Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Grève des ports pour Gaza le 10 octobre

6 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Asie occidentale, #classe ouvrière, #Syndicalisme en débat, #Initatives et rendez-vous

LES DOCKERS et PORTUAIRES CGT VONT DÉBRAYER POUR GAZA LE 10 OCTOBRE 2025 - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

LES DOCKERS et PORTUAIRES CGT VONT DÉBRAYER POUR GAZA LE 10 OCTOBRE 2025 - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Bravo aux dockers et portuaires CGT qui sont encore une fois à l'avant-garde du combat pour la paix et appellent à 2h de grève ce vendredi 10 octobre prochain pour exiger un cessez-le-feu imméd...

https://www.communcommune.com/2025/10/les-dockers-et-portuaires-cgt-vont-debrayer-pour-gaza-le-10-octobre-2025.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Israël va-t-il être remplacé par la Palestine sur le territoire qui s'étend "entre la rivière et la mer"?
Israël va-t-il être remplacé par la Palestine sur le territoire qui s'étend "entre la rivière et la mer"?
L'islam est-il compatible avec le socialisme ?
L'islam est-il compatible avec le socialisme ?
Le tabou juif en Occident
Le tabou juif en Occident
A propos de l'antisémitisme - ou de l'antijudaïsme - contemporain
A propos de l'antisémitisme - ou de l'antijudaïsme - contemporain
Israël va-t-il être remplacé par la Palestine sur le territoire qui s'étend "entre la rivière et la mer"?
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2025 - Hébergé par Overblog

GoTop