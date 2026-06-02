Nationalisation de Renault : Annie Lacroix-Riz répond aux héritiers Renault
2 Juin 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Front historique
Seconde guerre mondiale : la juste nationalisation de Renault - L'Humanité
Le 16 janvier 1945, les usines Renault entraient dans le domaine public. La politique collaborationniste du groupe privé sous l'Occupation était ainsi sanctionnée. ...
https://www.humanite.fr/en-debat/collaboration/seconde-guerre-mondiale-la-juste-nationalisation-de-renault
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7166 Impérialisme
- 4850 Ce que dit la presse
- 4420 Economie
- 3369 lutte contre l'impérialisme
- 3195 Répression
- 2901 Front historique
- 2897 Journal des luttes
- 2803 États-Unis
- 2430 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2364 A gerber !
- 2282 Ukraine
- 2126 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2105 Cuba
- 2104 classe ouvrière
- 2048 Russie
- 1895 Positions
- 1857 Syndicalisme en débat
- 1783 Initatives et rendez-vous
- 1765 Théorie immédiate
- 1674 Chine
- 1580 L'Internationale
- 1345 Élections
- 1273 Réseaux communistes
- 1187 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1097 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1029 Amérique latine
- 939 Asie
- 891 Afrique
- 888 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 673 Publications
- 620 Royaume-Uni
- 592 Art et culture révolutionnaires
- 576 Asie occidentale
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 534 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 503 GQ
- 472 Corée
- 446 Colombie
- 433 Euroboycott
- 378 Grèce
- 355 Communistes en Italie
- 350 Luttes 2008-2011
- 349 Brésil
- 345 La bonne nouvelle du jour
- 312 Bolivie
- 294 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007