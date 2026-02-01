Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Au moins Mélenchon se mouille : il veut la paix avec la Russie

1 Février 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #L'Europe impérialiste et capitaliste, #Front politique intérieur, #Qu'est-ce que la "gauche", #Impérialisme, #Élections

MÉLENCHON favorable au retour de la Russie " dans le concert européen " et à le remise en fonctionnement de Nord Stream - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

MÉLENCHON favorable au retour de la Russie " dans le concert européen " et à le remise en fonctionnement de Nord Stream - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

L ors d'une intervention de plus d'une heure et demie le 28 janvier, Jean-Luc Mélenchon a plaidé pour que la Russie retrouve sa place "dans le concert européen" et que le gazoduc Nord Stream soi...

https://www.communcommune.com/2026/01/melenchon-favorable-au-retour-de-la-russie-dans-le-concert-europeen-et-a-le-remise-en-fonctionnement-de-nord-stream.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Des militants néo-nazis français combattent du coté ukrainien
Des militants néo-nazis français combattent du coté ukrainien
La Russie prévoit des mesures contre l'arraisonnement de ses navires
La Russie prévoit des mesures contre l'arraisonnement de ses navires
Pourquoi la Russie piétine-t-elle en Ukraine depuis quatre ans ?
Pourquoi la Russie piétine-t-elle en Ukraine depuis quatre ans ?
Plan Marshall : comment les États-Unis ont pris le contrôle de la France
Plan Marshall : comment les États-Unis ont pris le contrôle de la France
Guerre de douze jours, "opération militaire spéciale" de quatre ans ...
Il faut voler au secours de Cuba
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop