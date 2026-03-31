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Réveil Communiste

L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi, par Laurent Dauré

31 Mars 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Front politique intérieur, #Publications, #Réseaux communistes, #Répression, #Ce que dit la presse

L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi, par Laurent Dauré
Laurent Dauré nous fait parvenir cette annonce :
 
Bonjour,
 
C’est ce vendredi (3 avril) que sort mon livre L’Anticomplotisme officiel : une idéologie au service de l’ordre établi.
 
Publié aux Éditions Critiques et préfacé par Denis Robert, il sera disponible en librairie – sur commande s’il n’est pas déjà présent sur les étals –, sur certains sites de vente en ligne ou directement sur celui de l’éditeur.
 
Pour une brève présentation du livre, voir ici.
 
Et en voici le sommaire :
 
I. Comment la constellation Printemps républicain a promu le site de Rudy Reichstadt
II. Subventions en cascade sous la présidence Macron
III. Un observatoire à la vigilance intermittente
IV. Ménager Macron, accabler les Gilets jaunes et la « gauche radicale »
V. Une expertise biaisée au service de l’impérialisme
VI. Contre Assange (et ce qu’il représente)
VII. Russiagate : quand les anticomplotistes propagent une théorie du complot
VIII. Forts avec le Venezuela, faibles avec Israël
 
Pour les Franciliens, deux rencontres en libraire sont programmées prochainement (j’espère vous y voir !) :
 
- vendredi 3 avril — 19h ➜ Librairie Les Nouveautés, 45 bis rue du Faubourg du Temple (Paris, 10e)
 
- jeudi 9 avril — 19h ➜ Librairie Libre Ère, 111 boulevard de Ménilmontant (Paris, 11e)
 
Bonne lecture et... si ce n’est pas le cas, discutons-en. L’un des objectifs de ce livre est de favoriser un débat rationnel sur un sujet qui génère beaucoup d’animosité et de raideur.
 
À bientôt,
 
LD
 
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Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

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