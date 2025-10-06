Israël va-t-il être remplacé par la Palestine sur le territoire qui s'étend "entre la rivière et la mer"?

Le slogan " la Palestine sera libre de la rivière à la mer" exprime la revendication des Palestiniens de récupérer la totalité de leur territoire historique, y compris celui reconnu à Israël, dans ses frontières de 1967, entre le Jourdain et la Méditerranée. Il paraissait avant le 7 octobre 2023, totalement irréaliste.

Mais l’État israélien à force de mener des guerres et de gagnr des batailles qui l'enfoncent dans une impasse stratégique va-t-il être finalement vaincu et supprimé, et remplacé par un État palestinien occupant tout l’espace de l’ancien Mandat britannique de Palestine (1919₋ 1948) ? C'est à dire sur l'ensemble du territoire tel qu'il avait été découpé dans l'Empire Ottoman et placé sous contrôle colonial britannique de 1919 à 1947 ?

Ce n'est pas tant l'action menée par le Hamas contre la population israélienne qui a pourtant causé la mort de plusieurs centaines de personnes qui fragilise la position de l'État juif, que ses représailles d'une violence extrême (65 000 victimes au minimum à ce jour) et qui montre clairement sa volonté de procéder à une purification ethnique totale du territoire historique de la Palestine .

Israël est reconnu internationalement depuis la résolution de l’ONU de 1947 qui a partagé la Palestine entre deux États étroitement imbriqués, un juif, un arabe, plus un statut international pour la ville de Jérusalem ; mais l’État arabe palestinien a été tué dans l’œuf par l’État juif, la majorité de ses habitants en a été chassée, et on peut donc considérer que la conquête de facto, réalisée complètement en 1967, de tous les territoires du Mandat palestinien concernés par le plan de partage en a annulé les effets juridiques. L'existence d'Israël ne repose donc que sur le rapport de force local, et global, et ce rapport de force ne lui a été favorable jusqu'ici que parce qu'il relève du monde occidental qu'il a su mobiliser en sa faveur.

Suivant une règle de bon sens qui vaut pour les Juifs, les Arabes, et tous les autres, le droit naturel d’une population à vivre sur un territoire donné ne peut être déduit que d’une chose : elle y est née, et les générations précédentes encore en vie y sont nées aussi. Les Juifs ont donc selon ce principe le droit de vivre sur le territoire de l’ancien Mandat palestinien « de la rivière à la mer » parce qu’ils y sont installés depuis trois générations ou davantage, pour cette raison et celle-là seulement, et les Palestiniens aussi. La population palestinienne qui en a été expulsée, et ses enfants à la génération suivante ont incontestablement aussi le droit de revenir sur leur territoire d’origine, et ce droit devrait être étendu de la même manière sur deux générations nées en exil.

Aucune autre prétention n’est acceptable. S’il fallait prendre au sérieux les prétentions historiques lointaines, telles qu’elles ont été avancées par les sionistes pour justifier des droits du peuple juif sur la Palestine, la Mongolie - par exemple- peut alors revendiquer la moitié du monde, l’islam peut revendiquer les Balkans et l’Espagne, et l’Angleterre les États-Unis. Quant aux prétentions métaphysiques, ce n'est même pas la peine d'en parler - sauf pour rappeler qu'elles tendent à devenir funestes pour ceux qui y croient.

Mais le droit évident de rester vivre là où on est né est compromis quand on le retire à autrui.

Sur le territoire du Mandat qui regroupe Israël (sans le Golan syrien occupé), la Cisjordanie, et la Bande de Gaza il faut soit faire la place pour un État palestinien dans les frontières prévues en 1947, soit rebattre toutes les cartes et créer un État unifié judéo-arabe. Ces solutions ne semblent plus guère plausibles psychologiquement si on considère les torrents de haine qui ont coulé de part et d’autre – souvent non sans bonnes raisons. Mais c'est ou bien ça, ou bien l'un des deux peuples devra abandonner la Palestine définitivement, et au vu de l'évolution du rapport de force entre l'Occident et le reste du monde, il est de plus en plus clair que ce ne sera pas les Palestiniens. Cette coopération est d'autant plus nécessaire que les territoires des deux États avaient été dessinés au moment de leur création par l'ONU sans continuité territoriale et ne sont pas viables s'ils ne s'entendent pas. Et il ne faut pas oublier que le pays entier à la superficie de quatre départements français.

Sur le territoire du Mandat à l’heure actuelle il y a en additionnant les populations de Gaza, la Cisjordanie et les Arabes israéliens pour la plupart résidents en Galilée, environ neuf millions d'Arabes palestiniens et huit millions de Juifs israéliens. Il est probable que beaucoup d’Israéliens refuseraient de vivre dans un État majoritairement arabe, soit par orgueil colonial, soit simplement par crainte pour leur sécurité, ce qui ferait encore plus pencher la balance démographique de l'autre coté.

Si une défaite politico-militaire obligeait l’État juif de se dissoudre et permettait la refondation d’un État palestinien, il est très probable que la majorité des Juifs qui y vivent actuellement émigreraient en direction de l’Europe ou de l’Amérique du Nord.

La défaite d'Israël est en effet certaine à moyen terme - sauf une recomposition des alliances bien improbable - car les États-Unis et l'OTAN en déclin vont devoir lui retirer leur protection inconditionnelle, à moins d'être entraînés dans la chute de ce qui n'est après tout pour eux qu'un satellite.

La seule solution pour maintenir à long terme une présence juive à Jérusalem et en Palestine est d'aller à Canossa pour négocier une place dans la société du nouvel État - comme l'ont fait les Blancs en Afrique du Sud, et comme n'ont pas su, ou pu, ou voulu faire les Pieds-Noirs en Algérie.

Il serait urgent que ceux qui sont intéressés à la question au premier chef en prennent conscience.

GQ, 6 novembre 2023, relu le 4 octobre 2025