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Réveil Communiste

Faire face au danger qui menace Cuba !

14 Mai 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Cuba, #lutte contre l'impérialisme

 
Face au réel danger : informer largement, convaincre, agir !

Alors que, le 1er mai, des centaines de milliers de citoyennes et citoyens de la capitale manifestaient à La Havane, devant l’Ambassade des Etats-Unis, alors que partout dans le monde, des rassemblements soutenaient le peuple cubain, Donald Trump s’est emparé de cette journée internationale des travailleurs, pour imposer de nouvelles sanctions contre l’Ile.

Le pétrole n’est plus l’unique sujet, il faut empêcher toute relation avec Cuba que cela soit les entreprises ou les banques. Les panneaux photovoltaïques installés pour essayer de palier les pénuries d’énergie et d’électricité, sont aussi concernés. Un exemple édifiant : l’exploitation du Nickel, une des premières ressources du pays. Concrètement, l’entreprise canadienne SHERITT, qui travaille depuis des dizaines d’années avec l’entreprise cubaine MOA a annoncé quitter le territoire et rapatrier l’ensemble de ses salariés, suite aux décisions de Trump, qui a, par ailleurs donner un mois aux entreprises étrangères implantées à Cuba pour débarrasser le plancher !

Dans le même temps ce Président fait peser la menace d’une intervention militaire imminente que les cubains prennent au sérieux, ce qui les oblige à prendre des mesures de défense indispensables. Et, ce mardi 12, avant de partir pour 48 heures en Chine, Trump a à nouveau qualifié Cuba de « pays en faillite » et l’a menacé d’en prendre le contrôle « militairement ». La guerre psychologique s’intensifie, les vols de drones espions se multiplient, pendant que les plans militaires du Pentagone s’affinent.

Cette politique génocidaire suscite de plus en plus de rejet dans le monde. Le Mexique envoie une nouvelle cargaison humanitaire. Dans notre pays, cela se traduit à de nombreux niveaux : résolution de l’assemblée nationale, actions de partis politiques, de syndicats, d’associations diverses se multiplient et se diversifient. Pourtant, chacun d’entre nous est à même de se rendre compte du silence volontairement organisé, sur la situation réelle à Cuba, ses raisons, ses responsables et ses complices…Ne pas faiblir dans le soutien humanitaire, nos amis en ont un besoin urgent et dans le même geste, amplifier les efforts afin de faire reculer le gouvernement des Etats-Unis et sa politique criminelle hégémonique.

Cette Lettre, les articles que nous publions quotidiennement apportent modestement leur pierre à ce combat. Nos comités, nos militants sur le terrain interviennent partout où nous sommes implantés pour diffuser la bonne parole et prendre part aux actions de soutien humanitaire, aux côtés d’autres acteurs.

Vous êtes et pouvez être de ceux-là, nous vous faisons confiance.

Bonne lecture de cette nouvelle publication,
Bien cordialement,

Roger Grevoul
Président Fondateur de Cuba Coopération France, Rédacteur en chef du site internet et de la Lettre Hebdomadaire
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Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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