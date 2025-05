Sur la notion de dialectique chez Marx

Suite à : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dialectique sans jamais oser le demander !

Une question naïve sur la chose peut aussi servir de point de départ:

La dialectique suppose l'existence et le développement de contradictions. Or si on en trouve indubitablement entre des idées, entre des mots, dans le réel extérieur et/ou matériel, au-delà de sa description dans le langage et dans l’esprit humain, est-ce que il y a bien un sens à parler de contradiction ? Qu'est ce que cette chose qui se contredit si ce n'est pas l'esprit -humain, ou divin -?

Pour les penseurs grecs du Vème siècle avant JC, les paradoxes du mouvement semblaient impliquer une sorte de contradiction du monde réel, extérieur à la pensée, comme celui de Zénon d’Élée, pour qui Achille ne pouvait pas sans contradiction rattraper la tortue à la course. Ou n'était-ce qu'une opposition entre le réel extérieur et la capacité humaine à le comprendre et se le représenter?

De Kant à Gödel, il existe une dialectique de la déduction des limites de la connaissance par elle-même, selon quoi elle saurait prouver qu’au delà de certaines colonnes infranchissables elle ne peut plus rien prouver. Bref pour la pensée criticiste la chose consiste en une auto-négation de la raison, sans dépassement. Il s'agit juste de tracer a priori la frontière du domaine qui peut être connu. Mais le propre de ce genre de limites, c'est d'être toujours franchie dès qu'elles sont posées.

Mais y a-t-il un sens exact à parler de contradiction, non seulement des phénomènes conçus et perçus, de leurs concepts, mais aussi du réel en soi ? Quelles sont ces choses qui entrent en contradiction avec elles-mêmes dans le matérialisme dialectique ? Quel est ce "un" qui se divise en "deux" dont nous parle le Président Mao?

Elle semble ne pas concerner au premier chef - malgré la « dialectique de la nature » de Engels évoquée dans l'article en lien ci-dessus - les choses en soi de la nature, mais les réalités économiques, sociologiques et politiques, c’est à dire la réalité matérielle en tant qu’elle apparaît dans les rapports humains, en tant que la société humaine est organisée à partir de sa base matérielle, pour ses besoins matériels fondamentaux. Le sens de la vie humaine et de la société humaine réside en effet dans le « conatus » , la force qui selon Spinoza pousse les êtres organisés à perpétuer dans l'existence - on se trouve là non loin de la conception matérialiste rabelaisienne pour laquelle le cerveau est un organe au service de l'estomac.

Quand Marx dit que les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, il veut dire que ces idées sont vraiment fausses mais qu’elle sont vraiment dominantes. Elles sont fausses du point de vue de la connaissance objective, mais elle ont une efficacité du fait de leur acceptation par la grande majorité, elle contiennent suffisamment de vérité pour fonctionner socialement. Marx n’est pas un relativiste ontologique mais il a tout l'air de penser que ce qu’on peut savoir, au moins dans le domaine des sciences sociales, est strictement déterminé par la situation dans la lutte de classes, et cela l’est d’autant plus que l'objet étudié entre en interaction avec le sujet qui cherche à l'étudier.

Il déplace le sujet de la connaissance vers la conscience sociale, en cela il existe pour lui un sujet de la connaissance distinct du moi psychologique, et cela comme chez Hegel, et comme chez Spinoza. C’est la substance, ici la substance sociale, qui est le sujet de la connaissance, et non le "moi qui pense" cartésien. C’est en ce sens que les marxistes parlent du « rôle objectif » de tel ou tel agent historique, tel qu’il agit malgré et parfois contre ses intentions et en dehors de sa conscience. C'est la raison pour laquelle le capitaliste, à l'instar du personnage de Brecht, Maître Puntila, n'est complètement rationnel que quand il est saoûl.

Au XXème siècle, la chose et le négatif qui lui colle aux basques fait un retour rusé dans la philosophie des sciences chez Popper et Lakatos, pour lesquels une théorie ne peut être considérée comme scientifique que si elle est suffisamment précise pour être contredite par le résultat d'une expérience. Le critère de démarcation de Popper entre les théories scientifiques « falsifiables » et non-scientifiques « infalsifiable » est en fait un critère pour exclure à priori du cercle de la raison les théories subversives de l’ordre social. Les révolutions et catastrophes doivent s'écrire en langage mathématique et rester circonscrites au laboratoire, tout comme Hegel voulait enfermer la raison dans l'histoire du Royaume de Prusse de 1830.

En résumé, qu’est ce que la dialectique matérialiste de Marx ?

Marx a repris l'idée de la dialectique historique à Hegel. Mais contrairement à Hegel, pour lequel l’histoire est l’illustration du développement dans le temps de l'Idée absolue (Dieu), la dialectique de Marx consiste en un développement des sociétés humaines, de leurs formes économiques et sociales qui se succèdent dans la réalité du travail productif, suivant une logique révolutionnaire. Ce qui rapproche ces deux théories, c’est l’idée que jusqu’à ce jour les hommes ont fait l’histoire sans savoir ce qu’ils faisaient, et qu’ils ont maintenant les moyens de la dominer par la conscience.

Dans cette aventure, Hegel représente la conscience bourgeoise et Marx la conscience prolétarienne.

La dialectique matérialiste enveloppe l’idée que dans une société donnée, il existe déjà les éléments, les germes, ou l'embryon de la société future (choisir la métaphore qu’on voudra) qui sont sa négation et dont l'étude permettra aux révolutionnaires d’agir pour changer le monde - de pratiquer la négation de la négation. La dialectique de Marx qui a causé beaucoup d’arrachage de cheveux et d’échanges acerbes entre théoriciens n’est rien d'autre que cela.

Cela implique que les sujets - et les héros - de l’histoire ne sont plus les mêmes. Dans la pensée aristocratique traditionnelle ils se trouvaient parmi les nations et leurs souverains. ils sont passés avec la pensée bourgeoise aux Lumières et aux individus libres et talentueux qui les personnifient. Ils sont maintenant situés parmi les classes en lutte pour le pouvoir sur la société et le contrôle de l'État, qui est la conscience de soi de la société comme un tout. Ces classes sont formées respectivement par les aristocrates, les bourgeois, et les prolétaires.

Faut-il ajouter qu'il y a aussi la possibilité regrettable d'une évolution sociale réversible vers des modèles réactionnaires – mais largement imaginaires ? Alors il y a négation simple, sans dépassement de la situation historique par la négation de la négation.

La chose qui se contredit objectivement, c'est la société humaine entre ses forces productives et ses rapports de production, entre ses progrès technologiques et son organisation en classes sociales.

Le traité de la dialectique d’une quarantaine de pages que Marx avait promis d’écrire s’il trouvait un moment perdu pour le faire n’était pas nécessaire, ce n’était en fait rien d'autre que le Manifeste du Parti Communiste lui-même, complété de quelques pages fort connues et fort citées dans l’Introduction à la critique de l’Économie Politique de 1859.

Quelqu’un a écrit que l’Éthique, de Spinoza, faisait partie de ces livres qui seraient moins longs s’ils n’étaient pas aussi courts. Pour le Manifeste, c’était donc aussi le cas !

