Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

Challenge : reprise en main musclée par Bernard Arnaud

16 Août 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Ce que dit la presse

CHALLENGES : reprise en main musclée de Bernard Arnault - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

CHALLENGES : reprise en main musclée de Bernard Arnault - Commun COMMUNE [le blog d'El Diablo]

Par Fabien Rives E n plein été, la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires se poursuit. Le 28 juillet, l'AFP rapportait le rejet, par le Conseil d'Etat, d'une requête...

https://www.communcommune.com/2026/08/challenges-reprise-en-main-musclee-de-bernard-arnault.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Orwell, un auteur de guerre froide
Orwell, un auteur de guerre froide
Cuba Coopération : revue de presse du 13 août 2026
Cuba Coopération : revue de presse du 13 août 2026
Sur la guerre en Ukraine, trois choses pour les sourds volontaires
Sur la guerre en Ukraine, trois choses pour les sourds volontaires
Pierre Goldman, Joan Baez et la gauche divine. Comment passer de la célébration des héros à celle des victimes
Pierre Goldman, Joan Baez et la gauche divine. Comment passer de la célébration des héros à celle des victimes
Orwell, un auteur de guerre froide
Le PCF devrait soutenir Mélenchon et Mélenchon devrait rechercher ce soutien, dans leur propre intérêt
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop