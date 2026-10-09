Le racisme est il dû à la concurrence dans la classe ouvrière ou au malaise identitaire dans la classe moyenne ?
9 Octobre 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #classe ouvrière, #Théorie immédiate, #2027
On aura beau utiliser la couleur brune, il va falloir trouver autre chose pour traiter la vague identitaire
Le racisme et le vote d'extrême droite sont-ils dûs à la concurrence dans la classe ouvrière ou au malaise identitaire dans la classe moyenne ?
J'ai longtemps partagé l'hypothèse que le développement de la xénophobie dans la classe ouvrière était une conséquence de la concurrence sur le marché du travail et pour l'accès aux services publics.
C'est pour cette raison que le PCF historique militait au temps de Georges Marchais pour l'arrêt de l'immigration.
Je pense que c'était effectivement le cas il y a une génération ou deux quand les gens étaient bien plus racistes que maintenant (on pouvait ouvrir une rubrique hebdomadaire pour les meurtres racistes), mais ne votaient pas pour des partis racistes. Mais aujourd'hui le rejet de l'immigration me paraît davantage centré sur la crise identitaire de la petite bourgeoisie ("périphérique"si on veut la définir ainsi, mais de toute manière majoritaire), qui est par ailleurs devenue nombreuse et hégémonique idéologiquement, tandis que la classe ouvrière proprement dite (travailleurs manuels et ouvriers des grandes usines) est largement composée à présent d'immigrés ou d'enfants d'immigrés, qui ont de facto remplacé les prolétaires gaulois.
Ce que ces masses recentrées sociologiquement reprochent aux immigrés, ce n'est pas d'accaparer les HLM, c'est de ne pas s'assimiler complètement au point de disparaitre dans le paysage comme l'ont fait les vagues précédentes d'immigration, et ils imputent cela à l'islam, et à la couleur de peau des immigrés africains et antillais.
On peut certes condamner moralement cette attitude mais ça ne va pas nous mener très loin, quand on en est à constater qu'elle influence directement 40% du vote aux élections, ce que quarante ans d'indignations et de manifestations n'ont pas réussi à contenir.
La solution est donc de faire en sorte qu'ils "pensent à autre chose", et c'est en cela que le wokisme est une erreur : il ramène continuellement l'attention sur les causes rebachées du rejet des immigrés. Causes sans doute injustes et irrationnelles, mais bien réelles.
Mais immigrés et autochtones ont des intérêts communs, et tout ce qui divise peut s'effacer dans la lutte commune. A condition que ce soit cette lutte fédératrice qui soit menée, et non la promotion différentialiste de droits pour des minorités qui en on déjà obtenu beaucoup. Sans doute l'identité "judéo-chrétienne-républicaine" que revendiquent de défendre les premiers est largement imaginaire et dans bien des cas toute récente. Mais dans le milieu idéologique décérébré contemporain qui exalte les différences les plus subjectives, c'est effectivement une différence de plus, et celle que partagent le plus de gens.
Toute la question pour la gauche est donc une fois de plus de savoir si on fait de la politique pour obtenir des résultats positifs ou pour afficher sa vertu.
GQ, 9 octobre 2026
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7209 Impérialisme
- 4867 Ce que dit la presse
- 4439 Economie
- 3405 lutte contre l'impérialisme
- 3205 Répression
- 2934 Front historique
- 2898 Journal des luttes
- 2828 États-Unis
- 2458 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2378 A gerber !
- 2288 Ukraine
- 2129 Cuba
- 2128 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2124 classe ouvrière
- 2062 Russie
- 1911 Positions
- 1861 Syndicalisme en débat
- 1810 Théorie immédiate
- 1787 Initatives et rendez-vous
- 1681 Chine
- 1582 L'Internationale
- 1352 Élections
- 1293 Réseaux communistes
- 1193 Venezuela
- 1112 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1101 loi travail
- 1031 Amérique latine
- 940 Asie
- 896 Afrique
- 894 Europe de l'Est
- 859 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 676 Publications
- 625 Royaume-Uni
- 596 Art et culture révolutionnaires
- 581 Asie occidentale
- 576 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 551 GQ
- 536 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 478 Corée
- 450 Colombie
- 433 Euroboycott
- 378 Grèce
- 361 Communistes en Italie
- 357 La bonne nouvelle du jour
- 354 Brésil
- 350 Luttes 2008-2011
- 315 Bolivie
- 305 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007