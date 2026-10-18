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Réveil Communiste

Réveil Communiste, le complotisme et la chasse aux complotistes

18 Octobre 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Ce que dit la presse, #Impérialisme, #Syrie, #Répression

Réveil Communiste, le complotisme et la chasse aux complotistes
Aujourd'hui (octobre 2026), j'ajouterais bien que ceux qui pratiquent la chasse aux complotistes sont évidemment ceux-là mêmes qui ourdissent des complots. 
 
Un message à la revue Golias en janvier 2022 - à notre connaissance, sans réaction de sa part - qui nous accusait alors de turpitudes complotistes :
 
Bonjour, voici ce que nous pensons véritablement des complots et des "théories de complots" :
 
 
Un de vos lecteur nous a transmis un message de votre part qui nous concerne.
 
Si j'ai bien compris votre argumentation pour nous classer dans la catégorie infamante des complotistes repose essentiellement sur notre soutien au gouvernement légal syrien. Nous aurions relayé des "fake news" de sa propagande de guerre. Cela reste à prouver, mais c'est de toute manière une interprétation très étendue de la notion de "complotisme" qui est apte à envelopper tous ceux qui ne prendront pas la même position que vous dans un conflit.
 
Vous nous reprochez aussi de ne lutter que contre l'impérialisme américain, et pas contre les autres. Une simple observation de la disproportion des forces dans le monde montrera à tous les observateurs de bonne foi que véritablement "c'est le seul qui compte".
 
Ce qui révèle que la chasse aux sorcières contre complotistes ou supposés tels est menée pour tenter de sanctuariser l’impérialisme et pour diaboliser ses adversaires en les amalgamant aux adeptes de la terre plate ou du complot juif.
 
J'ignore si c'est conscient ou non chez Golias.
 
Salutations, GQ 16 janvier 2022
 
PS vous serez bien aimable de publier ce qui précède, avec le lien, au titre de droit de réponse.
 
PPS à ma connaissance ces cathos de gôche n'en ont rien fait.
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G
Gourmel Michel
19/01/2022 18:20
Le pouvoir de la pensée unique utilise le mot complotisme contre tous ses adversaires, et en particulier les scientifiques, car il est dans l’incapacité totale d’y répondre.<br /> - Comme c’est le cas pour la pandémie et de sa seule parade, les candidats vaccins, qui ne réagissent pas du tout comme des vaccins et ne sont donc pas des vaccins.<br /> Pr Peronne, spécialiste français des vaccins, au Parlement du Luxembourg.<br /> Extraordinaire intervention ; les choses avancent en dehors de la France.<br /> Video 8 min 16 s. Info Catherine C. https://www.youtube.com/watch?v=UicerA8iFpY<br /> Un résumé de l’absence totale de la science dans les décisions de Macron et ses séides, et c’est Péronne qui est accusé d’être complotiste comme tous les scientifique et statisticiens.<br /> - Cela a aussi été sorti pour les études statistiques faites à partir des données de l’INSÉE qui prouvent que la pandémie de Covid n’a pas été plus mortelle que la grippe de 2017, si on tient compte du fait que le baby-boom arrive à la imite de l’espérance de vie pour els hommes (1946+74 = 2020). Il faut ici faire comme en Afrique, où les statistiques du Covid comme d’autres maladies sont fausses et où il faut repartir des statistiques des morts de chaque année.<br /> <br /> <br /> De plus en plus, le pouvoir et la pensée unique utilisent le mot complotisme à toutes les sauces pour tout ce qui leur déplaît; cela avait bien sûr commencé dès le 11/9/2001, où les ingénieurs, pompiers, pilotes d'avions qui d'après leur expérience personnelle démontraient que la version officielle ne tenait pas debout ont été taxé de complotisme. Il en a été ainsi à chaque fois que des moyens scientifiques simples ou parfois très élaborés, ont été utilisés pour les attentats, les spécialistes ont sursauté ; quelques exemples :<br /> L'attentat de l'hôtel Marriott d'Islamabad, au Pakistan, a eu lieu le 20 septembre 2008, suivi soi-disant d’une explosion au gaz immédiate, ce qui est le contraire exact de ce que sont dans ce cas là une explosion au gaz car il n’avait justement pas eu le temps de s’accumuler dans des poches, dans chacune des chambres de chaque moitié du bâtiment séparées par un large espace… qui ont pourtant toutes explosé en même temps ! Sans parler des conditions militaires, l’AFP ayant fait croire que le poste de garde était à l’intérieur du bâtiment, et expliquant ainsi l’étendue des dégâts alors qu’il était très loin, comme tout poste de garde qui se respecte dans un environnement extrêmement dangereux…<br /> Ou encore le gag du révolver de western de 1892 Lebel avec des balles boostées pour commettre des meurtres avec une arme faite pour blesser et non pour tuer ; la vieille pétoire de 1892 aurait explosé, le « tueur » était dans l’incapacité de fabriquer lui-même des balles boostées, et encore moins d’en acheter vu la règlementation draconienne, alors qu’il disposait d’armes beaucoup plus sophistiquées et avec des balles beaucoup plus puissantes et moins difficiles à dénicher.
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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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