Ne pas confondre ! Napoléon n'est pas Staline, Staline n'est pas Napoléon

Extrait d'un article sur le Napoléon des commémorations de 2021 publié sur le blog de "Descartes", Dans la France du XXIème siècle, pas de place pour Napoléon,

(...) Et nous laisse une magnifique citation qu’on devrait graver dans le mur de chaque école : « Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles qu’on fait sur l’ignorance » (3).

(3) On rapprochera cette citation d’une autre, « l’ignorance est une forteresse qu’il nous faut conquérir », due à… Staline. Le parallèle entre les deux personnages est d’ailleurs intéressant : tous deux étaient nés dans des régions périphériques et étaient jusqu’à un certain point des « immigrés assimilés ». Tous deux ont participé à une révolution qui a balayé l’ensemble des structures politiques et symboliques de leurs pays. Tous deux arrivent au pouvoir à un moment où il s’agit de tourner le dos aux tourmentes révolutionnaires et rétablir un fonctionnement rationnel de l’État. Tous deux ont eu à faire face à une guerre permanente organisée par des voisins hostiles à l’idéologie du nouvel État. Tous deux étaient des pragmatiques, et ont cherché à établir les institutions issues de la révolution sous l’aspect rassurant d’une symbolique à laquelle leurs peuples étaient habitués, « trahissant » symboliquement la période révolutionnaire. La différence est que Staline partait de bien plus loin, dans un pays dont la tradition politique était celle « d’une autocratie modérée par le meurtre », alors que Napoléon héritait l’œuvre politique et administrative commencée par Louis XIV et l’apport des Lumières…

Commentaire de RC

Le rapprochement esquissé par "Descartes" est bien intentionné au fond car il tranche avec les lieux communs stupides anti-staliniens qui dominent encore dans la culture, mais il est fondamentalement erroné parce que le "Staline " qu'il se représente est davantage le résultat de la construction de la propagande hostile, qu'il renverse dans un sens positif, que le personnage historique avec son action réelle.

Staline n'a pas fait de coup d'État et il n'est pas le fossoyeur d'une révolution auquel il aurait mis fin par une dictature militaire, (c'est plutôt Trotski qui était le prétendant à ce rôle). Staline a mis en pratique la dictature du prolétariat telle que Marx et Lénine l'avaient envisagée, et il a poursuivi consciencieusement et énergiquement la feuille de route de Lénine, qu'il a théorisé. Il n'est pas le représentant du retour à "l'ordre" désiré par les conservateurs. Pour lui le service de l'État n'a pas de sens s'il ne contribue pas à l'avènement futur du communisme. Il consolide la révolution prolétarienne en lui donnant une base économique et une armée dans un pays entièrement à reconstruire, et sous sa direction s'édifie le premier État socialiste de l'histoire, et non une caricature de l'Empire romain, qui est en réalité un État bourgeois déficient comparé au rival britannique! Staline n'est pas un Bonaparte devenu empereur du prolétariat., mais un Robespierre qui aurait vécu quarante ans de plus. Alors que Napoléon a rétabli l’esclavage aux Antilles, l'action de Staline a été objectivement l'un des plus grand facteur de décolonisation et d'émancipation des peuples esclaves de toute l'histoire.

Si on veut une description réaliste du Napoléon objectif, militaire borné pétri de vanité, vu à travers les yeux du peuple russe qui l'a abattu, il suffit de lire Guerre et Paix, de Léon Tolstoï.

GQ, 13 mai 2021, relu le 1er novembre 2025