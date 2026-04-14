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Réveil Communiste

Israël : sur les massacres du 7 octobre, et leurs conséquences

14 Avril 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Asie occidentale, #Impérialisme, #lutte contre l'impérialisme, #A gerber !, #GQ

Israël : sur les massacres du 7 octobre, et leurs conséquences

Texte rédigé le 12 octobre 2023, mis à jour le 26 janvier 2025, après un premier cessez-le-feu et à nouveau le 14 avril 2026 puisque la loi scélérate Yadan va interdire toute critique d'Israël et du sionisme même "implicites"!

Les troupes du Hamas au cours de leur sortie surprise de Gaza ont perpétré des crimes de guerre, au moins trois massacres de masse dans le Sud du territoire israélien, le 7 octobre 2023 - qui ont tué de manière indiscriminée plus d'un millier de civils et de militaires, et ont capturé plus de 200 otages dont beaucoup ont été tué depuis.

Les victimes annoncées sont les habitants de deux kibboutz, les participants à une « rave party » à proximité de la frontière de Gaza et des familles de militaires israéliens. Certains semblent aussi avoir été victime de "tirs amis" causés par la réaction de panique de l'armée face à l'incursion, voire même une volonté délibérée de sacrifier les otages.

Depuis, la propagande israélienne a fait circuler parmi les "décideurs" du monde entier (politiciens, journalistes, influenceurs, etc.) un film monté avec des "morceaux choisis" particulièrement atroces dans le but de justifier les massacres sans précédents de Palestiniens, tout aussi indiscriminés en cours en représailles - dont le nombre des victimes directes approche les 60 000 tués et disparus, et le bilan total pourrait dépasser 300 000 morts.

Rappelons aux porte-paroles sionistes des médias, qui ont le verbe haut et l'amalgame facile que reprocher à quelqu'un qui condamne un massacre en cours de ne pas avoir condamné un précédent massacre est une manière de soutenir ce massacre en cours.

En supposant que les faits soient correctement établis, pourquoi une armée – le Hamas en est une, quoi qu’on pense de lui , c’est pour l'essentiel celle des deux millions d’habitants enfermés et bombardés à Gaza depuis 20 ans - commettra-t-elles des massacres de civils, en dehors des crimes liés aux stratégies de contre-insurrection – que pratiquent toutes les armées régulières, à commencer par celle d’Israël,  dans leurs « guerres asymétriques » sous un vernis de communication?

Dans notre monde seuls les événements atroces et les individus pervers suscitent l’intérêt et méritent la publicité et semblent faire de l’effet sur un public complètement anesthésié. Il y a donc dans les actions avérées d'une partie des combattants du Hamas, aussi bizarre que ça puisse paraître, une volonté de propagande et une recherche de prestige.

Mais le motif le plus évident et le plus fréquent de ces crimes de masse est de réunir les conditions d'une « épuration ethnique ». En procédant ainsi, en tuant plus d'un millier de civils israéliens, et en publicisant les images de ce massacre (dans le style dégoûtant de la culture postmoderne), on envoie un message clair : les juifs doivent partir de Palestine s’ils veulent sauver leur vie.

C’est l’écho des massacres de Palestiniens perpétrés par l'Irgoun et par d’autres groupes armés juifs qui se fondirent ensuite dans l’armée et l’État sionistes, pendant la guerre d’indépendance israélienne, en 1948 et 1949, qui ont provoqué la « Nakba », l’exode général de la population palestinienne du territoire du nouvel État vers les camps de réfugiés de la périphérie comme ceux de Gaza.

L’épuration ethnique qui consiste à vider un territoire de sa population présente pour en implanter une autre, en général au nom de droits historiques plus ou moins établis et dans tous les cas abusifs a été une pratique courante au XXème siècle et la manière habituelle de faire passer la pilule auprès des masses de spectateurs abrutis par les médias consiste à englober les victimes dans une culpabilité collective inexpiable, et à persuader ceux qui commettent les tortures et les massacres et qui terrorisent les populations pour les faire fuir qu’ils ont affaire à des ennemis implacables et sans principes, des « animaux » comme disent maintenant les officiels israéliens en désignant les Palestiniens, qui ne méritent aucune pitié et qui feront pire à la première occasion. Un massacre est donc dénoncé afin d'en justifier un autre.

Toute épuration ethnique peut en effet sous l'escalade de la haine mutuelle instrumentalisée par les factions extrêmes se transformer en véritable génocide, comme on a vu faire au Rwanda, et en Arménie.

Le calcul à bien des égards suicidaire du Hamas a donné des ailes aux partisans israéliens d’une seconde expulsion des Palestiniens de tous les territoires contrôlés par Israël, de Gaza et de Cisjordanie, à l’extrême-droite raciste assumée qui est parvenue au pouvoir en Israël avec Netanyahou. Une telle opération comporterait des risques incalculables pour la paix mondiale, et se retournerait contre ses auteurs, et contre l’ensemble du peuple juif. Il semble pourtant que c'est bien cela le plan qui a été d'abord mis en application avec les bombardements aveugles et le blocus impitoyable de Gaza (eau, gaz, électricité, vivres, médicaments), les attaques contre les hôpitaux, les médias, les agences de l'ONU et les ordres d'évacuation de masse - pour finalement rencontrer un échec militaire.

