Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Patrice Lumumba au Congo, 65 ans après

19 Janvier 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Afrique, #lutte contre l'impérialisme

Patrice Lumumba : 65 ans après, que retiennent encore les Kinois de l'homme et de son combat ?

Patrice Lumumba : 65 ans après, que retiennent encore les Kinois de l'homme et de son combat ?

Il y a 65 ans, le 17 janvier 1961, Patrice Émery Lumumba est assassiné au Katanga. Il n'avait que 35 ans. Premier ministre du Congo au lendemain de l'indépendance en 1960, il n'exercera le pouvo...

https://www.legrandsoir.info/patrice-lumumba-65-ans-apres-que-retiennent-encore-les-kinois-de-l-homme-et-de-son-combat.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Fernent : sommaire janvier 2026 et vœux pour 2026
Fernent : sommaire janvier 2026 et vœux pour 2026
Non à l'agression de la CEDEAO et de la France contre le Bénin
Non à l'agression de la CEDEAO et de la France contre le Bénin
Le jeudi 11 décembre 2025 à 18h30 CONFÉRENCE de Eloïse DREURE ALGERIE des communistes en situation coloniale
Le jeudi 11 décembre 2025 à 18h30 CONFÉRENCE de Eloïse DREURE ALGERIE des communistes en situation coloniale
La bonne nouvelle du jour (22 novembre 2025)
La bonne nouvelle du jour (22 novembre 2025)
L'affaire Jacques Baud : l'Europe russophobe et répressive
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop