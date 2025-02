Trump est l'agent du stade suicidaire du capitalisme

Que penser des revendications incroyables de Trump sur le Canada, Panama et le Groenland ?

Le monde de l’entreprise capitaliste gouverne maintenant aux États-Unis sans intermédiaire politique comme dans la France de Macron, et dans l’UE de Von der Leyden.

Ce qui signifie que les représentants de ces pays n’ont aucune culture politique, diplomatique, et même militaire, et qu’ils sont incapables de comprendre qu’en affaiblissant l’État ils s’affaiblissent eux-même, qu'en s'en prenant à ses alliés, et qu’en limitant l’immigration ils sapent la puissance américaine.

Peut être le président américain pense-t-il que si la Russie peut s’emparer de l’Ukraine, il peut faire de même avec le Canada ?

Ce qui laisse pensif au point de l’ébahissement, c ‘est que tous ces territoires revendiqués sont déjà à toutes fins utile en possession des États-Unis.

Même son engagement extrémiste pour le sionisme, en soutenant un projet d'expulsion massive des Palestiniens à la fois provocateur, inacceptable et irréaliste, et son projet ubuesque de prendre en main directement gaza, n'arrive à rien d'autre qu'à discréditer la diplomatie américaine au Moyen Orient.

On dirait qu’il veut dynamiter la base même des alliances qui sont les relais des États-Unis dans le monde, et déchainer la lutte des classes à domicile !

Ou est-il un Gorbatchev américain ? Un effet de la baisse de niveau de la classe dirigeante ? À cause d'une idéologie qui se trompe elle-même – comme Gorbatchev croyait aux droits de l’homme en mangeant des pizzas, ils croient en l'urgence de juguler un complot marxiste à Washington ?

La ploutocratie des trillionnaires est caractérisée par son manque absolu de vision d’ensemble, et de sens des réalités, dès qu’ils mettent le pied hors des salles de marché. Pourtant on peut régler leur compte à Tik Tok, X, Méta, Telegram en deux minutes ! Jamais le capital sans frontière n’a été aussi envahissant, et jamais il n'a été plus vulnérable ! Il y a gros à parier qu’un contrat sur la tête de Musk est déjà conclu.

Les appareils d’État qui existent encore dans le reste du monde, et surtout les Russes et Chinois vont les manger tout cru. Il faut juste faire attention à leur puissance d’auto-destruction, comme lorsqu’un forcené tient une grenade à la main.

A moins que Trump ne soit, suivant ma théorie du complot préférée, un agent dormant de l’URSS qui accomplit sa mission avec une loyauté inébranlable !

(Cette dernière remarque était une plaisanterie…)

En conclusion, Trump et sa clique, et tous ses imitateurs européens et latino-américains creusent leur tombeau et celui du capital à toute vitesse. C’est nous qui ne courrons pas après assez vite pour utiliser la fenêtre de tir et saisir la fortune par les cheveux.

GQ, 25 janvier 2025, relu le 23 février

PS la poussière provoquée par l'impact du météore Trump sur le capitole n'est pas en voie de retomber !