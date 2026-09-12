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Réveil Communiste

Indignation morale ou lutte contre l'impérialisme ?

12 Septembre 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Impérialisme, #lutte contre l'impérialisme, #Ce que dit la presse, #Théorie immédiate

Vive le Yémen !

Vive le Yémen !

Des faits terribles, scandaleux et horribles se produisent partout dans le monde, et les images les plus atroces et les plus cruelles de ces événements circulent librement. Alors indignez-vous ? Comme disait cette bonne âme de Stéphane Hessel ? Mais pour faire quoi de cette indignation ?

Qui a commencé ? Qui est le plus ignoble? Qui a tué le plus d’innocents ? Prendre parti dans les guerres des autres c’est bien souvent montrer une bêtise de cours de récré. Il faut mener sa propre guerre en utilisant sa raison, et non pas s’enflammer pour les autres guerres en spectateur au risque seulement de les nourrir et de les prolonger comme font avec allégresse les "amis de l'Ukraine" !

Lorsque notre indignation est provoquée par des spectacles horribles, elle est surtout nourrie de notre sentiment d’impuissance : on nous demande de compatir ou de protester mais surtout en fin de compte de nous écraser. Ou bien de répondre à une provocation stratégique qui a été délibérément déposée devant nos yeux, et dans ce cas il vaut mieux garder son sang froid. Par exemple, pourquoi massacrer des civils à Moscou, à la manière du Bataclan à Paris ? Pour provoquer une réaction russe émotionnelle et mal calculée. Le genre de piège dans lequel le grossier gouvernement d’extrême-droite israélien est tombé après le 7 octobre.

Il faut faire certainement de la propagande émotionnelle quand on est en guerre, pour ne pas laisser la propagande adverse s’étaler et sidérer le public, mais il ne faut pas en être dupe. A la fin on en revient toujours à ceci : ma cause vaut mieux que la tienne, mes martyrs ont plus de sainteté que les tiens. Et ça , c’est des postulats indémontrables, et surtout pas par l’effusion de la douleur, de la compassion, ou de l’indignation - à sens unique.

Mais Spinoza a écrit dans l'Éthique que nous avons une idée vraie, et que nous savons qu’elle est vraie.

Ce qui signifie qu’on ne va pas renvoyer dos à dos les adversaires. On va choisir de soutenir sans réserve de soutenir celui des deux camps qui est dans le vrai, et voici pourquoi, et comment.

Je suis de parti-pris, autant qu’un journaliste du Monde – journal choisi comme exemple parce que tout en affichant ses prétentions à l'objectivité, il prend pratiquement toujours sans avoir l'air d'y toucher les partis contraires aux miens. Il y a très longtemps à l’échelle d’une vie d’homme (plus de cinquante ans) j’ai pris le parti des ouvriers et du socialisme, parce que je crois que c’est le parti le meilleur et le plus rationnel. Mais à la différence de ce journaliste je ne ferai pas semblant d'être objectif et de trouver tous les jours comme par hasard dans l’actualité des faits qui justifieraient mes choix idéologiques antérieurs. Je ne ferai pas semblant non plus d’avoir toujours été parfaitement cohérent toute ma vie avec ce parti-pris, ni d'avoir toujours bien jugé à partir de ces postulats, comme font ceux qui ne font rien.

Alors ici on expliquera sans difficulté pourquoi la Russie et Gaza, l'Iran et le Yémen, Cuba et la Bolivie, et bien d'autres encore, au-delà des images du spectacle pervers de l’actualité, sont des participants à notre guerre, des camarades ou des alliés de la classe ouvrière dans sa lutte la plus banale et la plus essentielle qui soit pour une meilleure vie.

La raison principale en est simple : le verrou principal de l’ordre social capitaliste se trouve aux États-Unis, et pour le faire sauter il faut utiliser les contradictions de l’ordre capitaliste mondial, et elles se manifestent en ce moment comme jamais, précisément à Gaza, en Russie, au détroit d'Hormuz ..... Les guerres impérialistes sont la contradiction la plus aiguë de cet ordre. Si les États-Unis ont le dessous, c’est bon pour le prolétariat mondial, s’ils l’emportent, comme d’habitude, c’est mauvais pour lui, et les affaires continuent, comme d’habitude.

