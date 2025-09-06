Mobilisation diplomatique en Amérique latine en faveur du Venezuela face aux menaces d'intervention états-unienne
6 Septembre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #lutte contre l'impérialisme, #Venezuela, #Canada
Action socialiste de libération nationale
Site de l'Action socialiste de libération nationale, au Québec. Cette organisation portait auparavant le nom de Parti communiste du Québec (PCQ) et est dédiée à la défense des travailleurs e...
https://www.asln.quebec/Dossiers/Autres/Archives/page_article.php?article_id=9528
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7067 Impérialisme
- 4816 Ce que dit la presse
- 4400 Economie
- 3266 lutte contre l'impérialisme
- 3166 Répression
- 2892 Journal des luttes
- 2871 Front historique
- 2734 États-Unis
- 2390 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2315 A gerber !
- 2265 Ukraine
- 2127 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2093 classe ouvrière
- 2053 Cuba
- 2017 Russie
- 1879 Positions
- 1845 Syndicalisme en débat
- 1764 Initatives et rendez-vous
- 1739 Théorie immédiate
- 1662 Chine
- 1570 L'Internationale
- 1321 Élections
- 1233 Réseaux communistes
- 1134 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1041 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1020 Amérique latine
- 934 Asie
- 873 Afrique
- 871 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 668 Publications
- 617 Royaume-Uni
- 593 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 539 Asie occidentale
- 524 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 479 GQ
- 468 Corée
- 439 Colombie
- 433 Euroboycott
- 374 Grèce
- 350 Luttes 2008-2011
- 348 Communistes en Italie
- 346 Brésil
- 313 La bonne nouvelle du jour
- 303 Bolivie
- 290 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007