Or toutes considérations morales mises à part, Il faudrait que les défenseurs inconditionnels d’Israël cessent de s'intoxiquer de leur propre récit de propagande et se rendent compte que l’expulsion de tous les juifs de Palestine est envisagée avec indifférence – ou pire - par sept des huit milliards d’habitants de ce monde.  Les Non-Occidentaux pensent pour la plupart qu’Israël n’est qu’une colonie de l’Occident, que les juifs qui en proviennent peuvent y retourner, comme les pieds-noirs algériens sont retournés en France, et qu’ils doivent restituer le territoire à ses occupants légitimes, les Palestiniens qui en ont été chassés pour la plus grande partie en 1948, et qui subissent l'occupation ou le blocus militaire pour le reste, Gaza et la Cisjordanie,  depuis 1967... symétriquement comme en 1948 à la fondation de l'État israélien Golda Meir et les autres politiciens sionistes pensaient qu’il y avait bien assez de place pour les Palestiniens dans le reste du monde arabe - et ils le pensent toujours. Palestiniens qui d’ailleurs selon eux n’existaient même pas.

La logique de la confrontation ne peut amener les Israéliens qu’à gagner des batailles encore en encore, toujours plus coûteuses, pour finalement perdre la guerre, sauf à imaginer une confrontation nucléaire ; et même dans ce cas.

Le calcul politique sioniste qui a consisté à favoriser la montée du Hamas aux dépens de l’OLP, avec la complicité des pétromonarchies du Golfe, pour avoir en face de soi les adversaires les plus faciles à combattre militairement et politiquement se retourne en définitive contre le peuple juif. La seule chance de maintien d’une population juive au Proche-Orient, à long terme, était la création d’un État palestinien laïc judéo-arabe, celle qui est défendue par Rima Hassan, qui a suscité la haine hystérique qu'on sait. La solution à deux États pouvait être une étape dans cette direction, sachant qu’ils ne sont pas viables stratégiquement et qu'il n’y a jamais eu la place sur le territoire de l'ancien mandat palestinien pour deux États ennemis.

Mais le fait que les deux camps en présence soient maintenant contrôlés par des forces politico-religieuses aux caractéristiques fascistes a rendu cette solution presque impossible à envisager dans l’avenir prévisible.


Le risque d'une escalade internationale est évident et le pire est donc malheureusement probable.

La réaction israélienne aux massacres du 7 octobre n'a été rien d'autre qu'un massacre de représailles décuplées et une punition collective des Palestiniens, étendues aussi à la Cisjordanie dans la logique contre-insurrectionnelle des armées coloniales qui est de noyer toute rébellion dans le sang des civils, femmes, enfants, vieillards indistinctement et sans aucune stratégie politique à terme. Ce massacre outre qu'il ne sert à rien pour consolider la situation chancelante de l'État juif permet aussi au camp d'en face de faire l'économie d'une autocritique des moyens employés le 7 octobre.

De toute manière le nombre des victimes subies ou infligées ne change pas la justesse d'une cause contrairement à ce que tout le monde à l'air de croire et ceux qui se vengent d'un massacre par un autre loin d'avoir une excuse, sont doublement condamnables : non seulement ils tuent, mais ils le font avec une arrogante bonne conscience. A ceux qui demandent "que doit donc faire Israël face au terrorisme du Hamas" on peut répondre qu'il n'aurait peut-être pas dû pour commencer expulser les Palestiniens de leur propre pays. Le mal étant fait, il lui incombe maintenant de négocier une solution avec ceux qui se trouvent comme adversaires en face de lui - ou de disparaître à moyen terme. Exterminer les cadres politiques et militaires du Hamas et du Hezbollah libanais, tuer les journalistes qui témoignent des crimes sur place, ensevelir Gaza et Beyrouth sous les bombes est une démarche suicidaire, chaque bombe qui tombe ébranle et ruine l'État juif dans ses fondations.

En ce qui concerne l'accusation de génocide portée devant la justice internationale, les responsables israéliens pourront toujours ergoter sur le sens exact de ce terme, mais leurs arguments se résumeront à ceci : nous n'avons pour le moment tué que 1, ou 2, ou 10 % des habitants de la Bande de Gaza, les nazis ont tué 75 % des juifs d'Europe : vous voyez comme nous avons encore de la marge avant d'être comparables à eux !

GQ, 12 octobre 2023 - 26 janvier 2025

PS S’il avait été nécessaire de faire oublier de quelle manière plus de 200 manifestants non-violents palestiniens avaient été froidement assassinés par les militaires - et des civils - israéliens lors des Journées de la Terre sur la frontière de Gaza, en 2018, on n’aurait pas agi autrement. Mais ce n’était pas nécessaire, tout le monde semble les avoir oubliés, y compris les défenseurs des Palestiniens.