Si l’OTAN mord la poussière, si les États-Unis sont déclassés ou recyclés – et l’Europe avec, la conquête du pouvoir par la classe ouvrière redevient de l’ordre du possible dans de nombreux pays, à commencer par eux-mêmes, et les contradictions du capitalisme vont se déplacer au sein de ce fameux monde multipolaire dont la seule cohérence est d’avoir un adversaire extérieur brutal et aveugle, l’impérialisme néocolonial suprématiste européen et nord-américain, pour la seconde fois en réelle difficulté, en face de lui. La première fois, c’était aussi en Russie, en octobre 1917.

A ce titre les Houthis du Yémen sont vraiment les héros de la lutte anti-impérialiste ! Comme dit Norman Finkelstein, grâce à eux il n’y aura plus de business as usual !

La fonction de la Palestine dans le spectacle mondial a été depuis 78 ans de faire la démonstration répétée que la révolte contre l’ordre impérialiste est vouée à l'échec. Or quelque chose ne fonctionne plus dans ce dispositif. Il se pourrait après tout qu'Israël ne soit plus la casemate la mieux fortifiée du front de la lutte des classes dans le monde, on le voit bien à la fébrilité de ses soutiens politiques.

Et ce qui a tout changé, c’est l’opération russe en Ukraine, commencée le 24 février 2022 qui pour la première fois depuis longtemps a placé l’Occident devant un défi existentiel.

Les Biden, les Macron, les Trump et les autres fondés de pouvoir du capital ont mille fois raison de faire la guerre à la Russie, si on se met à leur place : si elle gagne, ils sont foutus, et plus important encore le sont leurs donneurs d’ordre de l’oligarchie mondiale et mondialiste et des monopoles énergétiques, technologiques, et culturels.

GQ, 24 mars 2024, relu le 12 septembre 2026

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Luc Laforets
26/03/2024 08:18
Bonjour.<br /> <br /> Je partage votre démarche et votre raisonnement. <br /> <br /> J’y ajouterais juste que ce positionnement c’est aussi dans l’intérêt de la petite bourgeoisie nationale ainsi que de la plupart des paysans et pas seulement de la classe ouvrière. Et une bonne partie de ces classes en est aussi consciente. Si vous regarder le journal de TVL vous le savez-bien.<br /> <br /> En revanche sur votre conclusion, je suis plus réservé. Même si l’hégémon était défait, cela n’induirait pas automatiquement que le capitalisme sera foutu. Il sera sur le reculoir et ses superprofits remis en cause, mais il pourrait malgré tout rester en place. Pour changer de système il faut une lutte consciente de ce vers quoi on veut aller. C’est, malgré nos travaux respectifs, ce qui fait défaut aujourd’hui.<br /> <br /> Cordialement.<br /> <br /> Luc Laforets<br /> www.1P6R.org
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L
Luc Laforets
27/03/2024 17:57
Bonjour.<br /> <br /> Le monde multipolaire est inéluctable pour plusieurs raisons se conjuguant : <br /> 1- Tout d'abord le développement des forces productives implique que plusieurs pays se regroupent pour se mettre d'accord sur des projets, mais aussi sur des standards dépassant les projets courants. Ceci est flagrant dans le domaine des transports, en particulier l'aéronautique et le spatial. <br /> 2- Ensuite, au-delà de la production, il convient aussi d'assurer des débouchés pour les produits (et services) issus de ces projets.<br /> 3- Enfin, la fin du colonialisme et l'émergence de puissances "locales" suffisantes pour jouer un rôle de leader de projets "imposant" leurs orientations et standards est en cours.<br /> <br /> Cordialement.<br /> <br /> Luc Laforets<br /> www.1P6R.org
R
Réveil Communiste
26/03/2024 14:30
la défaite de l'empire ouvre une compétition entre les vainqueurs (je ne crois du tout au monde multipolaire) ce qui crée des opportunités et ouvre des fenêtres politique pour une révolution ouvrière (au sens large).

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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