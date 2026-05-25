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Réveil Communiste

Trump n'ira sans doute plus à Pyongyang

25 Mai 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Corée, #États-Unis, #Impérialisme

CORÉE DU NORD : Pourquoi un nouveau sommet TRUMP / KIM JONG-UN est de plus en plus improbable - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

CORÉE DU NORD : Pourquoi un nouveau sommet TRUMP / KIM JONG-UN est de plus en plus improbable - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

P eu après son retour au pouvoir à la Maison Blanche, en janvier 2025, Donald Trump avait publiquement envisagé de réouvrir le dialogue avec la République populaire démocratique de Corée (RP...

https://www.communcommune.com/2026/05/coree-du-nord-pourquoi-un-nouveau-sommet-trump/kim-jong-un-est-de-plus-en-plus-improbable.html

La rupture du blocus de la RPD de Corée est sans doute la principale bonne choe pour le moment qui ressorte de "l'opération spéciale" russe en Ukraine

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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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