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G
Gilleron
28/10/2024 11:20
J'ai toujours reçu, heureusement. <br /> Il y a cependant une petite différence entre les mails diffusés dans mon abonnement Hotmail et ceux diffusés sur mon abonnement Gmail (bernardg947@gmail.com)
Répondre
G
GQ
05/10/2024 11:09
ce texte semble rencontrer quelques obstacles à la diffusion
Répondre
B
Berthe Poggiale Avidor
05/07/2024 19:10
Israël : sur les massacres du 7 octobre, et leurs conséquences<br /> <br /> <br /> https://reseauinternational.net/la-reaction-a-la-liberation-du-medecin-de-gaza-mohammed-abu-salmiya-revele-letat-effroyable-de-la-societe-israelienne/<br /> <br /> <br /> A partir d’un article de Gidéon Levy, dont le lien ci-dessus :<br /> <br /> JE PERSISTE ET JE SIGNE, le 7 Octobre 2023 la Résistance Palestinienne dont le Hamas est partie essentielle N’A FAIT QUE RELEVER LE POING FACE AUX ATROCES BARBARIES PERPETREES A L’ENCONTRE DES PALESTINIENS PAR LE GOUVERNEMENT SIONISTE ASSASSIN DE MASSE.<br /> <br /> Les visages avant et après l’arrestation du Docteur Issam Abu Ajwa, chirurgien, démontrent la férocité raciste, xénophobe non seulement du gouvernement nazi israélien mais également l’acquiescement de près de quatre vingt dix pour cent de la population israélienne.<br /> <br /> https://reseauinternational.net/la-reaction-a-la-liberation-du-medecin-de-gaza-mohammed-abu-salmiya-revele-letat-effroyable-de-la-societe-israelienne/<br /> <br /> La population Palestinienne crève de faim.<br /> <br /> C’est insupportable de lire tout un tas de commentaires blablateur qui n’ont même pas la conscience de l’horreur que subit cette population depuis près d’un siècle horreurs qui s’intensifient tous les jours.<br /> <br /> Je me sens vraiment impuissante et je n’en dors pas.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> « Quiconque veut savoir ce qui est arrivé aux Israéliens depuis le 7 octobre est invité à regarder comment s’est passée la libération de prison du directeur de l’hôpital Al-Shifa. Le Dr Mohammed Abu Salmiya est resté en prison pendant sept mois, sans contrôle judiciaire, sans inculpation, sans culpabilité.<br /> <br /> Mohammed Abu Salmiya après sa libération, à l’hôpital Nasser de Khan Younès, lundi.<br /> Il a été enlevé par Israël de la même manière que le Hamas avait enlevé les otages israéliens et a été jeté en prison. Comme pour les otages israéliens, sa famille ne savait rien de son sort, et ni les représentants de la Croix-Rouge ni son avocat n’ont été autorisés à lui rendre visite.<br /> <br /> Le Dr Issam Abu Ajwa, chirurgien, a été libéré avec lui lundi et a raconté les horribles sévices qu’il a subis. Sa photo avant et après ne laisse aucun doute sur la véracité de ses dires. »
Répondre
B
Berthe Poggiale Avidor
06/07/2024 16:21
Merci Karl Marx, votre analyse sur la révolte des cipayes DEMONTRE QUE LA RESISTANCE PALESTINIENNE DONT LE HAMAS EST PARTIE INTEGRANTE EST JUSTIFIEE.<br /> Toutes autres argumentations versant des larmes vertueuses sur les « pauvres civils israéliens innocents n’est que du bla bla bla !!!!<br /> <br /> K. Marx<br />  <br /> La révolte des cipayes<br /> 4 septembre 1857<br /> <br /> Les excès commis par les cipayes révoltés, en Inde, sont en vérité horrifiants, hideux, ineffables, tels qu’on peut s’y attendre seulement dans les guerres d’insurrection, de nationalités, de races, et surtout de religion ; en un mot, tels que ceux auxquels la respectable Angleterre avait coutume d’applaudir, quand ils étaient perpétrés par les Vendéens sur les « Bleus », par les guérillas espagnoles sur les mécréants français, par les Serbes sur leurs voisins allemands et hongrois, par les Croates sur les rebelles de Vienne, par la garde mobile de Cavaignac ou les décembriseurs de Bonaparte sur les fils et les filles de la France prolétarienne. <br /> <br /> Si infâme que soit la conduite des cipayes, elle n’est qu’un reflet concentré de la conduite de l’Angleterre en Inde non seulement durant l’époque de la fondation de son Empire oriental, mais même durant les dix dernières années de sa longue domination. <br /> <br /> Pour caractériser cette domination, il suffit de dire que la torture formait une institution organique de sa politique fiscale. Il existe dans l’histoire humaine quelque chose qui ressemble à la rétribution ; et c’est une règle de la rétribution historique que ses instruments soient forgés non par les offensés mais par les offenseurs eux-mêmes.<br /> <br /> Les premiers coups portés à la monarchie française venaient de la noblesse et non des paysans. <br /> <br /> La révolte indienne n’a pas été commencée par les ryot [cultivateurs], torturés, déshonorés et dépouillés par les Britanniques, mais par les cipayes, vêtus, nourris, choyés, gavés et gâtés par eux. Pour trouver des parallèles aux atrocités des cipayes, nous n’avons pas besoin, comme certains journaux de Londres le prétendent, de nous reporter au Moyen Age, ni même de pousser au-delà de l’histoire de l’Angleterre contemporaine. <br /> <br /> Il n’est besoin que d’étudier la première guerre chinoise, un événement de la veille, pour ainsi dire. <br /> <br /> La soldatesque anglaise commit alors des abominations, rien que pour le plaisir ; ses passions n’étaient ni sanctifiées par le fanatisme religieux, ni exaspérées par la haine envers une race conquérante et s’imposant par la force, ni provoquées par la farouche résistance d’un ennemi héroïque. Femmes violées, enfants embrochés, villages brûlés n’étaient alors que féroces caprices, enregistrés non par les mandarins, mais par les officiers britanniques eux-mêmes.