Maduro et son épouse sont extraits de leur cachot aujourd'hui pour passer devant le tribunal
26 Mars 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Répression, #Impérialisme, #Venezuela
L'enlèvement de Nicolas Maduro et de Cilia Flores vers le goulag américain
L'enlèvement de Nicolas Maduro et de Cilia Flores, le samedi 3 janvier 2026, ressemblait à une publicité pour l'armée des États-Unis (USA). " Un spectacle télévisé avec tout ce qu'il faut "...
https://www.legrandsoir.info/l-enlevement-de-nicolas-maduro-et-de-cilia-flores-vers-le-goulag-americain.html
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
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