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Réveil Communiste

Deux articles sur la situation au Pérou en plein processus électoral

14 Mai 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Pérou, #lutte contre l'impérialisme, #Élections

Deux articles sur la situation au Pérou en plein processus électoral

https://bolivarinfos.over-blog.com/2026/05/perou-le-candidat-de-gauche-roberto-sanchez-affrontera-keiko-fujimori-au-second-tour.html ,  un article de Telesur   du 11 mai  2026 traduit par Françoise Lopez. Les résultats du premier tour des élections présidentielles au Pérou. Peut-être un espoir?

https://bolivarinfos.over-blog.com/2026/05/perou-la-vengeance-du-chapeau.html , un article  du  Résumen Latinoamericano du 17 avril 2026 traduit par Françoise Lopez. Une analyse de la situation politique au Pérou qui nous a paru très pertinente au moment où tombent les résultats du premier tour. A lire absolument.

 

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Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

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