<br /> <br /> Dans la catastrophe présente, aussi, ce serait une erreur absolue que de supposer que toute la cruauté est du côté des cipayes et que tout le lait de la tendresse humaine coule du côté des Anglais. <br /> <br /> Les lettres des officiers britanniques suent la haine. Un d’entre eux, écrivant de Pechawer [Peshawar, actuel Pakistan], donne une description du désarmement du 10e régiment de cavalerie irrégulière, dissous pour n’avoir pas chargé le 55e d’infanterie indigène, comme il avait reçu l’ordre de le faire. Il exulte en rapportant que les hommes ne furent pas seulement désarmés, mais dépouillés de leurs vestes et de leurs bottes, et qu’après avoir reçu 12 pence par tête ils furent menés au bord de l’Indus, embarqués sur des bateaux, puis lancés au fil du fleuve, où, comme l’expéditeur de cette lettre s’y attend avec délices, chacun d’eux eut bonne chance d’être noyé dans les rapides. <br /> <br /> Un autre nous informe que, certains habitants de Pechawer ayant provoqué une alarme de nuit en faisant exploser des pétards de poudre à canon en l’honneur d’un mariage (une coutume nationale), les auteurs de cet incident furent chargés de liens le lendemain matin et « fustigés de telle sorte qu’ils ne l’oublieront pas facilement ».<br /> <br /> Informé de Pindi que trois chefs indigènes conspiraient, sir John Lawrence répondit par un message ordonnant qu’un espion assiste aux réunions. Sur le rapport de l’espion, sir Lawrence envoya un second message : « Pendez-les. » Les chefs furent pendus.<br /> <br /> Un fonctionnaire des services civils écrit d’Allahabad : « Nous avons pouvoir de vie et de mort, et vous assurons que nous ne faisons pas quartier. » <br /> <br /> Un autre écrit de la même ville : « Il ne se passe pas de jour sans que nous en branchions de dix à quinze (non combattants). » Un officier exultant écrit : « Holmes les pend par douzaines, en “bloc”. » <br /> <br /> Un autre, faisant allusion à la pendaison sommaire d’un groupe nombreux d’indigènes, dit : « Ce fut alors notre tour de nous amuser. » Un troisième : « Nous tenons nos cours martiales en selle, et tout négro que nous rencontrons, nous le branchons ou lui logeons une balle dans la peau. » <br /> <br /> Nous sommes informés de Bénarès que trente zamindar [collecteurs d’impôts] ont été pendus, sur le simple soupçon de sympathiser avec leurs compatriotes, et des villages entiers ont été réduits en cendres pour le même motif. <br /> <br /> Un officier de Bénarès, dont la lettre est publiée dans The Times de Londres, dit : « Les troupes européennes sont devenues des démons, opposées aux indigènes. »<br /> <br /> Et il ne faut pas oublier que, tandis que les cruautés des Anglais sont relatées comme des actes de vaillance martiale, racontées brièvement, simplement, sans insister sur les détails révoltants, les excès des indigènes, si choquants qu’ils soient, sont délibérément exagérés. <br /> <br /> De qui provenait, par exemple, le compte rendu circonstancié paru tout d’abord dans The Times, et qui fit ensuite le tour de la presse londonienne, sur les atrocités perpétuées à Delhi et à Meerut ? D’un pusillanime pasteur, résidant à Bangalore, dans le Mysore [aujourd’hui Karnataka], à plus d’un millier de miles, à vol d’oiseau, du théâtre de l’action. Les comptes rendus authentiques, de Delhi, montrent que l’imagination du pasteur anglais est capable d’enfanter de pires horreurs que la sauvage fantaisie d’un mutin hindou. <br /> <br /> Les nez, les seins coupés, etc., en un mot les horribles mutilations commises par les cipayes, révoltent plus les sentiments des Européens que la canonnade à boulets rouges des habitations de Canton par le secrétaire de l’Association pour la paix de Manchester, ou les Arabes rôtis dans la grotte où ils étaient entassés par un maréchal français, ou les soldats britanniques écorchés vifs par le chat à neuf queues, sur l’ordre d’une cour martiale, ou tout autre des procédés philanthropiques en usage dans les colonies pénitentiaires britanniques. <br /> <br /> La cruauté, comme toute autre chose, a sa mode, changeant selon le temps et les lieux. <br /> <br /> César, ce lettré accompli, relate avec candeur comment plusieurs milliers de guerriers gaulois eurent la main droite coupée sur son ordre. <br /> <br /> Napoléon aurait eu honte de le faire. Il préférait expédier ses propres régiments, suspects de républicanisme, à Saint-Domingue, pour y mourir de la main des Noirs ou de la fièvre jaune.<br /> <br /> Les infâmes mutilations commises par les cipayes rappellent les pratiques de l’Empire byzantin chrétien ou les prescriptions de la loi criminelle de l’empereur Charles V, ou, en Angleterre, les châtiments pour haute trahison, tels qu’ils étaient enregistrés par le juge Blackstone.