L'influenceuse californienne Madeline Pendelton, voir ici : sa chaine Tik Tok qui poste d'excellentes vidéos de propagande et de vulgarisation du marxisme léninisme, de critique de l'impérialisme américain, et de l'histoire du socialisme réel, scandalise une partie de son public parce qu'elle se prononce contre le free speech, pour une raison qui pourrait être rationnelle et empirique : le développement des discours de haine serait étroitement corrélé au développement d'agressions physiques contre des membres de communautés vulnérables ou marginalisées. C'est assez cohérent avec sa théorie générale car elle endosse sans sourciller la totalité de l'histoire du socialisme réel, dont elle considère la plupart des aspects négatifs comme des inventions de la propagande occidentale, et il y a dans cette histoire en effet une forte répression de la liberté de parole à certains moments.

Mais je pense quand même qu'elle se trompe, d'abord parce qu'elle assimile la liberté de parole avec la liberté d'insulter, avec l'expression vocale ou écrite de la haine raciste. C'est justement sur cette confusion entretenue qu'est basée la criminalisation en cours du mouvement antisioniste en Amérique.

Ensuite parce que les limitations de la liberté d'expression furent justement un des points faibles du socialisme réel en aboutissant à décrédibiliser le langage officiel en URSS et dans d'autres pays socialistes (Pologne, RDA, etc).

Mais surtout ce qu'elle ne voit pas c'est qu'en cas de remise en cause légale de la liberté d'expression qui est effectivement plus étendue aux États-Unis qu'en Europe, c'est l’expression de ses propres idées qui serait proscrite la première. Tandis que le discours de haine trouve toute sortes d'exutoires, d'euphémismes et de subterfuges pour s’exprimer lorsqu’il est interdit, ce qui pousse ses censeurs à une escalade inquisitoriale et paranoïaque. Au bout du compte l'effet principal de l'interdiction de l'expression du racisme, c'est de dissimuler les racistes dans la masse, voire de contaminer davantage les masses.

Cette position est liée à la culture intersectionnelle et "wokiste" qui plombe la culture de gauche américaine et par extension du monde entier et qui conduit à penser que l'on peut agir efficacement sur le réel en modifiant le discours qui porte sur lui, et qui confond la mise en forme de la réalité comme image avec la critique de la réalité.

Pourtant Madeline Pendelton a fait les frais de ce "wokisme" moutonnier lorsqu'elle a été massivement diabolisée pour avoir refusé de voter en faveur de Kamala Harris en 2024.

Cela dit, cette personne à l'excentricité assumée (plutôt rock que woke) qui n'est pas une étudiante fille à maman, mais la gestionnaire d'une coopérative ouvrière, indique aussi une tendance de fond qui agit dans le prolétariat des métropoles en crise, à forte immigration, telle Los Angeles. Le conservatisme moral n'y serait plus une caractéristique des masses les plus exploitées, mais comme dans les années 1930 en Europe, de la petite bourgeoisie réactionnaire, fasciste, et minoritaire.

La Californie il est vrai possède une culture populaire traditionnelle qui est traditionnellement non traditionnelle depuis plusieurs générations !

Assez différent est le milieu géographique où tend à se développer le récent Parti Communiste américain (ACP), issu d'une scission du CPUSA, et bête noire de tous les repentis, refondus, et cocos mutants - Paul Cockshott vient d'être exclu du PC britannique pour avoir eu de vagues liens avec lui - Chicago et le Middle West de la country music, dont le discours politique est proche de celui de Pendelton, mais certainement pas le style vestimentaire.

A suivre...

GQ 5 octobre 2026

PS : RC se traine à quelques dizaines de vues par jour depuis qu'il a été désindexé par Google probablement en représailles de quelques articles anti-sionistes, tandis que Pedelton affiche 1.6 millions d'abonnées sur Tik Tok. Comme quoi le free speech a du bon ...