Comment les États-Unis utilisent l'OTAN pour mettre l'europe à sac

COMMENT LES USA DOMINENT L’EUROPE

Manlio Dinucci

Le président Trump a annoncé que l’Ukraine recevra des armes étasuniennes d’une nouvelle façon : les Alliés européens et le Canada, membres de l’OTAN, achèteront les armes aux USA et les donneront à l’Ukraine : “il s’agit d’un équipement militaire d’une valeur de milliards de dollars destiné à l’OTAN, que ces pays achèteront aux Etats-Unis, et qui sera distribué rapidement sur le champ de bataille”. Pour avoir un idée du coût de ces armements, on tiendra compte qu’une batterie Patriot coût environ 1 milliard de dollars et chaque missile qu’elle lance coûte environ 4 millions de dollars ; le missiles JASSM -missiles de croisière air-sol furtif, en mesure de frapper la Crimée et même Moscou- coûtant chacun plus d’un million de dollars.

Le secrétaire de l’OTAN Rutte a dit à Trump que plusieurs Alliés (Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande, Norvège, Suède, Danemark, Canada et autres) sont déjà prêts à payer les armes étasuniennes et a félicité le Président des Etats-Unis pour avoir aidé l’Ukraine à obtenir “ce dont elle a besoin”. “Mais vous voulez que ce soient les Européens qui payent, ce qui est absolument logique” a conclu le secrétaire général de l’OTAN.

Pendant ce temps Trump a nommé le nouveau Commandant Suprême Allié en Europe : le général Alexus G. Grynkewich de l’Aéronautique étasunienne qui succède au général Chris Cavoli de l’Armée étasunienne qui avait été nommé par Biden en 2022. L’OTAN -confirme le secrétaire du Conseil de Sécurité russe Choïgou- reste une menace fondamentale pour la sécurité de la Russie. Selon les seules données officielles, le personnel militaire de l’Alliance se monte à plus de 4 millions de personnes et le bloc dispose de plus de 50.000 chars et véhicules de combat blindés, de plus de 7.000 avions de combat et plus de 750 navires de guerre. L’augmentation prévue des dépenses militaires ne fera que renforcer ce potentiel. En outre les Etats membres de l’Alliance gèrent environ 350 satellites militaires et civils qui sont utilisés activement contre la Russie, en localisant les objectifs à atteindre et en guidant les missiles lancés par les forces ukrainiennes.

A travers l’OTAN est mise en marche une sorte de “chaîne de montage” de la guerre contre la Russie : les Alliés européens recevront les armes étasuniennes acquises et les transfèrent à l’Ukraine, en lui fournissant toute l’assistance opérative sur le terrain. Dans le cadre d’un plan établi par l’OTAN sera créé un réseau d’infrastructures -ports, aéroports, ponts ferroviaires , tunnels et autres couloirs de transport- qui seront adaptés pour le passage rapide d’équipements militaires lourds et de grandes dimensions. Dans ce but l’Union Européenne a identifié plus de 500 points critiques infrastructurels qui nécessitent des travaux pour soutenir le mobilité militaire.

Tout ceci est payé, directement et indirectement, par les citoyens européens ordinaires. C’est un énorme débours d’argent public qui est soustrait aux dépenses sociales ; il suffit de penser que, pour soutenir l’Ukraine dans la guerre contre la Russie, l’Union Européenne a dépensé (avec notre argent) 192,5 milliards de dollars et en a alloué plusieurs dizaines d’autres ; il suffit de penser que la dépense militaire italienne a dépassé la moyenne de 90 millions d’euros par jour et sous peu grimpera à plus de 120 pour atteindre le pourcentage requis par USA et OTAN : environ 300 millions d’euros par jour. De plus les taxes de 30% imposées par Trump sur les exportations italiennes aux USA comportent un perte estimée à 35 milliards d’euros, au détriment surtout des petites et moyennes entreprises, et de 180 mille postes de travail.

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo Pangea de vendredi 18 juillet 2025 sur la chaîne TV italienne Byoblu

https://www.byoblu.com/2025/07/18/gli-usa-dominano-leuropa-pangea-grandangolo/

Traduit de l’italien par M-A P