Réveil Communiste, le complotisme et la chasse aux complotistes

Un message à la revue Golias en janvier 2022 - à notre connaissance, sans réaction de sa part - qui nous accusait alors de turpitudes complotistes :

Bonjour, voici ce que nous pensons véritablement des complots et des "théories de complots" :

Un de vos lecteur nous a transmis un message de votre part qui nous concerne.

Si j'ai bien compris votre argumentation pour nous classer dans la catégorie infamante des complotistes repose essentiellement sur notre soutien au gouvernement légal syrien. Nous aurions relayé des "fake news" de sa propagande de guerre. Cela reste à prouver, mais c'est de toute manière une interprétation très étendue de la notion de "complotisme" qui est apte à envelopper tous ceux qui ne prendront pas la même position que vous dans un conflit.

Vous nous reprochez aussi de ne lutter que contre l'impérialisme américain, et pas contre les autres. Une simple observation de la disproportion des forces dans le monde montrera à tous les observateurs de bonne foi que véritablement "c'est le seul qui compte".

Ce qui révèle que la chasse aux sorcières contre complotistes ou supposés tels est menée pour tenter de sanctuariser l’impérialisme et pour diaboliser ses adversaires en les amalgamant aux adeptes de la terre plate ou du complot juif.

J'ignore si c'est conscient ou non chez Golias.

Salutations, GQ 16 janvier 2022

PS vous serez bien aimable de publier ce qui précède, avec le lien, au titre de droit de réponse.

PPS à ma connaissance ces cathos de gôche n'en ont rien fait.