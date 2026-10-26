Pourquoi la victoire de Lula est une bonne nouvelle ...
26 Octobre 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #lutte contre l'impérialisme, #Brésil, #GQ
La victoire de Lula aux élections présidentielles au Brésil, qu'on donnait perdu après un premier tour piteux (45% contre 47 au candidat de la mafia trumpiste), victoire avec une marge de 3 %, est une bonne nouvelle malgré l'évolution décevante (c'est à dire classique de ce courant politique) de la social démocratie brésilienne qu'il incarne presque à lui seul.
En effet Lula est le candidat des BRICS, de la consolidation de l’alliance avec la Chine et peut être la Russie et l'Iran, et le développement d'une politique économique indépendante des pressions occidentales, et pas seulement celles qui proviennent de l’administration américaine actuelle.
C'est le candidat antisioniste, ce qui est pertinent dans un continent où les ambitions suprématistes de ce lobby international se sont déchainées.
C'est le candidat contre la techno-structure du capitalisme moderne, dont il a dû affronter directement l'ingérence dans le processus électoral, et trouver des parades.
C'est un candidat qui donne un coup d’arrêt à la montée en puissance des églises évangélistes sionistes et basés au USA, sur le front religieux.
C'est enfin un coup d'arrêt aux tentations d'ingérence militaires directes du président américain comme celle qui a couté sa liberté au président du Venezuela.
Bref Lula est social démocrate sans doute mais doté d'une colonne vertébrale.
Mais pour que ce ne soit pas la victoire à la Pyrrhus d'un vieux leader charismatique et isolé, on doit considérer cela comme le début et non la fin de la confrontation avec ces forces nationales et planétaires, et une action décisive doit être menée pour faire le ménage parmi toutes celles qui sont prêtes à vendre leur pays.
Et pour cela il faut la mise en marche d'un mouvement populaire social et patriotique de fond dont il faut espérer que la fulgurante remontée de Lula entre les deux tours est le commencement.
En cela le considérer comme un adversaire des ambitions démesurées de Trump n'est pas suffisant.
GQ, 26 octobre 2026
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7210 Impérialisme
- 4867 Ce que dit la presse
- 4444 Economie
- 3407 lutte contre l'impérialisme
- 3207 Répression
- 2935 Front historique
- 2899 Journal des luttes
- 2829 États-Unis
- 2454 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2378 A gerber !
- 2288 Ukraine
- 2130 Cuba
- 2128 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2123 classe ouvrière
- 2062 Russie
- 1909 Positions
- 1861 Syndicalisme en débat
- 1811 Théorie immédiate
- 1787 Initatives et rendez-vous
- 1681 Chine
- 1582 L'Internationale
- 1353 Élections
- 1294 Réseaux communistes
- 1193 Venezuela
- 1114 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1101 loi travail
- 1031 Amérique latine
- 940 Asie
- 896 Afrique
- 894 Europe de l'Est
- 859 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 676 Publications
- 625 Royaume-Uni
- 596 Art et culture révolutionnaires
- 581 Asie occidentale
- 576 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 552 GQ
- 536 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 478 Corée
- 450 Colombie
- 433 Euroboycott
- 378 Grèce
- 361 Communistes en Italie
- 358 Brésil
- 358 La bonne nouvelle du jour
- 350 Luttes 2008-2011
- 315 Bolivie
- 304 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007