Melloni en sursit ? Editorial du Forum italien des communistes - APRÈS SALERNE

Editorial du Forum italien des communistes - APRÈS SALERNE

APRÈS SALERNE

LE GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL

POINT D’ANCRAGE

AVEC L’AXE STRATÉGIQUE DU P.C.I.

La demande qu’un prochain gouvernement alternatif à celui de Meloni soit un gouvernement qui applique la Constitution est en train de s'amplifier et reste un sujet de débat ouvert. En revanche, on parle peu de « large front » après les événements impliquant Renzi, Calenda et le groupe SI qui constitue l’âme noire du PD. Comment peut-on envisager un large front avec ces gens. Il devient difficile même pour Schlein d’en parler avec insistance, et préfère en effet l'expression « obstinément unitaire ».

Mais le fond de la question demeure : quelle est l’alternative qui se profile aujourd'hui ? Et surtout, pour quoi devons-nous nous battre ?

Après la victoire du NON au référendum, une chose est certaine : Meloni se trouve dans un impasse dont il lui sera difficile de sortir. Après tous les mensonges avec lesquels elle a manipulé l’opinion publique, son taux de crédibilité est en baisse, et il n’est pas exclu que, plutôt que de s’user davantage, elle fasse un coup de théâtre et choisisse des élections anticipées. Le peuple du NON doit donc maintenir sa cohésion pour aller au-delà du résultat obtenu les 22-23 mars.

Lorsque nous avons parlé de Plateforme constitutionnelle (voir le texte qui suit l’éditorial), le lien que nous avons établi était explicite : travailler à la défaite du gouvernement Meloni aux élections politiques de 2027 en en s'appuyant su la victoire du NON et en mettant en avant le thème d’un large front constitutionnel en alternative au «large front».

Maintenant que le premier résultat a été atteint, non seulement en termes d’écart de voix mais aussi par les caractéristiques des votants du NON, il s’agit de franchir l’étape suivante, qui ne doit évidemment pas être le « large front », mais l’expression de tous ceux qui réclament un gouvernement appliquant la Constitution.

Existe-t-il les conditions pour que cela puisse se produire et comment faut-il travailler pour obtenir ce résultat ?

Il serait erroné d’être inutilement optimistes, car la situation est assez complexe : bien qu’il existe une poussée au changement, les accords de « large front » pèsent toujours, et même Conte semble revenir sur sa position initiale quant à la guerre et paraît converger vers des positions euro-impérialistes. La bataille reste toutefois ouverte : il ne faut pas considérer comme acquis le fait que les gens soient prêts à se laisser berner facilement, et nous devons nous organiser pour que cela ne se produise pas. Il faut donc insister pour que se créent partout des comités pour une alternative constitutionnelle lors des prochaines élections politiques de 2027, ou même avant si Meloni tentait un coup de théâtre et démissionnait .

Mais la question demeure : comment utiliser l’élan provenant d’un possible mouvement en faveur d’une alternative constitutionnelle au gouvernement Meloni, sachant que ce mouvement n’est pas et ne veut pas être un parti, dont les conditions d’existence ne sont pas réunies à ce jour, à moins de le réduire à un simple symbole électoraliste ?

Malheureusement, le radicalisme politique, souvent verbeux, nous a habitués à des réponses immédiates. Il existe cependant des moments où la réflexion doit être plus élaborée et dans ce cas précis nous devons décider si nous participons à l’affrontement ou si nous nous retirons dans un Aventin qui peut nous satisfaire en principe, mais qui n’a aucune chance d’influencer l'issue de ce conflit.

Aujourd’hui, on ne peut peser que si l’alternative à Meloni repose sur un programme capable d’intéresser, le peuple, les travailleurs, ceux qui refusent la guerre même dans sa version euro-impérialiste et veulent affronter les problèmes économiques et sociaux dans un cadre constitutionnel. Les partisans de fausses alternatives pensent aller aux élections sans tenir compte de cette réalité, mais les conséquences en seraient catastrophiques pour tous. Letta a été indifférent face à ce dilemme, et le résultat fut le gouvernement Meloni. Pouvons-nous changer les choses ? Essayons de le faire, avec conviction.

En ce qui nous concerne, en tant que communistes, rappelons-nous que nous sommes revenus à un tournant de l’histoire qui nous offre une réflexion plus générale sur ce que signifie, pour l’Italie, l’application de la Constitution comme produit d’un processus historique né de l’antifascisme, de la Résistance, et surtout de la contribution déterminante du Parti communiste. Pour nous donc, au moment où nous projetons une résurgence communiste, la bataille pour la Constitution représente le maillon manquant sur lequel nous appuyer.

Pour le Bureau de Correspondance du

Forum italien des communistes

Ennio Gori

LA PLATEFORME CONSTITUTIONNELLE :

LES POINTS DE L’ALTERNATIVE

La forte demande venant de la base pour une alternative constitutionnelle au gouvernement Meloni ne peut être déçue. Nous devons battre le gouvernement Meloni mais aussi empêcher le retour aux gouvernements euro-impérialistes.

La véritable alternative est un gouvernement qui applique la Constitution et repose sur :

la sortie de l’Italie des guerres et des alliances avec les États-Unis et Israël,

le développement de relations internationales tout azimut et une économie qui refuse les embargos et les diktats impérialistes,

une politique sociale fondée sur les principes constitutionnels et une économie orientée vers des objectifs sociaux,

l’abrogation des décrets sécurité et la réaffirmation de l’antifascisme

- S'UNIR SUR CE PROGRAMME

- CONSTITUER DES COMITÉS

POUR L’ALTERNATIVE CONSTITUTIONNELLE

- BATTRE LE GOUVERNEMENT MELONI !

CONTACT : miskin1917@gmail.com