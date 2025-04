Après le succès de la manifestation anti-guerre de Rome du 5 avril

FORUM ITALIEN DES COMMUNISTES : LE SENS D'UN CHOIX



Comme tous ceux qui nous suivent ont pu le constater, le Forum s'est engagé dès le début à faire de l'échéance du 5 avril un tournant et une vérification de la façon dont les Italiens vivent les perspectives d'une guerre et le choix de la multiplication des dépenses militaires. Nous n'avions évidemment pas de boule de cristal pour comprendre comment les choses allaient se passer, mais nous sommes partis de considérations politiques qui nous indiquaient les points d'analyse et donnaient sens au choix à faire.



Et les faits nous ont montré que nous n'avions pas tort.



Déjà, lorsque nous avions souligné la faiblesse de la réponse prévisible des partisans du « ici et maintenant » à la manifestation convoquée le 15 mars à Rome par les libéraux-impérialistes, nous indiquions qu'il fallait analyser le cadre général afin de choisir le terrain le plus approprié pour affronter les partisans de la guerre, qu'ils soient italiens ou européens. Or, la décision de Giuseppe Conte de descendre dans la rue pour rejeter la perspective de la guerre et les dépenses folles qui l'accompagnaient a été le tournant qui a ouvert une nouvelle perspective politique dans la lutte. Dans un premier temps, et de divers côtés, on a tenté d'attribuer peu d'importance à ce fait, mais lorsque l'hypothèse de descendre dans la rue a pris forme, un front très large et représentatif a pris position sur cette perspective, créant ainsi les conditions pour qu'environ 100.000 personnes se manifestent. La qualité et la crédibilité se sont transformées en nombre.



Ceux qui s'inquiétaient de l'événement étaient, bien sûr, le gouvernement et les libéraux-impérialistes du PD, craignant que le renforcement de Conte n'ouvre de nouvelles et plus profondes contradictions dans l'équilibre politique italien et ne prépare un renversement des rapports de force.



À vrai dire, il y a eu également une tentative d'« obscurcissement » de la part de groupes se définissant comme « de gauche », qui ont même organisé un rassemblement alternatif à quelques centaines de mètres de celui de Conte, dans l'espoir que quelqu'un les remarquerait, tandis qu'en périphérie, des initiatives étaient prises par d'autres, sans se soucier du fait que la référence demeurait la manifestation de Rome. Mais il ne s'agit pas de s'attarder sur des polémiques car la place des 100.000 était la place de tous et dès lors, l'important est de donner une perspective à l'événement.



Avant le 5 avril, nous ne nous étions pas aventurés dans des spéculations sur l'avenir, mais nous étions bien conscients qu'un résultat positif devait être considéré comme un passage vers une nouvelle phase qui, évidemment, ne concernait pas seulement les 5 Etoiles. Le ton du discours de Conte a d'ailleurs servi à délimiter précisément cette perspective en soulignant le défi lancé au gouvernement Meloni et aux partisans de la guerre.



De quoi parlons-nous alors ? Exactement du fait que ce défi doit être relevé par nous tous, en ce sens qu'il faut construire autour des résultats du 5 avril la base d'un mouvement unitaire et solide qui ait pour objectif commun de lutter contre le réarmement et la course aux dépenses militaires, qui sont l'exact contraire de l'État-providence. Il faut donc transformer ces slogans en quelque chose de concret qui redonne même aux sceptiques la foi que les choses peuvent changer.



Défaite électorale de la droite et des libéraux-impérialistes, gestion unie et cohérente des objectifs communs à travers la mobilisation permanente et le maillage territorial, élimination des ambiguïtés dont Landini a été, dans les circonstances actuelles, le représentant le plus éminent.



Pour le Bureau de correspondance du

Forum communiste italien

Ennio Gori