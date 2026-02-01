Sur la montée de l'antisémitisme : à qui la faute ?

Lu sur le Grand soir :

S’il y a une montée (indéniable) de l’antisémitisme, elle est due au génocide à Gaza, aux propos de dirigeants israéliens sur la nécessité de tuer tous les gazaouis, y compris les enfants, de créer un « grand Israël », de ne respecter aucune résolution de l’ONU, de s’asseoir sur les lois internationales.

S’il y a une montée (indéniable) de l’antisémitisme, elle est due aussi au soutien que la diaspora juive apporte au génocide à Gaza par les méthodes dont usait le sénateur McCarthy contre les artistes communistes aux Etats-Unis.