"L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi" dans les médias

Laurent Dauré nous a envoyé ceci :

Bonjour,

Voici les médias qui ont rendu compte de L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi depuis sa sortie le 3 avril :

1. Blast a publié un extrait du chapitre 5 du livre sous le titre « Conspiracy Watch : Une expertise biaisée au service de l’impérialisme américain » :

2. Le 15 avril, je suis intervenu en direct sur la « WebTV de luttes » Espaces (Nord-Pas-de-Calais), pour une discussion avec la journaliste Louise Bihan :

3. Off Investigation a publié une recension du livre, « Conspiracy Watch : L’anticomplotisme au service du pouvoir politique », un texte du journaliste Antoine Corlay (article en accès payant) :

4. Pascal Boniface m’a interviewé pour sa série « J'ai lu... » sur sa chaîne YouTube :

Le livre est disponible en librairie – sur commande s’il n’est pas en stock –, sur certains sites de vente en ligne ou directement sur celui des Éditions Critiques :

À suivre...

LD