Octobre en Amérique latine
31 Octobre 2025 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Argentine, #Colombie, #Pérou, #Venezuela, #Cuba
Le mois d'octobre 2025 a été très chargé en Amérique latine. Les USA renforcent leur présence dans les Caraïbes et menacent de plus en plus ouvertement le Venezuela, et désormais la Colombi...
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Catégories
- 7092 Impérialisme
- 4822 Ce que dit la presse
- 4409 Economie
- 3274 lutte contre l'impérialisme
- 3170 Répression
- 2893 Journal des luttes
- 2884 Front historique
- 2747 États-Unis
- 2392 Qu'est-ce que la "gauche"
- 2320 A gerber !
- 2271 Ukraine
- 2128 l'Europe impérialiste et capitaliste
- 2100 classe ouvrière
- 2061 Cuba
- 2018 Russie
- 1886 Positions
- 1848 Syndicalisme en débat
- 1767 Initatives et rendez-vous
- 1762 Théorie immédiate
- 1665 Chine
- 1575 L'Internationale
- 1325 Élections
- 1240 Réseaux communistes
- 1144 Venezuela
- 1101 loi travail
- 1058 L'Europe impérialiste et capitaliste
- 1021 Amérique latine
- 939 Asie
- 878 Europe de l'Est
- 877 Afrique
- 858 élection 17
- 843 la bonne nouvelle du jour
- 671 Publications
- 619 Royaume-Uni
- 591 Art et culture révolutionnaires
- 575 Congrès du PCF depuis 2008
- 567 Syrie
- 551 Asie occidentale
- 525 Articles les plus lus archivés chaque semaine
- 500 GQ
- 469 Corée
- 442 Colombie
- 433 Euroboycott
- 376 Grèce
- 351 Communistes en Italie
- 350 Luttes 2008-2011
- 348 Brésil
- 320 La bonne nouvelle du jour
- 303 Bolivie
- 297 Mille raisons de regretter l'URSS
Archives
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007