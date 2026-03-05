Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Réveil Communiste

La manipulation en mercenaires des forces Kurdes

5 Mars 2026 , Rédigé par Réveil Communiste Publié dans #Impérialisme, #Iran, #États-Unis

Les États-Unis et Israël activent leur plan B : les milices kurdes au premier plan - EX Front Syndical de Classe

Les États-Unis et Israël activent leur plan B : les milices kurdes au premier plan - EX Front Syndical de Classe

Correspondance locale - Al Qods, le 05 mars 2026 Alors que les États-Unis et Israël hésitent à envoyer leurs troupes au sol en Iran, et que leurs cercles, notamment américains, craignent de ...

https://www.frontsyndical-classe.org/2026/03/les-etats-unis-et-israel-activent-leur-plan-b-les-milices-kurdes-au-premier-plan.html

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
L'agression militaire terroriste des États-Unis et d'Israël contre l'Iran : la barricade n'a que deux cotés
L'agression militaire terroriste des États-Unis et d'Israël contre l'Iran : la barricade n'a que deux cotés
Iran : 46 ans de sanctions et leurs conséquences
Iran : 46 ans de sanctions et leurs conséquences
Honduras, Venezuela : où en est-on ?
Honduras, Venezuela : où en est-on ?
Sur l'agression contre l'Iran
Sur l'agression contre l'Iran
Ne pas confondre ! Napoléon n'est pas Staline, Staline n'est pas Napoléon
Une interprétation de la politique chaviste comme retraite tactique
Retour à l'accueil
Commenter cet article

Réveil Communiste :

Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.

 

Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.

 

Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).

 

Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.

 

Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).

 

Catégories

Archives

Liens

Theme: Classical © 2026 - Hébergé par Overblog

GoTop