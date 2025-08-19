Le défi des communistes italiens

UN DÉFI DE TAILLE

Le communiqué conjoint du PCI et du Forum italien des communistes, que nous publions à la suite de cette note, représente un défi de taille et une nouveauté dans le panorama du communisme italien.

Défi de taille, car le choix d'ouvrir une nouvelle phase dans le champ communiste italien nous charge de la responsabilité d'éviter que tout cela ne se résolve en une comédie habituelle. Il nous engage en particulier à aborder des questions théoriques et historiques concernant le mouvement communiste, italien plus précisément, ainsi que des questions de stratégie et de tactique politique. Il nous engage notamment à démontrer qu'en Italie, le mouvement pour la transformation sociale peut devenir une source qui alimente le développement de l'organisation communiste en parvenant à réaliser la symbiose dialectique qui n'a pas fonctionné au cours des dernières décennies.

Sur cet objectif ambitieux, la discussion ne concerne pas seulement ceux qui ont déjà choisi de tenter ce mouvement, mais aussi les nombreux camarades qui existent en Italie et qui naviguent dans un espace réduit au néant. Nous les invitons à se mesurer dans une confrontation faite de contributions et de collaboration pratique qui conduisent à la construction d'une organisation communiste forte, fondée sur le grand héritage historique du PCI et du mouvement communiste et sur la maturité politique capable de dénouer les nœuds de la transformation de la société italienne et de retrouver une perspective socialiste.

Nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes quant à l'évolution de la situation. Nous savons bien quelles difficultés nous attendent et c'est pourquoi nous ne sommes pas pressés. Nous avons essayé de transmettre cette conscience à d'autres secteurs de la gauche communiste, même si nous sommes encore dans une phase d'ensemencement, c'est-à-dire d'émergence d'une nouvelle conscience du fait que le communisme n'est pas une autoproclamation, mais la capacité de répondre aux questions que l'histoire pose à la classe ouvrière et à la lutte contre le système d'exploitation.

Comme nous l'ont enseigné Gramsci et Togliatti, il faut savoir distinguer les positions communistes du maximalisme.

Le fait que le communiqué que nous publions soit signé par le PCI montre que malgré les difficultés auxquelles les camarades ont dû faire face à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, la volonté de poursuivre la tradition des communistes italiens, qui est à la base de toute reconstruction possible, a survécu en son sein. Il s'agit évidemment aussi de discuter et de discuter longuement des différentes phases de l'histoire du PCI et de la nature de sa dégénérescence. Et c'est ce que nous ferons dans un travail collectif qui devra intéresser tout le monde communiste. En partant toutefois du principe qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme le font les petits groupes qui, en se proclamant communistes à tout prix, fuient cependant toute véritable confrontation théorique et politique et reproduisent ces réalités stériles et sans perspectives.

L'intellectualisme, les hypothèses politiques non vérifiées, le subjectivisme et la personnalisation sont la négation de toute hypothèse saine de reconstruction communiste. Tout comme l'idée de fonder un parti communiste sans garder les pieds sur terre et sans comprendre toutes les implications que ce choix exige. Un communisme qui doit donc être fondé sur une conception matérialiste de l'histoire dont l'organisation en est l'expression.

Le romantisme et l'idéalisme doivent être hors de notre horizon, en gardant à l'esprit ce que dit Marx : « le communisme comme le mouvement réel qui transforme l'état actuel des choses ».

pour le Bureau de correspondance du

Forum italien des communistes

Ennio Gori

COMMUNIQUÉ CONJOINT

PCI – FORUM ITALIEN DES COMMUNISTES

Le 31 juillet dernier, conformément aux engagements pris, une nouvelle rencontre a donc eu lieu entre le Parti communiste italien et le Forum italien des communistes.

Soulignant leur engagement commun en faveur de la reconstruction du parti communiste, sur la base de la culture politique qui a caractérisé les communistes italiens et compte tenu,de la situation actuelle, le PCI et le Forum italien des communistes ont insisté sur la nécessité de promouvoir diverses initiatives, ouvertes à de multiples contributions, visant à faire comprendre la nécessité d'avancer avec détermination dans cette direction.

Parmi les initiatives que les parties se proposent de définir prochainement, une attention particulière est accordée à la lutte contre les politiques, qui ont pris un caractère institutionnel, dont l'objectif est de restreindre jusqu'à l'annulation la possibilité d'action des partis communistes, notamment au sein de l'Union Européenne. Ces politiques sont confirmées par l'assimilation du nazisme et du communisme par le Parlement européen, par l'action de certains États, dont récemment la République tchèque, qui visent à consolider la pensée unique dominante et la dérive autoritaire en cours.

Conscients de l'enjeu, de la nécessité de consolider une subjectivité politique communiste capable de maintenir la critique des fondements du système capitaliste tout en promouvant un processus qui donne une voix et une représentation aux classes populaires, au monde du travail, à un bloc social appelé à payer le prix de la crise structurelle dans laquelle se trouve le capitalisme, notamment en Occident, en Europe et avec elle dans notre pays, le PCI et le Forum italien des communistes confirment leur engagement.

En cohérence avec cela, ils conviennent de la nécessité de promouvoir des initiatives qui s'opposent, en rassemblant ceux qui se reconnaissent dans un front démocratique et constitutionnel, aux politiques menées par l'Union européenne et le gouvernement italien, dont la course à l'armement et la complaisance envers les politiques bellicistes de l'OTAN et des États-Unis sont emblématiques. Ces politiques sont mises en évidence par ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, en Palestine et dans d'autres régions du monde, par la guerre commerciale en cours à travers la politique de droits de douane promue par la présidence Trump, etc.

Convenant de la nécessité de promouvoir une politique frontiste, visant à construire une alternative aux politiques, largement similaires, à celles menées au fil du temps par le centre-droit et le centre-gauche dans le respect de la culture libérale dominante, le PCI et le Forum italien des communistes définiront, dès les prochaines semaines, l'ensemble des initiatives dont ils ont souligné à plusieurs reprises l'importance et l'objectif.

Le PCI Le Forum italien des communistes