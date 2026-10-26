La victoire de Lula aux élections présidentielles au Brésil, qu'on donnait perdu après un premier tour piteux (45% contre 47 au candidat de la mafia trumpiste), victoire avec une marge de 3 %, est une bonne nouvelle malgré l'évolution décevante (c'est à dire classique de ce courant politique) de la social démocratie brésilienne qu'il incarne presque à lui seul.

En effet Lula est le candidat des BRICS, de la consolidation de l’alliance avec la Chine et peut être la Russie et l'Iran, et le développement d'une politique économique indépendante des pressions occidentales, et pas seulement celles qui proviennent de l’administration américaine actuelle.

C'est le candidat antisioniste, ce qui est pertinent dans un continent où les ambitions suprématistes de ce lobby international se sont déchainées.

C'est le candidat contre la techno-structure du capitalisme moderne, dont il a dû affronter directement l'ingérence dans le processus électoral, et trouver des parades.

C'est un candidat qui donne un coup d’arrêt à la montée en puissance des églises évangélistes sionistes et basés au USA, sur le front religieux.

C'est enfin un coup d'arrêt aux tentations d'ingérence militaires directes du président américain comme celle qui a couté sa liberté au président du Venezuela.

Bref Lula est social démocrate sans doute mais doté d'une colonne vertébrale.

Mais pour que ce ne soit pas la victoire à la Pyrrhus d'un vieux leader charismatique et isolé, on doit considérer cela comme le début et non la fin de la confrontation avec ces forces nationales et planétaires, et une action décisive doit être menée pour faire le ménage parmi toutes celles qui sont prêtes à vendre leur pays.

Et pour cela il faut la mise en marche d'un mouvement populaire social et patriotique de fond dont il faut espérer que la fulgurante remontée de Lula entre les deux tours est le commencement.

En cela le considérer comme un adversaire des ambitions démesurées de Trump n'est pas suffisant.

GQ, 26 octobre 2026