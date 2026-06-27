La Colombie au Conseil de Sécurité - avant l'entrée en fonction d'un président fasciste et sioniste très probablement élu grâce à la fraude informatique internationale
27 Juin 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #lutte contre l'impérialisme, #Asie occidentale, #Colombie
comaguer
Bulletin 682
26.06.2026
La Colombie soutient la lutte du peuple palestinien
***
Discours remarquable sur Gaza de la présidente colombienne du Conseil de Sécurité le 22 Juin 2026.
Le remplacement de Gustavo Petro à la tête de la Colombie par un militant d’extrême-droite soutenu par les Etats-Unis et le régime sioniste rendra impossible pour « un certain temps » tout discours critique de ce niveau et classera l’ingérence impérialiste dans l’élection présidentielle dans ce pays à un niveau très élevé dans le classement des trop nombreuses opérations impérialistes de changement de régime.
La représentante colombienne à l’ONU, femme, indienne, nommée par le gouvernement de Gustavo Petro et présidente en exercice du Conseil de Sécurité de l’ONU mérite un énorme coup de chapeau et son discours rappellera longtemps l’engagement du gouvernement de Gustavo Petro en faveur des palestiniens.
***
« La guerre d'Israël est aussi une guerre contre la vérité », discours explosif de la présidente colombienne du Conseil de sécurité sur Gaza
Times Now World 1,26 M d'abonnés
Sortie le 22 juin 2026
« La guerre d'Israël est aussi une guerre contre la vérité. » C'est l'accusation explosive portée par la Colombie, l'actuelle présidente du Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'un débat enflammé sur Gaza qui suscite désormais un débat mondial. 🔹
Ce que vous devez savoir : • La Colombie a accusé Israël de mener une « guerre contre la vérité », affirmant que les restrictions à l'accès aux médias et la mort de plus de 200 journalistes ont empêché un reportage indépendant depuis Gaza.
- La présidente du Conseil de sécurité a averti que la situation humanitaire de Gaza reste catastrophique, malgré le cadre de paix adopté il y a plus de huit mois.
- La Colombie a critiqué les pays qui condamnent publiquement Israël tout en continuant à autoriser les expéditions d'armes et les liens commerciaux qui, selon elle, contribuent à la souffrance palestinienne.
- Le pays a déclaré que la communauté internationale porte la responsabilité de ne pas avoir arrêté ce qu'il a qualifié de génocide à Gaza et a exigé une action immédiate. • La Colombie a appelé à une aide humanitaire sans restriction, à la protection des journalistes et des travailleurs humanitaires, et à renouveler les efforts en vue d'une solution à deux États fondée sur les frontières d'avant 1967.
- Le discours a déclenché un débat vif sur la liberté des médias, la responsabilité, la campagne militaire d'Israël et le rôle des puissances mondiales dans la guerre de Gaza. S'agissait-il de la critique la plus virulente à l'encontre d'Israël de la part du président du Conseil de sécurité de l'ONU ?
L
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7172 Impérialisme
- 4848 Ce que dit la presse
- 4423 Economie
- 3378 lutte contre l'impérialisme
- 3196 Répression
- 2897 Journal des luttes
- 2884 Front historique
- 2809 États-Unis
- 2416 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2365 A gerber !
- 2280 Ukraine
- 2125 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2114 Cuba
- 2104 classe ouvrière
- 2047 Russie
- 1894 Positions
- 1859 Syndicalisme en débat
- 1785 Initatives et rendez-vous
- 1749 Théorie immédiate
- 1676 Chine
- 1580 L'Internationale
- 1345 Élections
- 1275 Réseaux communistes
- 1190 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1098 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1030 Amérique latine
- 938 Asie
- 893 Afrique
- 885 Europe de l'Est
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 672 Publications
- 616 Royaume-Uni
- 590 Art et culture révolutionnaires
- 577 Asie occidentale
- 576 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 534 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 483 GQ
- 475 Corée
- 449 Colombie
- 433 Euroboycott
- 378 Grèce
- 350 La bonne nouvelle du jour
- 350 Luttes 2008-2011
- 349 Brésil
- 349 Communistes en Italie
- 314 Bolivie
- 287 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007