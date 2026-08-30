Le discours du réchauffement climatique continue à sonner faux.
30 Août 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Economie, #Théorie immédiate, #Ce que dit la presse
De la canicule persistante sur la France, aux incendies en Gironde et à la crue éclair qui a ravagé le Népal, l’été 2026 a semblé à beaucoup d’observateurs comme un rappel à la réalité du réchauffement climatique qui semblerait contredire à certaines analyses mise en avant sur ce blog, à voir ici.
Or nous ne contestons pas la réalité du réchauffement climatique ni son caractère préoccupant à long terme à divers titres.
Ce que nous contestons c’est son impact immédiat. Nous pensons que le réchauffement ne peut pas être appréhendé à l’échelle de la perception individuelle, et qu’il ne peut pas non plus faire l’objet de mesures pensées à cette échelle, ni de gestion court-termiste en pseudo-démocratie libérale. Or ces faits d’actualité semblaient justement affirmer la réalité tangible de cet impact « au niveau du vécu ».
Il faut réaffirmer à ce titre que dans le cas des incendies de forêt le réchauffement a bon dos, quand il s’agit pour l'inénarrable président français, la honte de l’humanité (un Trump ou un Zelensky sur le mode bouffon), d’excuser le manque de moyens matériel mis en œuvre pour la protection civile et la prévention.
Dans le cas de la crue éclair qui a affecté un poste frontière entre la Chine et le Népal, qui a sans doute causé la mort immédiate de milliers de personnes, et qui a généré des images spectaculaires et terrifiantes, s’il est bel et bien causé par l’effondrement d’un glacier, qu’on peut imputer au réchauffement, il représente un événement exceptionnel tel qu'il s'en est déjà produit dans le passé lointain et qui se reproduiront encore , à intervalles espacés et imprévisibles.
Au XIIIème siècle en Savoie trois villages furent ensevelis par un éboulement exceptionnel, dû en dernière analyse au réchauffement climatique … de la fin de la Préhistoire ! Qui avait fragilisé les flancs des vallées glaciaires.
La ville de Nantua, dans l’Ain, vit sous la menace d’un tel éboulement, qui se produire peut être demain, ou peut être dans dix mille ans.
Il faut noter que la Chine qui était directement visée par le discours écolo-réac dominant dans les années 2000 en a génialement inversé le sens et la conclusion en devenant le leader absolument hégémonique des technologies des énergies non carbonées ; ce qui devait servir de gadget décoratif à une politique malthusienne de fin de l’histoire s’est renversé en une nouvelle révolution industrielle pour la première fois pilotée par une nation extra-occidentale !
Mais on peut remarquer qu’au fur et à mesure que la Chine prend le contrôle du baratin du réchauffement climatique, il devient de plus en plus contesté par les conservateur et les impérialistes métropolitains, et les suivistes de l’écologie libérale et social-démocrate sont de plus en plus embêté ne plus fonctionner dans le consensus médiatique comme une chambre d’écho des préjugés courants et bien-pensants de la petite bourgeoisie anglophone mondiale.
Il reste que le processus de pacification, et de passivisation en cours causé par ce récit qui n’est rationnel que tant qu’il demeure dans les truismes et les généralités reste aussi nuisible que jamais à la prise de conscience mondiale du prolétariat. Il soumet le développement et la souveraineté des peuples à une bureaucratie internationale corrompue, seyant en Occident, et pénétrée de part en part par les intérêts financiers et multinationaux.
Bref ce qui est contestable ce n’est pas le réchauffement, mais le style d’engagement et de praxis qu’on tente d’imposer dans le monde en l’invoquant.
Q, 30 août 2026
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7204 Impérialisme
- 4864 Ce que dit la presse
- 4436 Economie
- 3400 lutte contre l'impérialisme
- 3202 Répression
- 2929 Front historique
- 2897 Journal des luttes
- 2824 États-Unis
- 2443 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2377 A gerber !
- 2288 Ukraine
- 2128 Cuba
- 2128 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2115 classe ouvrière
- 2061 Russie
- 1904 Positions
- 1861 Syndicalisme en débat
- 1798 Théorie immédiate
- 1786 Initatives et rendez-vous
- 1680 Chine
- 1582 L'Internationale
- 1348 Élections
- 1288 Réseaux communistes
- 1193 Venezuela
- 1112 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1101 loi travail
- 1031 Amérique latine
- 938 Asie
- 895 Afrique
- 894 Europe de l'Est
- 859 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 675 Publications
- 620 Royaume-Uni
- 596 Art et culture révolutionnaires
- 580 Asie occidentale
- 576 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 536 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 534 GQ
- 477 Corée
- 450 Colombie
- 433 Euroboycott
- 378 Grèce
- 359 Communistes en Italie
- 357 La bonne nouvelle du jour
- 351 Brésil
- 350 Luttes 2008-2011
- 315 Bolivie
- 304 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007