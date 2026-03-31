L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi, par Laurent Dauré

Laurent Dauré nous fait parvenir cette annonce :

Bonjour,

C’est ce vendredi (3 avril) que sort mon livre L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi.

Publié aux Éditions Critiques et préfacé par Denis Robert, il sera disponible en librairie – sur commande s’il n’est pas déjà présent sur les étals –, sur certains sites de vente en ligne ou directement sur celui de l’éditeur.

Pour une brève présentation du livre, voir ici.

Et en voici le sommaire :

I. Comment la constellation Printemps républicain a promu le site de Rudy Reichstadt

II. Subventions en cascade sous la présidence Macron

III. Un observatoire à la vigilance intermittente

IV. Ménager Macron, accabler les Gilets jaunes et la « gauche radicale »

V. Une expertise biaisée au service de l’impérialisme

VI. Contre Assange (et ce qu’il représente)

VII. Russiagate : quand les anticomplotistes propagent une théorie du complot

VIII. Forts avec le Venezuela, faibles avec Israël

Pour les Franciliens, deux rencontres en libraire sont programmées prochainement (j ’espère vous y voir !) :

- vendredi 3 avril — 19h ➜ Librairie Les Nouveautés, 45 bis rue du Faubourg du Temple (Paris, 10e)

- jeudi 9 avril — 19h ➜ Librairie Libre Ère, 111 boulevard de Ménilmontant (Paris, 11e)

Bonne lecture et... si ce n ’est pas le cas, discutons-en . L ’un des objectifs de ce livre est de favoriser un débat rationnel sur un sujet qui génère beaucoup d ’animosité et de raideur.

À bientôt,