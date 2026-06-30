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Réveil Communiste

"L'Anticomplotisme officiel" dans les médias (suite)

30 Juin 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Théorie immédiate, #Répression, #Publications, #Impérialisme

&quot;L'Anticomplotisme officiel&quot; dans les médias (suite)
Envoyé par l'auteur (Laurent Dauré) :
 
D’autres médias indépendants ont eu l’amabilité de s’intéresser à L’Anticomplotisme officiel, sorti il y a bientôt trois mois aux Éditions Critiques :
 
1. Pour le Café marxiste, j’ai fait une conférence sur le thème « Russiagate : quand l’anticomplotisme officiel propage une théorie du complot  » (un chapitre du livre est consacré à ce sujet) :
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sy-vMA4b_wE
 
2. Les Mutins de Pangée ont réalisé un entretien découpé thématiquement en quatre parties, avec un travail de montage et d’illustration minutieux effectué par le cinéaste Olivier Azam (à l’occasion de la mise en ligne de cette série, j’ai proposé une sélection de dix documentaires dans le catalogue de l’indispensable plateforme VOD CinéMutins) :
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P9p0Mkv-2N4
 
 
3. Une émission du média Hors-Série a été consacrée à L’Anticomplotisme officiel ; entretien mené par Galatée de Larminat et à la réalisation, Raphaël Schneider (vidéo en accès payant) :
 
https://www.hors-serie.net/emissions/lanticomplotisme-officiel/
 
 
 
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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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