Le Négatif a pris le pouvoir à Washington

Trump est-il un agent dormant soviétique ?

Les mesures spectaculaires qu’il prend tous les jours et qui sèment l’effroi et la désolation dans les médias mainstream et qui mettent l’Union européenne au bord de la crise de nerf, et ses intempérances de langage qui roulent la Maison Blanche dans le caniveau conduisent soit directement, soit indirectement à cause de leur excès au sabordage de la puissance et du rôle international des États-Unis.

En exprimant ses exigences au nom des États-Unis de manière caricaturale et brutale, ils leur aliène un nombre toujours croissant de pays et de groupes de pouvoir dans le monde et il joue directement dans les jeu des puissances émergentes - Russie, Chine, mais aussi Inde, Afrique, Monde arabo-islamique, pour lesquelles il est l’agitateur et le répulsif du monde occidental dont elles n'osaient rêver - en fait dont elles ne voulaient pas.

Il perd le respect de sa personne et de sa fonction et ruine la séduction du modèle américain sur les jeunes générations, et notamment en Asie et en Amérique latine.

Les paradoxes de Trump sont intenables : MAGA (rendre à l’Amérique sa grandeur) et désengagement militaire simultané ! En s’attaquant au soft power et à l’ingérence américaine dans le monde entier dont USAID était une pièce maîtresse, en arrachant le masque aux agents américains-occidentaux partout, tout en rechignant à l’intervention militaire et en en rétropédalant en Ukraine, il ruine en même temps les deux socles de la puissance impériale.

Ou bien il va faire pschitt, une fois qu’il n’aura rien fait de ce qu’il menace de manière tonitruante, ni annexé le Groenland, ni occupé Panama et Gaza, ni procédé à « l’Anschluss » du Canada. Ou bien il va tenter de mettre à exécution ses projets délirants, ce qui conduira au désastre et au déclassement direct des États-Unis – voire à un coup d’État à Washington.

Même là où il semble agir dans la continuité de la politique rationnelle des États-Unis depuis un demi-siècle, il la conduit à la catastrophe. Empêcher l’alternative monétaire que tentent de mettre en place les BRICS est consistant avec la politique impériale, mais jusqu’ici les projets de concurrencer le dollar étaient traités par le mépris, ignorés, facilement et secrètement sabotés par les loups de Wall Street, et le recours à la menace directe de droits de douane punitifs ne peut que les renforcer, alors qu’on voit que laissés à eux-même ils avaient nette tendance à s’enliser.

Il fait voler en éclat la mondialisation avec ses mesures protectionnistes unilatérales qui vident totalement l’OMC de tout contenu et qui vont provoquer une dépression accélérée des échanges internationaux. Les altermondialistes en rêvaient, Trump l’a fait !

En s’alignant sur les positions sionistes les plus extrémistes et les plus inacceptables par le reste du monde il pousse son allié israélien à découvert, à des actions téméraires, inhumaines et suicidaires.

En mettant en avant les trillionnaires de la tech, il les expose et les compromet. Il envoie à contre-temps Musk batailler contre la bureaucratie comme si on en était encore aux années 1980 à l ‘apogée du Welfare State, au moment où l’Amérique qui saigne de toutes ses plaies se révolte contre la ploutocratie que ce dernier incarne à la perfection !

Cela dit il a aussi désintégré le mythe de la Silicon Valey en convoquant tous les monopolistes et sacs à pèze des GAFAM pour lui lécher les bottes, eux qui avaient soutenu si ostensiblement son adversaire. Il a montré qu’il peut avec un pouvoir politique classique restauré à leurs dépens, couper leurs émissions et fermer leurs réseaux du jour au lendemain, et du même coup il leur a coupé leurs ailes au niveau international et global où ils s’arrogeaient une toute puissance sans-frontière.

Parmi tous ces excès qui font penser à un moderne Caligula, il faut remarquer l’absence manifeste du goût pour la guerre et les opérations militaires directes, au moins contre des adversaires un peu coriaces. Il ne montre pour le moment aucune volonté d’attaquer l’Iran, et Il ne semble pas pressé par exemple de rééditer les opérations contre le Venezuela qui avaient marqué son premier mandat … et il est bien plus méchant avec ses alliés de l’OTAN ou d’Amérique latine qu’avec ses adversaires.

Si Donald Trump était un agent dormant de l’Union soviétique, une bombe à retardement implantée aux États-Unis dans les années Reagan, il n’agirait pas autrement !

Il est allé jusqu’à inventer une conversation téléphonique avec Poutine, qui s'est donné le ridicule de ne pas démentir, pour le dissuader définitivement de se fier à la parole de l’Amérique.

Il s’agit sans doute d’une manifestation historique de ce que Hegel appelait la « ruse de la raison ». Le négatif a pris le pouvoir à Washington et s’en donne à cœur joie.

GQ, 14 février 2025