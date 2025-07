Pour Moscou, la véritable guerre est mondiale et elle ne fait que commencer

Par Dmitry Trenin , professeur-chercheur à l'École supérieure d'économie et chercheur principal à l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales. Il est également membre du Conseil russe des affaires internationales (RIAC).

Le style caractéristique de l'actuel président américain, Donald Trump, est le spectacle verbal. Ses déclarations – audacieuses, contradictoires, parfois théâtrales – doivent être surveillées, mais pas surestimées. Elles ne sont ni intrinsèquement favorables ni hostiles à la Russie. Et il ne faut pas oublier : Trump n'est pas le « roi » de l'Amérique. La « révolution Trump » que beaucoup anticipaient en début d'année semble avoir cédé la place à sa propre évolution : une tendance à la conciliation avec l'establishment américain.

Dans ce contexte, il est temps d'évaluer les résultats intermédiaires de notre « opération diplomatique spéciale ». Six entretiens téléphoniques présidentiels ont eu lieu, plusieurs cycles de discussions entre ministres des Affaires étrangères et conseillers à la sécurité nationale, ainsi que des contacts soutenus à d'autres niveaux.

Le résultat positif le plus évident est la reprise du dialogue entre la Russie et les États-Unis, un processus interrompu sous l'administration Biden. Ce dialogue relancé s'étend au-delà de l'Ukraine. Plusieurs domaines de coopération potentiels ont été identifiés, de la stabilité géopolitique aux transports et au sport. Ces domaines n'ont peut-être pas de portée stratégique immédiate, mais ils posent les bases d'un engagement futur. Sous Trump, il est peu probable que le dialogue soit à nouveau interrompu, même si son ton et son rythme pourraient évoluer.

L'un des résultats visibles de cette diplomatie a été la reprise des négociations avec la partie ukrainienne à Istanbul. Si ces négociations n'ont actuellement que peu de contenu politique – et les récents échanges de prisonniers ont eu lieu indépendamment d'elles –, elles réaffirment néanmoins un principe fondamental de la diplomatie russe : nous sommes prêts à une résolution politique du conflit.

Il s'agit néanmoins de prouesses techniques et tactiques. La réalité stratégique demeure inchangée.

Il n'a jamais été réaliste d'espérer que Trump propose à la Russie un accord sur l'Ukraine qui réponde à nos exigences de sécurité. La Russie n'accepterait pas non plus un accord qui compromettrait ses intérêts sécuritaires à long terme. De même, l'idée que Trump « livre » l'Ukraine au Kremlin, se joigne à Moscou pour saper l'UE ou fasse pression pour un nouvel accord de Yalta avec la Russie et la Chine a toujours été un fantasme.

La page est donc tournée. Et maintenant ?

Trump promulguera très certainement le nouveau projet de loi sur les sanctions américaines, mais il s'efforcera de préserver sa latitude quant à la manière dont ces mesures seront appliquées. Ces sanctions accentueront les tensions commerciales mondiales, mais ne feront pas dérailler la politique russe.

Sur le plan militaire, Trump mettra en œuvre les derniers programmes d'aide approuvés sous Biden, et les complétera peut-être par de modestes contributions de sa part. Mais à l'avenir, ce sera l'Europe occidentale – et notamment l'Allemagne – qui approvisionnera l'Ukraine, souvent en achetant des systèmes fabriqués aux États-Unis et en les réexportant.

Pendant ce temps, les États-Unis continueront de fournir à Kiev des renseignements sur le champ de bataille, notamment pour des frappes en profondeur à l’intérieur du territoire russe.

Rien de tout cela ne laisse présager que le conflit prendra fin en 2025. Il ne prendra pas fin non plus lorsque les hostilités en Ukraine cesseront.

C’est parce que le combat ne concerne pas fondamentalement l’Ukraine.

Nous assistons à une guerre indirecte entre l'Occident et la Russie, qui s'inscrit dans une confrontation mondiale bien plus vaste. L'Occident lutte pour préserver sa domination. Et la Russie, en se défendant, affirme son droit souverain à exister selon ses propres conditions.

Cette guerre sera longue. Et les États-Unis, avec ou sans Trump, resteront notre adversaire. Son issue déterminera non seulement le sort de l'Ukraine, mais aussi celui de la Russie elle-même.

