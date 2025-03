Enfants de Gaza (poème en audio et texte)

Ôtez moi ce goût amer !

Ça siffle au dessus des têtes

Au nom de quel dieu ?

Au nom de quel territoire ?

tueries boucheries massacres

bottes des hommes kakis

Écrasée l'enfance,

la beauté d'une mère

la bonté d'un père

Plus jamais ça qu'ils disaient

Ça ? Quoi ça ?

déchirés mutilés

les corps d'enfants

Ah le vert paradis

des amours enfantines

l'innocent paradis

plein de plaisirs furtifs

qu'en ont ils fait !

Hein Baudelaire mon ami ?

Pleure poète ! Dis l'innommable !

Leurs langues lourdes liées les unes aux autres

par leurs mensonges torves

leur vérité distillée tel un poison

dans nos âmes réversibles

Plus jamais ça qu'ils disaient

en rire

en pleurer

Plus rien !

Silence de mort

Sous les décombres

l'ours en peluche

rescapée, la poupée

pas la petite fille

pas le petit garçon

ni la mère

ni le père

oncles tantes cousins cousines

c'est terminé

Aux actualités on passe vite à autre chose

les ondes bourdonnent

on va chercher de quoi faire son miel

Ailleurs

le sang sèche vite

on oublie, on tourne la page

on s'en lave les mains

les yeux, les oreilles

Les mots défilent sur les écrans

vides

avides

Les corps s'effacent

mémoire balbutiante de l'humanité

cruauté des hommes de fer et d'argent

pauvres de nous

monde en charpie !

plus rien

rien

PN, mai 2024