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Réveil Communiste

Les "Éditions critiques" en danger

13 Juillet 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Publications, #Réseaux communistes

Les &quot;Éditions critiques&quot; en danger
 
Message envoyé par Laurent Dauré
 
Bonjour,
 
Le distributeur Makassar va faire faillite sous peu (voir cet article de LHumanité publié aujourd’hui). Plus de 200 maisons d’édition indépendantes sont menacées car elles ne toucheront probablement jamais l’argent de la vente de leurs livres depuis le début de l’année. Cela concerne les Éditions Critiques et L’Anticomplotisme officiel, sorti début avril et qui se vendait plutôt bien.
 
Si vous souhaitez soutenir les Éditions Critiques pour qu’elles survivent à cette rude épreuve (un trou de plusieurs dizaines de milliers d’euros), le mieux c’est de commander les livres de son formidable catalogue directement sur son site Internet.
 
Je profite de ce message pour vous recommander cette vidéo des Mutins de Pangée avec Thierry Discepolo, fondateur des  Éditions Agone. Elle est très instructive sur le monde de lédition française.
 
Bon été (et bonnes lectures...),
 
LD
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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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