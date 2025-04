Sur la récupération de certains aspects du marxisme par les néoconservateurs et par la gauche impérialiste , dénoncée par les trumpistes

Un certain colonel Mac Gregor, retraité militaire américain et ancien de la première équipe de Trump, qui annonce avec un optimisme prématuré la victoire russe en Ukraine pour demain matin depuis trois ans, est persuadé que les marxistes avaient pris le pouvoir dans son pays au moins depuis la présidence de Obama, et le conduisaient à sa perte, jusqu'à ce que Donald Trump revienne pour le sauver ...

Si seulement c'était vrai.

Et d'une manière très indirecte, il y a une part de vérité dans cette paranoïa de la droite isolationniste américaine. La récupération du marxisme par ses ennemis ne date pas d’hier : les philosophes Struve en Russie et Croce en Italie, vers 1900, étaient devenus les intellectuels organiques de la bourgeoisie les plus novateurs dans leurs pays après avoir accompli dans leur prime jeunesse un stage formateur de marxisme, et ils servaient déjà d'antithèses critiques pour la restauration du marxisme révolutionnaire, pour Lénine et pour Gramsci respectivement.

De même pour le révisionnisme post-marxiste du dirigeant social-démocrate allemand Bernstein, critiqué par Rosa Luxembourg dès 1899.

L’idée force de ces penseurs renégats est toujours la même : la révolution prolétarienne n’est plus nécessaire ni souhaitable, du fait même de la fatalité du développement historique, qui d’ailleurs selon eux ne mène plus au socialisme, mais au libéralisme amélioré, social, mûri et définitif, au monde optimum symbole du nec plus ultra de la civilisation. Au meilleur des monde possible du personnage de Pangloss, dans Candide, de Voltaire.

Mais il y aurait eu à l'œuvre un diabolique complot marxiste caché au cœur même de l’Empire, au sommet de l’administration américaine, parvenu au pouvoir par l’entremise d’intellectuels aux antécédents trotskystes, chez les néo-conservateurs influents sur la politique étrangère des États-Unis, ceux-là mêmes qui ont méthodiquement construit la guerre en Ukraine depuis presque trente ans. Il leur faudrait une guerre, non pas comme ils le prétendent pour enrayer la montée en puissance des pays non-occidentaux, congénitalement illibéraux et adversaires de la civilisation authentique et individualiste qui remonte à la Grande Charte anglaise du treizième siècle, mais pour mettre au pas le fier et libre peuple américain, le priver de sa virilité, de son colt, et le remplacer par des esclaves et des métèques immigrés.

Les adversaires des aventures impérialistes américaines qui se situent à droite de l’éventail politique états-unien, conservateurs religieux ou libertariens, qui ne comprennent pas leur nécessité intrinsèque du point de vue même de leur nation qu’ils idéalisent tant, sont donc persuadés que marxistes et communistes appliquent un plan satanique pour l’engager dans « la route vers la servitude » décrite par Von Hayek autrefois, et se sont installés au pouvoir à la Maison Blanche d’où ils le mettent en pratique pour dissoudre les valeurs américaines, dans l’assistanat des bons à rien ou dans la débauche LGTB, selon leurs préférences en ce qui concerne les démons.

Et il est vrai que la clique néo-conservatrice de Victoria Nuland et de ses amis des deux cotés de l'Océan pratique une sorte de léninisme bourgeois, un internationalisme à l'avant-garde de l'ordre mondial néo-libéral qui considère qu’il faut préserver l‘acquis de la fin de l' histoire, moment qu'ils fixent à la chute du Mur de Berlin, qu’il faut défendre le libéralisme par des moyens qui ne sont pas libéraux… D’authentiques machiavéliens, des hégéliens bourgeois en somme.

Quant à la gauche impérialiste que le colonel et ses pareils adorent haïr, son objectif réel au delà de ses illusions émancipatrices de sociétés qui n'en demandent plus tant est le triomphe des désirs capricieux de l’individualisme total dans sa version victimaire – à opposer à la version nietzschéenne de l'individualisme qui tenait le haut du pavé et qui fermait péremptoirement la bouche à tout le monde de 1970 à 1990, et qui fait retour avec un Elon Musk. Elle contribue donc totalement au projet de maintien indéfini de l’Empire occidental, qui est le seul vecteur possible, pense-t-elle sans se l’avouer, pour obtenir le triomphe sur les cinq continents de ses valeurs narcissiques et "arc en ciel".

Le colonel est d'ailleurs très mal renseigné : cette gauche intellectuelle américaine qui veut substituer l'affirmation des identités des minorités opprimées (ou soi-disant telles) à la lutte des classes est foncièrement et souvent ouvertement anti-marxiste, et irrationaliste, et sert de bélier contre toute tendance de gauche qui tente de remettre en avant même timidement les intérêts des travailleurs dans la plate-forme du Parti démocrate américain. Soit dit en passant à ce sujet, les inconditionnels admirateurs d'Angela Davies feraient bien d'examiner attentivement son parcours politique dans sa seconde vie.

Mais ce qui est certain, c'est que tous les groupes politiques qui visent à influer véritablement sur le cours de l'histoire finissent par agir objectivement en marxiste, puisque le marxisme est la seule théorie scientifique de l'histoire qui tienne la route.

Il semble une fatalité et une ironie historique cruelle que les nationalistes chauvins radicaux se trompent toujours sur la nature, sur les qualités réelles de leur patrie idéalisée et idolâtrée et sur les menaces qui pèsent sur elle - et qu'à défaut d'une analyse concrète de situations concrètes, ils la conduisent nécessairement à sa perte, ce que Donald Trump fait déjà, à peine intronisé président des États-Unis - si ça se trouve ce sera le dernier ...

GQ, 5 septembre 2023, relu le 24 mars 2025