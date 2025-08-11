Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Réveil Communiste

Il y a trente ans, le nettoyage ethnique des Serbes en Croatie

11 Août 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Europe de l'Est, #L'Europe impérialiste et capitaliste, #A gerber !

Il y a 30 ans, le nettoyage ethnique de la Krajina, sous la bénédiction de l'OTAN - Arrêt sur Info

Il y a juste 30 ans, le 4 août 1995, a eu lieu le premier nettoyage ethnique massif de Yougoslavie : 350 000 Serbes de la Krajina était chassé de leurs terres ancestrales par les fascistes Croat...

https://arretsurinfo.ch/il-y-a-30-ans-le-nettoyage-ethnique-de-la-krajina-sous-la-benediction-de-lotan/

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