<br /> <br /> Aux yeux des Hindous, dont leur religion fit des virtuoses en l’art de se torturer eux-mêmes, ces tourments infligés à des ennemis de leur race et de leurs croyances paraissent toutes naturelles, et elles doivent le paraître encore plus aux yeux des Anglais, qui, il y a quelques années seulement, tiraient des revenus des fêtes de Juggernaut [1], en donnant protection et assistance aux rites sanglants d’une religion de cruauté.<br /> <br /> Les rugissements frénétiques de « ce sanguinaire vieux Times », ainsi que Cobbett [2] l’appelait, sa façon de jouer le personnage d’un furieux, dans un opéra de Mozart, qui se complaît, avec les accents les plus mélodieux, à l’idée de pendre son ennemi, puis de le rôtir, puis de l’écarteler, puis de l’empaler, puis de l’écorcher vif – cette fureur de revanche paraîtrait assez sotte, si, sous les déclamations tragiques, on ne percevait distinctement les ficelles de la comédie. <br /> <br /> The Times charge trop, et non seulement par panique. Il fournit à la comédie un sujet qui avait échappé à Molière : le Tartuffe de la vengeance. <br /> <br /> Ce qu’il cherche, tout simplement, c’est à faire du battage pour soutenir les fonds d’Etat et à couvrir le gouvernement. <br /> <br /> Comme Delhi n’est pas tombé au souffle du vent, à l’instar des murs de Jéricho, l’Empire britannique doit être étourdi par les cris de vengeance, pour lui faire oublier que son gouvernement est responsable du mal arrivé et des dimensions colossales qu’on lui laissa prendre.<br /> <br /> Karl Marx<br /> <br /> Notes<br /> [1] Mot dérivé du sanscrit qui signifie « seigneur de l’univers » et correspond à l’un des noms donnés au dieu Krishna.<br /> [2] Journaliste, pamphlétaire et homme politique britannique (1763-1835).
D
drweski
05/07/2024 12:10
Il faudrait en fait republier l'article de Karl Marx dans le New York Herald Tribune portant sur les insurgés Cipayes aux Indes, ce qui permettrait de remettre les pendules communistes à l'heure, en particulier pour toutes les autres atrocités qui se sont produites depuis dans presque toutes les luttes anti coloniales visant des colons. Un marxiste, un socialiste scientifique, un rationaliste, ne peut se contenter de condamnation morale, c'est la cause des atrocités qu'il doit analyser et comprendre. Avant de pouvoir regretter que des êtres humains réagissent à ces causes d'une façon exécrable qui correspond à leur situation exécrable. Ce que Marx a formulé sous le concept de "loi de la rétribution historique" dont il attribue la responsabilité, la cause première en fait, non pas à "l'offensé" mais à "l'offenseur". Les Allemands et plus encore les Allemandes qui étaient présents lors de l'entrée des troupes de libération soviétiques dans le 3e Reich en savent quelque chose ! Ils ont tellement bien compris la leçon ensuite que, aujourd'hui encore, l'est de l'Allemagne a pris partie pour la Serbie lors des guerres de Yougoslavie et pour la Russie en Ukraine, à la différence des Allemands de l'ouest qui n'ont rien appris. Difficile leçon à apprendre mais leçon qu'il faut apprendre et on aimerait bien que les juifs israéliens l'apprennent aujourd'hui, un peu avant qu'il ne soit trop tard.
Répondre
D
drweski
26/01/2024 11:24
Concernant le conflit entre bourgeoisie compradore ("cosmopolite") et bourgeoisie nationale en Pologne, oui c'est un sujet intéressant même si le caractère nationaliste du précédent gouvernement est très partiel puisqu'il n'a pas osé aller à la rencontre des intérêts des groupes de paysans, riches ou pauvres, ou de camionneurs liés à des entreprises de bourgeois locaux et qui sont concurrencés par le blé Monsanto-Bayer importé d'Ukraine ou les compagnies de camionneurs ukrainiens liées à des transnationales occidentales. Bref, Kaczynski et Duda ne sont même pas à la hauteur d'Orban ou Erdogan dans la défense des intérêts de la bourgeoisie locale. Tant qu'il n'y aura pas de courants politiques polonais prêt à conclure des accords de coopération transeurasien avec la Chine et la Russie et qu'il n'y aura pas de volonté de fermeté envers Kiev et Bruxelles sur ces questions, ce sera toujours la bourgeoisie compradore qui aura le dessus à Varsovie, directement via Tusk ou indirectement via Duda.
Répondre
R
Richard Palao
25/01/2024 11:01
Les vidéos et communiqués des deux camps démontrent que dans la confusion de l' attaque du 7 octobre les morts civils ont été les victimes du Hamas et de Tsahal qui ont tous les deux tires dans le tas. <br /> Ceux qui continuer à nier ces faits les et les à faire passer pour des résistants purs et innocents " oublient" volontairement la nature et les objectifs du Hamas. <br /> Le Hamas se qualifie lui même dans sa charte de mouvement islamiste ce qui signifie qu' il vise à créer une Palestine ou l' idéologie religieuse remplacerait l' idéologie politique. Après l' oppression israélienne, l' avenir des palestiniens serait donc de subir une répression religieuse. <br /> Avec de tels défenseurs le peuple palestinien n' a pas besoin d' ennemis... Raison pour laquelle je ne qualifie pas les combattants du Hamas de résistants, mais de combattants islamistes... et qu' en conséquence je ne les soutien pas.
