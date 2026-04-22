Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

"L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi" dans les médias

22 Avril 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Publications, #Initatives et rendez-vous, #lutte contre l'impérialisme, #Répression

&quot;L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi&quot; dans les médias
Laurent Dauré nous a envoyé ceci :
 
Bonjour,
 
Voici les médias qui ont rendu compte de L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi depuis sa sortie le 3 avril :
 
1. Blast a publié un extrait du chapitre 5 du livre sous le titre « Conspiracy Watch : Une expertise biaisée au service de l’impérialisme américain » :
 
https://www.blast-info.fr/articles/2026/conspiracy-watch-5-une-expertise-biaisee-au-service-de-limperialisme-americain-VlBn8Sk4Qje1V-eLQ9U46A
 
2. Le 15 avril, je suis intervenu en direct sur la « WebTV de luttes » Espaces (Nord-Pas-de-Calais), pour une discussion avec la journaliste Louise Bihan :
 
https://www.youtube.com/watch?v=vGHkNTRbFkw&t=1702s
 
3. Off Investigation a publié une recension du livre, « Conspiracy Watch : L’anticomplotisme au service du pouvoir politique », un texte du journaliste Antoine Corlay (article en accès payant) :
 
https://www.off-investigation.fr/conspiracy-watch-anticomplotisme-au-service-du-pouvoir-politique/
 
4. Pascal Boniface m’a interviewé pour sa série « J'ai lu... » sur sa chaîne YouTube :
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZK-IldPSq2g
 
Le livre est disponible en librairie – sur commande s’il n’est pas en stock –, sur certains sites de vente en ligne ou directement sur celui des Éditions Critiques :
 
https://editionscritiques.fr/product/lanticomplotisme-officiel-laurent-daure/
 
À suivre...
 
LD
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi, par Laurent Dauré
L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi, par Laurent Dauré
Une Histoire du Travail, de la préhistoire au XXIème siècle
Une Histoire du Travail, de la préhistoire au XXIème siècle
Sur l'Empire du moindre mal. Critique de Jean Claude Michéa, et de ses inspirateurs situationnistes
Sur l'Empire du moindre mal. Critique de Jean Claude Michéa, et de ses inspirateurs situationnistes
La théorie des modes de production de Paul Cockshott (note de lecture de GQ, 1)
La théorie des modes de production de Paul Cockshott (note de lecture de GQ, 1)
Diaz-Canel dans les médias américains
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop