Réveil Communiste

Sur la montée de l'antisémitisme : à qui la faute ?

1 Février 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Positions, #Asie occidentale, #Impérialisme, #GQ

Sur la montée de l'antisémitisme : à qui la faute ?
 
14 décembre 2025
 
Note de GQ : De mon point de vue, la montée de l'antisémitisme n'est pas du tout indéniable, il est au contraire manifeste que de moins en moins de gens font l'amalgame entre Israël et les sionistes d'un coté et tous les juifs en général, de l'autre.
 
Par contre l'influence internationale et les abus du lobby qui est désigné d'habitude par paresse de langage comme le "lobby juif" sont de plus en plus contestés, et justement remis en cause. Aux États-Unis, cette prise de conscience a lieu aussi bien à la gauche qu'à la droite de l'éventail politique.
 
Aujourd’hui le terme "antisémite" qui désignait "quelqu'un qui n'aimait pas les juifs" désigne de plus en plus "que les juifs n'aiment pas".
 
Aucun peuple ne peut revendiquer de préséance morale sur un autre. Les juifs pas plus que les Palestiniens, ou n'importe qui d'autre.
 
Mais dans les faits, actuellement se sont les Palestiniens qui sont massacrés quotidiennement et massivement par les israéliens, qui sont des juifs prétendent représenter tous les autres juifs, qui revendiquent et qui obtiennent un support inconditionnel d'un bonne part de ceux de la Diaspora.
 
Vitupérer l'antisémitisme dans ce contexte aboutit à excuser et à faciliter ce massacre. Nous ne sommes pas en 1944. La lutte contre l'antisémitisme est devenu un prétexte aux atteintes à la liberté d'expression et une pure tartufferie maccarthyste.
 
Note de GQ, 1er février 2026
Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

