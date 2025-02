Aides de USAID à la presse "indépendante" : RSF panique et mange le morceau !

WikiLeaks : L'USAID a financé plus de 6000 journalistes dans le monde entier sur près de 1000 plateformes

par Tyler Durden.

Le rapport d'hier selon lequel le gouvernement américain a financé des médias tels que Politico, l'Associated Press, la BBC et d'autres a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses – bien que l'implication évidente soit que le gouvernement américain a effectivement soutenu les médias pro-régime , qui colportent ensuite une couverture favorable au régime – et a passé des années à attaquer des médias indépendants tels que ZeroHedge, The Federalist et de nombreux autres malchanceux qui ont depuis été affamés.

(Au fait, merci à tous ceux qui se sont abonnés ou qui ont acheté quelque chose dans notre boutique hier. Cela contribue grandement à notre mission de vous apporter une multitude d'opinions divergentes et de vous permettre de dire presque autant de merde que vous le souhaitez dans la section commentaires).

Et tandis que le financement de Politico et d'autres provient de toute l'administration fédérale, WikiLeaks , citant un rapport de RSF , a souligné que l'USAID finançait plus de 6 200 journalistes dans 707 médias et 279 ONG « médiatiques » , ce qui comprend 90 % des reportages en provenance d'Ukraine .

Selon RSF, le gel de l'aide étrangère décidé par l'administration Trump – environ 268 millions de dollars destinés à financer « les médias indépendants et la libre circulation de l'information » - a « plongé le journalisme dans le chaos à travers le monde ».

Dès l’entrée en vigueur du gel, les organisations journalistiques du monde entier qui reçoivent des fonds d’aide américains ont commencé à contacter RSF pour exprimer leur confusion, leur désarroi et leur incertitude. Parmi les organisations concernées figurent de grandes ONG internationales qui soutiennent les médias indépendants, comme l’International Fund for Public Interest Media, ainsi que des médias individuels plus petits qui s’adressent à des publics vivant dans des conditions de répression dans des pays comme l’Iran et la Russie. ... Les programmes de l’USAID soutiennent les médias indépendants dans plus de 30 pays, mais il est difficile d’évaluer l’ampleur réelle des dommages causés aux médias mondiaux. De nombreuses organisations hésitent à attirer l’attention par crainte de risquer de perdre un financement à long terme ou de faire l’objet d’attaques politiques . Selon une fiche d’information de l’USAID, qui a depuis été retirée du site, en 2023, l’agence a financé la formation et le soutien de 6 200 journalistes, aidé 707 médias non étatiques et soutenu 279 organisations de la société civile du secteur des médias qui se consacrent au renforcement des médias indépendants. Le budget de l’aide étrangère pour 2025 comprenait 268 376 000 dollars alloués par le Congrès pour soutenir « les médias indépendants et la libre circulation de l’information ».

Notez l’utilisation récurrente du terme « médias indépendants ».

Bien sûr, le rapport de RSF et un autre de la Columbia Journalism Review tirent la sonnette d’alarme sur le « silence des médias indépendants » dans le monde.

Le contexte critique qu’ils omettent cependant est que l’USAID – malgré les meilleures intentions lors de sa création – a été corrompue et transformée en un fonds secret de l’État.

Ainsi, peu importe à quel point ces médias financés par l’USAID sont « indépendants » dans le monde, ils mangent tous les fruits du même arbre vénéneux.

Extrait de Zerohedge