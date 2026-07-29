Corée du Nord, Corée du Sud, comparaisons et raisons

Des propagandistes libéraux ou libertariens diffusent triomphalement sur les réseaux les courbes comparées de croissance des deux Corée depuis 1953 pour prouver, pensent-ils, la supériorité écrasante du capitalisme sur le socialisme.

Ils ne prouvent pas exactement ce qu'ils pensent s'ils prouvent quelque chose : toute économie capitaliste en temps de guerre est fonctionnellement socialiste et fondamentalement les succès de la Corée du Sud qui est un avant-poste stratégique de l'US Army sur le continent asiatique s'expliquent par le dirigisme et l’intervention de l'État ... au nom du "Monde libre", du capitalisme et de ses valeurs.

Mais la croissance effectivement longtemps plus forte du Sud, surtout depuis 1990, s'explique par trois facteurs principaux qui n'ont pas de rapport direct avec les vices ou les vertus des deux systèmes économiques comparés .

Premièrement, l'aide américaine massive et continue, directe ou indirecte, sanctionnée par la présence de 28 000 soldats sur le territoire, sans commune mesure avec celle dont le Nord a bénéficié de la part des pays socialistes.

Deuxièmement, l'isolement du Nord économique et politique, particulièrement après la chute de l'URSS, son principal partenaire commercial alors, aggravé par les embargos meurtriers mise en œuvre avec l'aval de l'ONU dans la période de domination unilatérale des États-unis à partir de 1991.

Troisièmement, la surexploitation démentielle de la force de travail dans le Sud, désarmée après les massacres des années 1950, soumises à la dictature militaire jusqu'en 1988 et corvéable à merci. La rigueur de cette exploitation se mesure au temps de travail effectif des salariés, et à la chute précoce de la natalité, directement liée à l'insuffisance du salaire de base pour assurer la reproduction de la force de travail.

On peut ajouter à ces considérations la réfutation d'un argument contraire : on entend dire souvent que le Nord avait hérité d'une base industrielle et minière et de ressources naturelles tandis que le sud était essentiellement agricole et technologiquement attardé en 1953. Mais la priorité pour un pays très pauvre comme l'étaient les deux Corées en 1953 est de nourrir la population et l'essentiel des terres agricoles se trouve dans le sud, tandis que l'industrie lourde héritée de l’occupation japonaise avait été anéantie comme tous les centres urbains du Nord par les campagnes de bombardement terroristes de l'USAF qui ont exterminé entre 10 et 20% de la population entre 1950 et 1953.

A cela s'ajoute le fait bien connu que les agrégats qui mesurent la richesse d'un pays sous estiment systématiquement celle des pays socialistes (ainsi d'ailleurs que celles des économies traditionnelles) parce que la croissance capitaliste s'effectue en partie non par la création de richesses nouvelles mais par l'intégration progressive de services auparavant non marchands dans les calculs.

Pour preuve de ce que j'avance, il suffit de voir le soudain retour de prospérité en RPD de Corée depuis que les déboires militaires de la Russie en Ukraine l'ont obligée d'abandonner la politique de sanctions à laquelle elle participait, dans l'espoir illusoire d'amadouer l'Occident. La Chine confrontée à l'hostilité de plus en plus manifeste et de plus en plus cynique de l'Occident global suit prudemment le même chemin.

Contrairement à ce que tente de faire croire la propagande de l’empire, la RPD de Corée est loin d'être impopulaire dans le Sud, où si l'on n'apprécie sans doute pas son régime politique, on supporte difficilement l'ordre imposé par l'occupation américaine continue depuis trois-quart de siècle, et on est fier qu'il existe un État coréen qui ait conservé jusqu'à ce jour sa souveraineté, et qu'il l'ait sanctuarisée en acquérant l'arme nucléaire.

Comme on voit, le "match" est en train de tourner de manière imprévue pour les perroquets des éléments de langage de la CIA.

GQ, 29 juillet 2026