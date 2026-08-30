Le discours du réchauffement climatique continue à sonner faux.

De la canicule persistante sur la France, aux incendies en Gironde et à la crue éclair qui a ravagé le Népal, l’été 2026 a semblé à beaucoup d’observateurs comme un rappel à la réalité du réchauffement climatique qui semblerait contredire à certaines analyses mise en avant sur ce blog, à voir ici.

Or nous ne contestons pas la réalité du réchauffement climatique ni son caractère préoccupant à long terme à divers titres.

Ce que nous contestons c’est son impact immédiat. Nous pensons que le réchauffement ne peut pas être appréhendé à l’échelle de la perception individuelle, et qu’il ne peut pas non plus faire l’objet de mesures pensées à cette échelle, ni de gestion court-termiste en pseudo-démocratie libérale. Or ces faits d’actualité semblaient justement affirmer la réalité tangible de cet impact « au niveau du vécu ».

Il faut réaffirmer à ce titre que dans le cas des incendies de forêt le réchauffement a bon dos, quand il s’agit pour l'inénarrable président français, la honte de l’humanité (un Trump ou un Zelensky sur le mode bouffon), d’excuser le manque de moyens matériel mis en œuvre pour la protection civile et la prévention.

Dans le cas de la crue éclair qui a affecté un poste frontière entre la Chine et le Népal, qui a sans doute causé la mort immédiate de milliers de personnes, et qui a généré des images spectaculaires et terrifiantes, s’il est bel et bien causé par l’effondrement d’un glacier, qu’on peut imputer au réchauffement, il représente un événement exceptionnel tel qu'il s'en est déjà produit dans le passé lointain et qui se reproduiront encore , à intervalles espacés et imprévisibles.

Au XIIIème siècle en Savoie trois villages furent ensevelis par un éboulement exceptionnel, dû en dernière analyse au réchauffement climatique … de la fin de la Préhistoire ! Qui avait fragilisé les flancs des vallées glaciaires.

La ville de Nantua, dans l’Ain, vit sous la menace d’un tel éboulement, qui se produire peut être demain, ou peut être dans dix mille ans.

Il faut noter que la Chine qui était directement visée par le discours écolo-réac dominant dans les années 2000 en a génialement inversé le sens et la conclusion en devenant le leader absolument hégémonique des technologies des énergies non carbonées ; ce qui devait servir de gadget décoratif à une politique malthusienne de fin de l’histoire s’est renversé en une nouvelle révolution industrielle pour la première fois pilotée par une nation extra-occidentale !

Mais on peut remarquer qu’au fur et à mesure que la Chine prend le contrôle du baratin du réchauffement climatique, il devient de plus en plus contesté par les conservateur et les impérialistes métropolitains, et les suivistes de l’écologie libérale et social-démocrate sont de plus en plus embêté ne plus fonctionner dans le consensus médiatique comme une chambre d’écho des préjugés courants et bien-pensants de la petite bourgeoisie anglophone mondiale.

Il reste que le processus de pacification, et de passivisation en cours causé par ce récit qui n’est rationnel que tant qu’il demeure dans les truismes et les généralités reste aussi nuisible que jamais à la prise de conscience mondiale du prolétariat. Il soumet le développement et la souveraineté des peuples à une bureaucratie internationale corrompue, seyant en Occident, et pénétrée de part en part par les intérêts financiers et multinationaux.

Bref ce qui est contestable ce n’est pas le réchauffement, mais le style d’engagement et de praxis qu’on tente d’imposer dans le monde en l’invoquant.