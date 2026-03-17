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Réveil Communiste

Sur l'utilisation par le sionisme et ses compagnons de route de l'accusation d'antisémitisme

17 Mars 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #GQ, #Élections, #Qu'est-ce que la "gauche", #Ce que dit la presse, #Impérialisme, #A gerber !

Le capitaine de pédalo, tel qu'en lui-même, toujours aussi répugnant

Le capitaine de pédalo, tel qu'en lui-même, toujours aussi répugnant

Il est clair que la campagne actuelle, qui vise à marginaliser et à ruiner politiquement Jean-Luc Mélenchon en France, en l'accusant d'antisémitisme, après qu'on a réussi à le faire au Royaume-Uni contre Jeremy Corbyn, en usant des mêmes amalgames et des mêmes calomnies, a pour objectif principal d'intimider et discréditer tous ceux qui protestent en Occident contre le génocide. Avec aussi le dessein de barrer la route du pouvoir à un homme politique qui serait sans doute beaucoup moins malléable qui tous ceux qui sont en place ou qui la convoitent, et que tous ceux qui font chorus avec la campagne, avec une rare malhonnêteté.

A l'occasion des élections municipales qui viennent de se tenir, il était clair que de la gauche à l'extrême-droite, et sur l'ensemble du spectre médiatique, un mot d'ordre cohérent est mis en application.

Que ça plaise ou non, cette campagne est évidemment orchestrée par un lobby sioniste qui a pignon sur rue, qui ne cache même pas son action - il semble au contraire rechercher la visibilité pour pouvoir mesurer l'ampleur de la sidération qu'il est capable de produire.

Cette campagne va de pair avec le développement d'une campagne maccarthyste qui n'envisage ni plus ni moins de faire criminaliser toute opposition à ses idées et à ses actions. Qu'une telle démarche soit susceptible à courte échéance et contrairement au but qu'il affirme poursuivre, de renforcer l'antisémitisme et de le développer dans de nouvelles couches de la population, il semble bien n'en avoir cure.

Le lobby cherche aussi à développer un climat de paranoïa dans le public juif, avec tout ce que cela peut comporter comme risques dans le registre des prophéties auto-réalisatrices.

Pour le moment les éléments de langage du CRIF s'imposent partout et l'amalgame sionisme- antisémitisme est utilisé dans tous les médias pour gêner  et réduire au silence les voix solidaires de la Palestine.

Rien d’étonnant de voir un Glusksmann, notoire représentant de la Cinquième Colonne impérialiste dans ce pays, tenter de faire mettre LFI en quarantaine, ou de voir un Hollande fulminer des excommunications dont tout le monde se moque.

Plus étonnant est de voir un Roussel qualifier ce parti social-démocrate new look de "dangereux" ! Un compliment involontaire que nul ne pensera sans doute à lui décerner.

Le PCF a clairement vendu ses convictions pour un plat de lentille : pour jouir d'un accès aisé aux médias, et d'un traitement aimable sans subir de remise en cause agressive. A cela s'ajoute la ridicule fixation de ses militants contre un politicien qu'ils ont eux-mêmes lancé, et dont le véritable tort est de réaliser des scores de 20% là où leur secrétaire réalise péniblement 2 % malgré ses velléités temporaires de se remettre à l'écoute des masses.

Le résultat du premier tour a montré que cette campagne a tout l'air de se retourner contre ses participants. Voilà une bonne nouvelle. Mais l'air de temps et l’atmosphère belliciste laisse prévoir que loin de cesser, elle risque d'empirer, voire de prendre une tournure judiciaire, dans une opération pour écarter Mélenchon et son parti de l'élection présidentielle de 2027. Ou même de se développer en incidents violents.

LFI et Mélenchon n'aurait pour seul mérite que d'avoir suscité ces torrents de haine, ce serait déjà un motif pour les soutenir dans les conditions actuelles ! "L"offre" politique étant ce qu'elle est.

GQ, 17 mars 2026

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Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

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Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

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