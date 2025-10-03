Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Le plan de Trump pour renverser Maduro

3 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Venezuela, #Impérialisme, #États-Unis

VENEZUELA : Trump met en place un plan secret pour renverser Maduro - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

VENEZUELA : Trump met en place un plan secret pour renverser Maduro - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine-Bolivar Infos L e Gouvernement Trump est en train de travailler à un plan secret qui comprend l'utilisation de la force armée pour renverser le ...

https://www.communcommune.com/2025/10/venezuela-trump-met-en-place-un-plan-secret-pour-renverser-maduro.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Petro à l'ONU étrille Donald Trump et la soi-disant "politique antidrogue" des États-Unis
Petro à l'ONU étrille Donald Trump et la soi-disant "politique antidrogue" des États-Unis
Scénarios de guerre
Scénarios de guerre
Venezuela : qui veut noyer son chien ...
Venezuela : qui veut noyer son chien ...
La bonne nouvelle du jour (13 septembre 2025)
La bonne nouvelle du jour (13 septembre 2025)
Retour sur la question juive, et la campagne actuelle contre l'antisémitisme
Lien au blog communiste associé "Commun Commune" - liens d'actualité et de réflexion mis à jour quotidiennement
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop