Le chavisme et le Venezuela abattus par KO
28 Juillet 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Venezuela, #A gerber !, #Impérialisme, #La mauvaise nouvelle du jour
Venezuela : la capture de Maduro apparaît de plus en plus comme ce qu’elle est : une défaite stratégique majeure du camp anti-impérialiste et une victoire par KO qui met fin d’un seul coup à une expérience socialiste originale qui se développait depuis 27 ans. Si un appareil chaviste reste au pouvoir et même s’il emporte les élections, dépouillé qu’il est du contrôle de sa politique extérieure et de ses ressources économiques, il est objectivement vaincu.
Au Burkina Faso les avenues s’appelaient encore « Che Guevara » longtemps après l’assassinat de Sankara.
Certains compromis imposés par le vainqueur éclair sur le pétrole ne font que revenir sur les embargos imposés par les Américains eux-mêmes. Mais maintenant, ils s'approprient carrément la ressource, et ils conduisent le Venezuela à spolier les alliés qu'il s'était trouvé petit à petit pour les remplacer.
Libération des terroristes de la pseudo opposition, et le retour de la CIA sur le territoire, tout est dit. L’extradition de Alex Saab, les manœuvres militaires américaines à Caracas et les délégations militaires israéliennes, et les exécutions extrajudiciaires des hommes du cartel de la drogue qui soi-disant jusqu'à hier n’existait pas sont les derniers clous dans le cercueil.
La situation du Venezuela est celle d’un territoire bloqué, comme un protectorat occupé, mais sans présence de troupes au sol qui pourraient devenir les objets d’une guerre populaire de libération. Il a été sonné par le kidnapping de son président comme la France en juin 40 par l’occupation éclair de son territoire, et c’est effectivement une « étrange défaite » qui s’est produite à Caracas le 3 janvier, une défaite où la trahison joue une part majeure.
La base militante du chaviste commence à comprendre que les survivants du 3 janvier qui les gouvernent ne jouent pas double jeu, pas davantage que le Maréchal Pétain dans la France occupée de 1940, et qu'ils sont passés à l'ennemi.
Les États-Unis affirment qu’ils n’ont subi presque aucune perte, comme dans une expédition coloniale rondement menée, et pour le moment personne n’a prouvé le contraire.
La non résistance de Caracas aura épargné au pays la destruction à l’instar de la Libye, mais aura concédé pour pas cher une grande victoire à l’impérialisme sous sa forme la plus réactionnaire, brutale et néocolonialiste.
Delcy Rodriguez peut bien se rendre à La Haye pour poursuivre de chimériques revendications sur le territoire d’un petit pays voisin, elle ne peut pas donner le change. Le patriotisme de la trahison, se mue en chauvinisme grotesque. Soit dit en passant Maduro lui-même avait donné du corps à ce projet malavisé d’annexion de l’Essequibo guyanais qui ne pouvait qu’indisposer les autres pays de la région et en premier lieu de Brésil, alors qu’il avait un besoin vital de la bienveillance de ce pays. Sortir du traité instituant la CPI, que justement Trump est en train de sanctionner, est du même registre. Pas besoin de justice internationale si les juges de New York font la loi dans la colonie.
Les hauts dirigeants du Venezuela bolivarien, après toutes leurs rodomontades n’ont peut-être pas trahi leur président, mais pour sauver leur vie ils ont renoncé à défendre la souveraineté de leur pays.
Avec les séismes qui viennent de se produire, le 25 juin, toutes les portes sont maintenant ouvertes pour une ingérence humanitaire déchaînée .
Et en attendant Maduro et son épouse croupissent en prison à New York jusqu’à leur procès spectacle prévu pour juin 2027 …
L’aventure du socialisme 2.0 au Venezuela a abouti à la plus humiliante et la plus amère défaite, comparable à celle de la France en 1940, certes moins sanglante, mais plus honteuse si c’était possible. Le discours bolivarien s'est réduit à une rhétorique boursouflée et ridicule.
Et Trump avec ses auxiliaires de basses œuvres israéliens apparait triomphant sur toute l'étendue du champ latino-américain, préparant ouvertement ses ingérences et ses attaques contre le Mexique et contre le Brésil.
GQ, 28 juillet 2026
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
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Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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