Répondre
R
Richard Palao
22/01/2024 08:28
Ceux qui prétendent que ce sont uniquement les militaires israéliens qui ont tues les jeunes teufeurs vont devoir mettre leurs affirmations négationnistes à la poubelle car le hamas vient de reconnaître qu' il a pu commettre " des erreurs" lors de l assaut, doux qualificatifs pour ce qui constitue des crimes de guerre et contre l' humanité. <br /> <br /> Question à ces négationnistes : est ce que les otages civils sont dans les mains du Hamas ou de Tsahal ? S' il est compréhensible que le hamas ait fait des prisonniers de guerre compose's uniquement de militaires pour les échanger contre des prisonniers palestiniens, détenir des otages civils dont des enfants totalement innocentsc releve d'une barbarie du même niveau que celle de la colonisation menée par Israël depuis 75 ans. <br /> <br /> Il faut arrêter avec des affirmations du type :" il appartient au peuple palestinien de choisir ses représentants" alors qu'il n' y a pas d' élections démocratiques en Palestine et que le Hamas est une création d' Israël, de tels arguments se retournent contre leurs auteurs car ils valident le fait que le peuple israélien à choisi d' être représente par des politiciens fascistes...
Répondre
R
Richard Palao
29/01/2024 07:51
Incroyable que pour justifier, enfin après les avoir nie'es, les exactions du Hamas, que Bruno Drewski utilise les mêmes justifications que ceux d ' Israël, celles de la vengeance et de la loi du talion, tout en refusant de reconnaître ce que le Hamas revendique être : une organisation islamique qui veut remplacer la politique fasciste de colonisation israélienne par la terreur de la Charia...
D
drweski
26/01/2024 11:17
Et les milliers de prisonniers civils, enfants compris, dans les prisons israéliennes, avec ou souvent sans jugements, est-ce que ce sont aussi des otages ? Est-ce que ces arrestations commises dans un territoire illégalement occupé selon les résolutions de l'ONU sont légales ? Et les civils israéliens armés qui combattent aux côtés de l'armée israélienne le 7 octobre, est-ce que ce sont des civils, des francs tireurs ou des militaires ? Je ne peux humainement que regretter le sort des personnes capturées par le Hamas et aussi d'autres groupes de la résistance palestinienne, mais pouvez vous leur fournir un autre moyen pour imposer à Tel Aviv la libération des milliers de prisonniers injustement enfermés dans ses prisons? Est-ce que les différentes organisations palestiniennes n'ont pas essayé tous les moyens, lutte armée, attentats en Israël, attentats chez leurs fournisseurs d'armes en Europe, kidnaping, négociations, compromis etc sans arriver à rien devant la dureté de l'axe Tel-Aviv-Washington ? Est-ce que le FLN ou le Vietminh ont fait différemment en leur temps ? Est-ce que quand les partisans communistes polonais de l'AL jetaient des grenades dans les cafés de Varsovie et les wagons réservés aux Allemands ("Nur für Deutsche"), militaires ET civils, c'étaient des "terroristes" ? et, last but not least, est-ce que la Haganah n'a pas de fait montré aux Palestiniens par ses méthodes que c'était les seules efficaces . A cette différence près que Hamas ou FPLP ou FDLP ou brigades al Aqsa, etc sont chez eux alors que les militants de la Hagana venaient s'installer dans un pays où ils n'étaient pas nés mais d'où ils expulsaient la population en la terrorisant, en l'expulsant ou en la tuant ou en commettant des attentats. La hasbara a perdu cette guerre, il va falloir l'accepter. Un pas de trop a été commis dans la hutzpah.
D
drweski
18/01/2024 13:58
Ce que l'on demande aux autorités de Tel Aviv, ce n'est pas de nous fournir des vidéos ni de reprendre ad nauseam des vieilles calomnies réchauffées par les militants hasbara sur un soit disant antisémitisme de tous ceux qui critiquent les fondements racistes et colonialistes du sionisme, c'est tout simplement d'obtenir l'accord pour la création d'une commission d'enquête neutre, au mieux internationale, sur ce qui s'est passé le 7 octobre exactement. Et si l'on croit qu'il y a eu massacre de la part du Hamas (ou d'un autre groupe armé palestinien engagé dans le même combat, islamiste ou marxiste ?) il faudrait relire l'article de Karl Marx sur l'insurrection des Cipayes aux Indes dans le New York Daily Tribune de l'époque. Voire se rappeler les massacres réels ou supposés du Vietminh, du FLN algérien, des résistants antinazis en Europe de l'Est, des fédayins palestiniens d'avant le hamas, etc. Cela permet de remettre les pendules à l'heure et de faire la différence entre regrets humains et analyses des calculs et/ou des haines , ...humaines elles-aussi. Cela permet de réfléchir sur la mise en contexte des drames humains bien réels.
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A
Anonyme
24/01/2024 14:41
