Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Journée d'action internationale contre la guerre et la militarisation le 30 octobre

29 Octobre 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #lutte contre l'impérialisme, #classe ouvrière

PORTS À L'ARRÊT : des dockers d'Europe et de Méditerranée se mobilisent contre la guerre et la militarisation - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

PORTS À L'ARRÊT : des dockers d'Europe et de Méditerranée se mobilisent contre la guerre et la militarisation - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Journée d'action internationale le 30 octobre contre la guerre et la militarisation des ports, grève de 24 h en France Des syndicats de dockers d'Europe, de Méditerranée et d'ailleurs appellent...

https://www.communcommune.com/2026/10/ports-a-l-arret-des-dockers-d-europe-et-de-mediterranee-se-mobilisent-contre-la-guerre-et-la-militarisation.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Pourquoi la victoire de Lula est une bonne nouvelle ...
Pourquoi la victoire de Lula est une bonne nouvelle ...
L'aversion au risque létal va-t-il provoquer la défaite de l'Empire occidental ?
L'aversion au risque létal va-t-il provoquer la défaite de l'Empire occidental ?
Cuba, résilience et guerre cognitive : l'asymétrie comme champ de bataille
Cuba, résilience et guerre cognitive : l'asymétrie comme champ de bataille
Le droit de se taire ...
Le droit de se taire ...
L'extrême-gauche contre les ouvriers
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop