Les quatres familles de l'argumentaire anticommuniste et antisocialiste
12 Juillet 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Front politique intérieur, #Théorie immédiate, #Réseaux communistes
Vu dans une video Tik Tok diffusée par: « La Fosse 13 » voir les contenus ici :
Les quatre ordres d’objections contre le socialisme ou improprement dit , « le communisme », sont dans l’ordre :
1) au plan historique : ça ne marche pas et ça conduit à des dictatures et à des massacres
2) au plan philosophique : ne correspond pas à la nature humaine, foncièrement égoïste et inégale
3 au plan actuel : le capitalisme est efficace et progressiste, ça ne vaut pas le coup de le changer
4) et le communisme est souhaitable mais l’ennemi est trop puissant, il n’aura jamais lieu.
Toutes les attaques contre le socialisme ou le communisme se rangeraient dans une de ces quatre familles.
Sur les points un et deux, il y a de nombreux éléments de réponse publiés sur ce blog dans la rubrique GQ et dans les liens vers d’autres sites.
Quant aux points 3 et 4 ils reviennent en fait à la question de la nature dialectique et des contradictions internes du capitalisme, qui apporte le progrès par rapports aux modes de productions antérieurs puis atteint sa limite, et du mouvement interne qui exige son dépassement, contradictions qui aboutissent aussi au moment des crises à paralyser ses forces politiques de réaction et de répression.
Dans cet ordre d’idées, les libéraux développent un argumentaire anti-socialiste avec les idées suivantes : « le socialisme n’est pas une science, c’est une folie ! Pourquoi ? Parce que la définition de la folie, c’est de faire toujours la même chose en escomptant des résultats différents ! Le socialisme a abouti à chaque fois à des dictatures autoritaires et à la pauvreté, partout ou il a été imposé ! Le capitalisme, lui développe la démocratie et la richesse sociale, même si elle n’est pas également distribuées, et finit par enrichir et faire progresser toute la société ! »
Ce plaidoyer pro domo du registre bien connu du « meilleur des mondes possibles » dont Voltaire ans Candide se moquait déjà néglige tout le négatif développé par la capitalisme . Mais admettons provisoirement cet amalgame discutable du capitalisme et du progrès des sciences et de la technologie. Alors cet éloge du capitalisme est carrément insuffisant ! Car le capitalisme non seulement développe la richesse globale de la société, mais ils crée les préconditions du socialisme, qui doit le remplacer, lorsqu’il entrera en crise terminale :
- le développement et la socialisation globales, et l’interconnexion planétaire des moyens de production
- le développement général de l’éducation dans les masses
- la forme politique de la démocratie représentative qui permet au partisans du socialisme de s’exprimer et de convaincre les masses (et qui pousse le libéralisme à révéler sa contradiction et à s’auto-supprimer pour l’empêcher)
- et la technologie de l’information qui rend la planification économique globale possible.
Mais si l’évolution vers le socialisme est empêchée, nous régresserons dans un contexte génériquement ou objectivement fasciste vers des sociétés où la richesse sociale sera accaparée héréditairement par une caste de rentiers, et où sa masse globale, avec lrs effectifs de la population mondiale, diminuera.
Quant à la dictature de classe, il semble bien dans un cas comme dans l’autre , qu’on passe au stade socialiste ou qu’on régresse, qu’on soit obligé d'en passer par là.
La dictature dans les pays socialistes actuels et sans doute d’autres dans l’avenir proche est la conséquence directe de la pression contre-révolutionnaire qui s’appuie sur des forces politiques qui n’ont plus rien de libéral.
Et sur celle qui veulent maintenir la division coloniale et post coloniale entre le Monde occidental et le Sud et l’Est globaux.
GQ, 12 juillet 2026
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
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