Réveil communiste --> Les bandéristes, il considérait les Nazi comme des libérateurs (vu qu'il partageait leurs idéologies), de plus ils n'ont pas massacré que des juifs, en nombre, il semblerai que les russes et les polonais furent plus victimes (à voir ...). Mais le FLN a aussi fait des massacres horribles y compris vis-à-vis des civiles (y compris après l'indépendance) ou des autres mvt de libération national (les communistes algériens, le MNA; les kabyles et les touaregs ...), il a également coopéré avec des puissances étrangères dans sa lutte (sans parler de ceux qu'ils ont fait après l'indépendance au pays (corruption, islamisation) en devenant un mvt plutôt réactionnaire : pourtant certains leurs chantent des louanges.
R
Réveil Communiste
24/01/2024 12:08
Les bandéristes en fait de lutte de libération sont surtout connus pour avoir massacré les juifs et collaboré avec les occupants.
A
Antifa
23/01/2024 15:28
M. Drweski, en suivant votre logique, à ce compte là : les bandéristes aussi peuvent être considéré comme des résistants et leurs combats contre les polonais, les soviets ... serait une lutte de libération national. Non ? Vous ne voyez pas que votre raisonnement est fascisant ?
S
Stalinien
23/01/2024 14:20
Bonjour Camarade Drweski, pensez-vous écrire quelques choses sur la situation actuelle en Pologne ? Qui s apparente à un coup d état d une partie de la bourgeoisie cosmopolite vis à vis de la bourgeoisie nationnaliste ...Peut-étre un avis qui pourra en dire quelques choses et nous expliquer mieux les faits.
D
drweski
21/01/2024 10:36
Les vidéos attribuées au Hamas proviennent d'Israël et seule une commission internationale impartiale pourrait démêler le vrai du faux, mais Tel Aviv refuse la création d'une telle commission, ce qui est en soi révélateur des anguilles qui se cachent sous la roche. Quant à parler des résolutions de l'ONU, il faut commencer par la première, celle où Israël a été accepté à l'ONU sous condition, qui mentionne en particulier le droit de retour des réfugiés palestiniens expulsés par Israël lors de la nakba, et qui, si elle était appliquée, ferait de fait d'Israël un Etat binational et non plus un "Etat juif". Et c'est cela que Tel Aviv refuse selon un logique qu'on ne peut appeler autrement que ségégationiste, suprémaciste et raciste. Concernant le Hamas, c'est aux Palestiniens et à eux seuls de décider qui les représente, les dernières élections pour une partie de la nation palestinienne (Cisjordanie et Gaza) ayant été annulées par l'arrestation par Israël des députés à peine élus.
R
Richard Palao
21/01/2024 08:43
Voir également les vidéos du Hamas qui se vantent du nombre de victimes civiles et des otages civils, de vrais résistants font le maximum pour épargner les victimes innocentes et ne prennent pas en otage des civils dont des enfants mais font des prisonniers de guerre, c' est à dire uniquement des militaires. <br /> Le Hamas, création d' Israël pour affaibli la résistance palestinienne comme vient de le reconnaître le commissaire européen Borrel pourtant soutien inconditionnel d' Israël, <br /> ,à en procedant à ce massacre permis à Israël d' envahir Gaza, de massacrer sa population, le Hamas ne recherche pas la paix et ne soutien aucune solution pour y parvenir, celle à deux états préconisée par l' Onu ou celle de l' état unique, la charte du Hamas est claire, l' objectif du Hamas organisation islamiste est de détruire l' état d' Israël et de chasser tous les juifs, objectif totalement irréaliste qui ne peut que prolonger la guerre advitam eternam et donc perpétuer la colonisation du peuple palestinien dont le Hamas prétend défendre les droits.
S
Stef
23/11/2023 11:12
Ca commente beaucoup, mais j'ai une question simple, que devons nous faire nous communistes français ? Personnellement je nai pas envie d'importer un conflit en France, et je n'ai pas envie de prendre parti entre deux extrême droite. <br /> Je ne vois pas les gauchistes français manifester pour les Ukrainiens et contre les russes ou pour les armeniens et contre les azeris ???<br /> Je pense que notre éloignement du marxisme nous a fait perdre notre boussole idéologique. <br /> Pour juger une situation géopolitique, je m'appuie sur 3 points fondamentaux :<br /> <br /> L'organisation ou le parti au pouvoir qui commet une action est il proche de nous de façon idéologique ? Par exemple, il est de notre devoir de soutenir un parti communiste en lutte ou un mouvement de libération, encore faudrait il quil soit au minimum de gauche .<br /> Ensuite pouvons nous êtres fiers des actions de ce parti ou organisation et ne pas en avoir honte ?<br /> Et pour finir, comment se comporte ce parti ou organisation avec les communistes locaux?<br /> En faisant le résultat, on arrive à savoir si nous devons soutenir ou nous un belligérant dans un conflit. <br /> Certains me répondront que les populations civiles ne sont pas responsables, mais en fait elles le sont.<br /> Les populations allemandes, ukrainienne, ou gazaouis ne le sont elles pas quand elles ont votés pour des dirigeants qui les fait entrer dans la guerre ???<br /> Pour le conflit qui nous intéresse, en quoi des gens qui dansaient lors d'une rave party sont responsables de la politique de leur gouvernement et merite de se faire assassiner alors???<br /> Ce 2 poids, 2 mesures fait que beaucoup de militants de gauche n'analysent plus les situations et courent manifester alors que les données politiques ont évolué. <br /> Et vu que les l'occident soutient Israël, nous devrions obligatoirement soutenir Gaza représenté par le hamas??<br /> <br /> Je constate de plus que lors des manifestations pro palestine en France, ce sont majoritairement des coreligionnaires qui manifestent leur soutien. Ils ne manifestent pas pour les autres conflits. <br /> <br /> J'aimerais une réponse à mes interrogations de la part de RC si possible ?
