havane, le même centre où fut également détenu Santo Trafficante. La mafia n’accepta jamais sa défaite à Cuba La mafia n’accepta jamais sa défaite à Cuba. Lansky mobilisa le gouvernement américain et ses services de renseignement afin de reconquérir ses anciens domaines cubains. Il informa la CIA que certains de ses hommes encore présents sur l’île pouvaient assassiner Castro et qu’il était prêt à financer l’opération. Ce n’était pas la première collaboration de Lansky avec les services de renseignement américains . Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait servi d’intermédiaire dans l’Opération Underworld, un programme secret dans lequel l’Office of Naval Intelligence de la marine américaine demanda à la mafia de lutter contre les sabotages allemands et italiens sur la côte nord-est des États-Unis. Ces liens établis pendant la guerre créèrent un précédent pour la coopération entre le crime organisé et le gouvernement américain. En août 1960, Lansky conclut un accord avec l’homme politique cubain exilé Manuel Antonio de Varona, lui proposant plusieurs millions de dollars pour former un gouvernement cubain en exil destiné à remplacer Castro . Lansky promit également d’organiser une campagne de relations publiques afin de restaurer l’image de Varona, avec pour seul objectif de rouvrir les casinos, les hôtels et les clubs nocturnes de la mafia à Cuba. Dans le même temps, la CIA recrutait des mafieux étroitement liés aux opérations clandestines de jeux d’argent à La Havane afin d’assassiner Castro. En septembre 1960, elle engagea Johnny Rosselli, membre de la mafia de Chicago, par l’intermédiaire de l’agent du FBI Robert Maheu. Rosselli rendit visite au parrain de Chicago, Sam Giancana, ainsi qu’au parrain de Tampa, Santo Trafficante. La CIA envisageait d’introduire des pilules empoisonnées dans la nourriture de Castro, mais les tentatives échouèrent. L’association entre la CIA et la mafia pour assassiner Castro fut démantelée au début de 1963, tandis que la CIA continuait à conspirer contre le dirigeant cubain par d’autres moyens. La mafia ne met pas tous ses œufs dans le même panier Avant le triomphe de la révolution, le mafieux Norman Rothman fournit des armes aux rebelles de Fidel aux côtés de Joe Merola et des frères Mannarino. Sam Mannarino pensait que si Castro remportait la victoire, les mafieux qui l’avaient armé prendraient le contrôle de l’industrie du jeu à Cuba. Conseillé par Rothman, Mannarino misa sur Castro et prédit qu’il laisserait les casinos sous contrôle de la mafia. Ses prévisions se révélèrent erronées et le projet échoua . Les armes en question étaient 317 pistolets volés dans un dépôt d’armes de la Garde nationale à Canton, dans l’Ohio. Un avion transportant 121 de ces armes volées fut intercepté à Morgantown, en Virginie-Occidentale, le 4 novembre 1958. Rothman fut condamné le 4 février 1960, avec cinq coaccusés, pour possession, dissimulation, transport et exportation d’armes à feu volées appartenant au gouvernement des États-Unis. Lansky étudia également des solutions alternatives au cas où Cuba ne pourrait pas être récupérée. En 1958, il se rendit en République dominicaine pour rencontrer Rafael Trujillo et discuter d’un éventuel transfert de toutes les opérations de La Havane vers son territoire. Aucun de ces projets n’aboutit. Les dernières années Lansky passa paisiblement ses dernières années à Miami Beach. Accusé de fraude fiscale, il s’enfuit en Israël en 1970, espérant obtenir la citoyenneté grâce à la Loi du retour. Mais après deux ans, Israël refusa sa demande de résidence permanente en raison de ses antécédents criminels et l’expulsa vers les États-Unis. Il fut arrêté à son arrivée à l’aéroport de Miami. Il fut acquitté des accusations d’évasion fiscale, notamment en raison du manque de crédibilité du témoin principal. D’autres accusations furent abandonnées pour des raisons de santé. Il mourut le 15 janvier 1983, à l’âge de 80 ans, d’un cancer du poumon. Malgré près d’un demi-siècle d’implication dans le crime organisé, la condamnation la plus grave qu’il ait jamais reçue fut celle pour jeu illégal en 1953, qui lui valut une courte peine de prison. Après avoir dirigé pendant toute sa vie l’une des entreprises criminelles les plus lucratives du monde, il ne laissa qu’une succession de 57 000 dollars en espèces. Le FBI pensait qu’il avait dissimulé au moins 300 millions de dollars sur des comptes à l’étranger, mais cet argent ne fut jamais retrouvé. Par la suite, ses héritiers déposèrent une demande d’indemnisation auprès de la Foreign Claims Settlement Commission (FCSC) américaine contre Cuba, estimant la valeur de ses propriétés à 70 millions de dollars. La mafia ne revint jamais à Cuba La mafia ne revint jamais à Cuba. Les casinos construits par Lansky furent nationalisés et les jeux d’argent interdits. Les machines à sous brûlées dans les rues le jour du Nouvel An 1959 ne furent jamais remplacées. L’Hôtel Habana Riviera se dresse encore aujourd’hui sur le Malecón. Classé monument national en 2012 et géré par la chaîne espagnole Iberostar, il conserve son style des années 1950. Les employés l’appellent encore l’hôtel Meyer Lansky. Fidel Castro survécut à Meyer Lansky. Il avait juré de mettre fin aux jeux d’argent et il tint sa promesse. Les mafieux étrangers avaient transformé La Havane en leur terrain de jeu personnel. La révolution ne renversa pas seulement Batista ; elle renversa aussi Lansky. Elle accomplit ce que personne n’avait réussi à faire auparavant : mettre fin à l’emprise de la mafia et à sa corruption. Le nouveau régime ferma les hôtels de luxe, les salles de jeu et les réseaux de blanchiment d’argent. Les pressions actuelles exercées sur Cuba laissent penser que l’histoire pourrait faire marche arrière, conformément aux anciens plans de Lansky. Un changement de régime orchestré depuis les États-Unis exposerait les infrastructures immobilières et touristiques côtières de premier ordre aux mêmes spéculateurs et mafieux étrangers qui avaient autrefois fait de La Havane le refuge favori du crime organisé. Source: Mpr21.org @albagranadanorthafrica