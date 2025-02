Le socialisme aurait déçu les masses ...

Il paraît que le socialisme réel a déçu ceux qui fondaient leurs espoirs sur lui - et notamment les ouvriers.

Qu’il n’ait pas plu à ceux qui contrôlaient la société et qui la contrôlent encore, ce n’est pas étonnant. Mais au-delà, pourquoi ont-il réussi semble-t-il à imposer aux exploités et au reste de la société leur point de vue ?

1) il a été activement combattu et son développement activement empêché par tous les moyens par les puissances capitalistes : il n’a donc pas pu faire clairement la démonstration de son excellence en matière d’organisation économique, ayant du consacrer une grande partie de ses ressources à la préparation à la guerre, et mener des actions de répression forcément impopulaires.

2) Il a dû composer avec les mentalités du passé, et créer sa propre base populaire, parfois de toute pièce, dans les pays où il avait triomphé par surprise, qui étaient relativement attardés sur le plan du développement des moyens de production et donc également des mentalités.

3) Mais cette déception n’est pas une perception complètement authentique, c’est surtout aussi une construction mentale produite par le contrôle du capitalisme sur la culture, l'éducation et les médias et donc sur la pensée, celle des masses comme celle de l’élite. Il faut apprendre à zéro ce que la socialisme a véritablement réalisé et comment il a été vécu dans les masses, notamment en URSS, et s'extraire de la légende noire qui a été répandue partout à son sujet.

4) Le capitalisme en partie par réaction à la menace du socialisme et en partie par dynamique propre a évolué dans de nouveaux espaces, transformant les conditions objectives, et à rendu possible son utopie de l’individualisme de masse contrôlé, avec de nouvelles technologies développées précisément dans ce but.

5) Le socialisme est une exigence millénaire du bon sens populaire, pour lequel l'existence et la puissance des riches ne s'expliquent évidemment que par l'exploitation et la faiblesse des pauvres. Mais le capitalisme a créé en masse un type superficiel d’homme nouveau très différent de celui qu’il faudra pour le réaliser, dont la conscience est déterminée par le rôle qu’il croit jouer dans les sphères de la consommation, et non son rôle réel dans celles de la production, et qui serait plutôt le dernier homme, celui du troupeau dégénéré dont Nietzsche redoutait la survenue.

On dirait que nous voilà mal partis ! Mais si cela semble une expression du pessimisme de la raison, on y fera face avec l’optimisme de la volonté, l’optimisme de la dialectique. Toutes les conditions existantes semblent immuables et intangibles, jusqu’à ce qu’elles s’écroulent. La crise aiguë de la domination occidentale sur le monde que nous vivons aujourd'hui est l'un de ces moments.

GQ 2 février 2025