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R
Réveil Communiste
24/11/2023 10:27
Il est sûr que la colonisation de la Palestine est une manifestation de l'impérialisme et doit être combattue. Ce combat est le dernier combat de la décolonisation et le premier de la lutte contre la mondialisation capitaliste occidentale, parce Israël qui se prétend l'État des juifs est en fait surtout une colonie collective de l'Occident. D'un point de vue formel, les Israéliens ont fondamentalement tort car ils ont occupé le territoire de Palestiniens qu'ils ont expulsés, dans un passé récent, mais effectivement cette cause n'est qu'indirectement liée à celle du prolétariat ici et dans le monde. La situation contribue de manière préoccupante à racialiser la lutte des classes, qui est une stratégie constante du capitalisme. Il ne faut pas être dupe du contenu émotionnel véhiculé par la propagande des deux parties qui consiste à exhiber des victimes de la barbarie d'en face. En ce qui concerne la "rave party" c'est certains que massacrer des danseurs c'est plus que moche, et prendre des otages aussi. Tirer dans le tas comme l'a fait l'armée aussi. Enfin organiser un concert à coté des barbelés ce n'est pas non plus très responsable et entre dans aussi dans la propagande qui consiste à faire croire qu'Israël est un pays normal et non une colonie européenne d'origine récente.
J
Jean Grimal
17/11/2023 21:15
Le faits ne sont absolument pas établis !!!<br /> https://www.legrandsoir.info/israel-a-menti-au-sujet-du-7-octobre.html<br /> https://www.youtube.com/watch?v=kkHs7ZG7rFY<br /> <br /> Quand-au Hamas, même si c'est l'enfant maudit des fachos des Frères Musulmans et du Shin Beth, aujourd'hui, il a évolué, et notamment sa branche armée, qui n'a jamais suivi les dirigeants politiques quittant Damas pour Doha et n'a pas participé à la tentative fasciste de renverser le régime baasiste en Syrie.<br /> Ce sont certes des réacs, mais des nationalistes palestiniens. Je suis allé écouter Mariam Abu Daqqa à Paris, et discuter. Elle ne parle pas du Hamas, même si ce n'est pas sa tasse de thé, comme beaucoup de gens peu informés en parlent chez nous. Manifestement, les femmes ont vécu bien plus librement à Gaza avant la 2ème Nakba qu'en Arabie Saoudite, en Israël, en Iran ou en Pologne.
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P
Palao Richard
23/11/2023 14:23
Bruno Drewski ex membre du réseau Voltaire et ex ami du négationniste des chambres à gaz Claude Karnoou nage en plein complotisme : selon lui c'est Israël qui aurait volontairement assassinés des juifs dans les Kiboutz, et lors de la rave party, et pas le Hamas !!! effectivement des témoignages des habitants des Kibboutz décrivent une enorme confusion qui a certainement causée la mort d' israéliens mais de nombreux films faits par les habitants et les jeunes de la fête démontrent que l' esse tiel des massacres à bien été effectué par le Hamas qui d' ailleurs les revendique et à produit des vidéos de l' attaque ... Notons d' ailleurs une contradiction : comment peut on glorifier l' action du Hamas et en même temps dire qu'il s' agit d' un acte Volontaire du gouvernement israélien ?... <br /> A trop vouloir démontrer...
D
drweski
21/11/2023 09:46
Désormais il ne fait aucun doute que des civils israéliens ont été tués le 7 et 8 octobre mais le plus probable ai qu'il l'aient été par des hélicoptères ou des tankistes israéliens. Ensuite Tel Aviv a fait porter le chapeau sur les résistants palestiniens du Hamas (oubliant qu'il y avait d'autres résistants palestiniens et des civils palestiniens accourus sur place) ...mais on peut désormais envisager que le gouvernement d'extrême droite israélien n'avait rien contre tuer des habitants des deux kibboutz anti extrême droite et de la rave party aux accents "neo-bouddhistes" pour ensuite justifier la "riposte" israélienne qui n'est plus qu'une agression désormais. Il reste quelques éléments à vérifier mais l'essentiel prouve qu'on a affaire à un Timisoara ou des couveuses de Koweit bis : https://odysee.com/@richardmedhurst:3/israel-oct7:c?fbclid=IwAR2PmZKjnDm3PZFy-rhyhdSsumn-sKFW4KB9g3UZZvxJoX9TLMcFGALRy9A
R
Réveil Communiste
18/11/2023 09:18
Beaucoup de faits ne sont pas établis, notamment les plus sinistres, le rôle de l'armée israélienne est trouble, mais le fait qu'il y a eu des massacres de civils israéliens et des prises d'otage perpétrés par des soldats du Hamas ne fait pas de doute.

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

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