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Bulletin 682

26.06.2026

La Colombie soutient la lutte du peuple palestinien

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Discours remarquable sur Gaza de la présidente colombienne du Conseil de Sécurité le 22 Juin 2026.

Le remplacement de Gustavo Petro à la tête de la Colombie par un militant d’extrême-droite soutenu par les Etats-Unis et le régime sioniste rendra impossible pour « un certain temps » tout discours critique de ce niveau et classera l’ingérence impérialiste dans l’élection présidentielle dans ce pays à un niveau très élevé dans le classement des trop nombreuses opérations impérialistes de changement de régime.

La représentante colombienne à l’ONU, femme, indienne, nommée par le gouvernement de Gustavo Petro et présidente en exercice du Conseil de Sécurité de l’ONU mérite un énorme coup de chapeau et son discours rappellera longtemps l’engagement du gouvernement de Gustavo Petro en faveur des palestiniens.

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« La guerre d'Israël est aussi une guerre contre la vérité », discours explosif de la présidente colombienne du Conseil de sécurité sur Gaza

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Sortie le 22 juin 2026

« La guerre d'Israël est aussi une guerre contre la vérité. » C'est l'accusation explosive portée par la Colombie, l'actuelle présidente du Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'un débat enflammé sur Gaza qui suscite désormais un débat mondial. 🔹

Ce que vous devez savoir : • La Colombie a accusé Israël de mener une « guerre contre la vérité », affirmant que les restrictions à l'accès aux médias et la mort de plus de 200 journalistes ont empêché un reportage indépendant depuis Gaza.

La présidente du Conseil de sécurité a averti que la situation humanitaire de Gaza reste catastrophique, malgré le cadre de paix adopté il y a plus de huit mois.

La Colombie a critiqué les pays qui condamnent publiquement Israël tout en continuant à autoriser les expéditions d'armes et les liens commerciaux qui, selon elle, contribuent à la souffrance palestinienne.

Le pays a déclaré que la communauté internationale porte la responsabilité de ne pas avoir arrêté ce qu'il a qualifié de génocide à Gaza et a exigé une action immédiate. • La Colombie a appelé à une aide humanitaire sans restriction, à la protection des journalistes et des travailleurs humanitaires, et à renouveler les efforts en vue d'une solution à deux États fondée sur les frontières d'avant 1967.

Le discours a déclenché un débat vif sur la liberté des médias, la responsabilité, la campagne militaire d'Israël et le rôle des puissances mondiales dans la guerre de Gaza. S'agissait-il de la critique la plus virulente à l'encontre d'Israël de la part du président du Conseil de sécurité de l'ONU ?

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