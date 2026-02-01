Sur la montée de l'antisémitisme : à qui la faute ?

S’il y a une montée (indéniable) de l’antisémitisme, elle est due au génocide à Gaza, aux propos de dirigeants israéliens sur la nécessité de tuer tous les gazaouis, y compris les enfants, de créer un « grand Israël », de ne respecter aucune résolution de l’ONU, de s’asseoir sur les lois internationales.
S’il y a une montée (indéniable) de l’antisémitisme, elle est due aussi au soutien que la diaspora juive apporte au génocide à Gaza par les méthodes dont usait le sénateur McCarthy contre les artistes communistes aux Etats-Unis.
Quand Blanche Gardin se retrouve pratiquement au chômage pour ce sketch :
https://www.facebook.com/watch/?v=1449969442332648
jusqu’à être obligée d’abandonner son appartement, une idée antisémite latente progresse : « Ils sont partout ».
Théophraste R. Auteur du tract : « Si tu existais, tu serais un fouteur de merde, dieu ».
14 décembre 2025
Note de GQ : De mon point de vue, la montée de l'antisémitisme n'est pas du tout indéniable, il est au contraire manifeste que de moins en moins de gens font l'amalgame entre Israël et les sionistes d'un coté et tous les juifs en général, de l'autre.
Par contre l'influence internationale et les abus du lobby qui est désigné d'habitude par paresse de langage comme le "lobby juif" sont de plus en plus contestés, et justement remis en cause. Aux États-Unis, cette prise de conscience a lieu aussi bien à la gauche qu'à la droite de l'éventail politique.
Aujourd’hui le terme "antisémite" qui désignait "quelqu'un qui n'aimait pas les juifs" désigne de plus en plus "que les juifs n'aiment pas".
Aucun peuple ne peut revendiquer de préséance morale sur un autre. Les juifs pas plus que les Palestiniens, ou n'importe qui d'autre.
Mais dans les faits, actuellement se sont les Palestiniens qui sont massacrés quotidiennement et massivement par les israéliens, qui sont des juifs prétendent représenter tous les autres juifs, qui revendiquent et qui obtiennent un support inconditionnel d'un bonne part de ceux de la Diaspora.
Vitupérer l'antisémitisme dans ce contexte aboutit à excuser et à faciliter ce massacre. Nous ne sommes pas en 1944. La lutte contre l'antisémitisme est devenu un prétexte aux atteintes à la liberté d'expression et une pure tartufferie maccarthyste.
Note de GQ, 1er février 2026