Les scandaleuses conditions de détention aux États-Unis de Nicolas Maduro, président du Venezuela
14 Mars 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #États-Unis, #Répression, #A gerber !, #Impérialisme
LES SCANDALEUSES CONDITIONS DE DÉTENTION DU PRÉSIDENT NICOLAS MADURO AUX ÉTATS-UNIS - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]
Cellule de 6 m² et trois promenades par semaine : ABC révèle les conditions de détention de Maduro dans une prison américaine Enlevé il y a plus de deux mois, l'ex-président vénézuélien N...
https://www.communcommune.com/2026/03/les-scandaleuses-conditions-de-detention-president-maduro-aux-etats-unis.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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