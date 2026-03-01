L'agression militaire terroriste des États-Unis et d'Israël contre l'Iran : la barricade n'a que deux cotés
Avec le lancement de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, on voit de nouveau fleurir le discours narcissique moral du "ni-ni". Ni les sionistes, ni les antisémites, ou ni les Américains ni les mollahs.
On voit que peu de gens parmi ces intellectuels ont compris le philosophe Ludwig Wittgenstein quand il dit "quand il n'y à rien à dire il faut se taire".
Le "ni-ni" peut se transformer en "et et": Et les nazis ukrainiens, et l'impérialisme de l'UE et de l'OTAN.
Ce qui est indiscutable, c'est que la stratégie israélo-américaine met le terrorisme au centre : éliminer les chefs devrait suffire à faire rentrer dans le rang les masses dans les pays ciblés par l'impérialisme. Dans les faits cela semble d’ailleurs plus efficace pour vassaliser complètement et dépouiller totalement de leur dignité les chefs d'États alliés qu'à soumettre les peuples du Sud.
Trump semble parier aussi sur l'affaiblissement mondial du sentiment patriotique devant la montée en force de la culture globale, et de son individualisme forcené.
Ainsi en Argentine les menaces et le chantage financier de Trump contre le pays au lieu de provoquer le rejet viscéral qu'ils auraient mérité il y a encore quelques années ont eu l'effet d'inverser les résultats électoraux, en faveur du clown à la tronçonneuse. Une même inversion eut lieu peu de temps après au Honduras, il est vrai placé à ce moment sous la menace directe de la flotte des États-Unis
Prétendre qu'on va libérer les femmes iraniennes en bombardant leur pays est tout simplement abject à tous le niveaux.
Prêcher le ni-ni en dans ces conditions où l'abus de la force est tellement unilatéral n'a qu'une finalité : inciter au doute et à l'inaction. On pourrait croire cela inutile, car la plupart des gens se sentent justement impuissants devant l'arrogance et la violence des fauteurs de guerre et leurs médias lèche-bottes. Mais non. Car même massivement martelés à la manière de Goebbels contre le bon sens et la morale élémentaire les éléments de langage bellicistes ne passent pas dans le public.
Donc nous allons réaffirmer un fois de plus :
Aucune guerre nulle part ne peut rétablir le droit, les droits de l'homme, la démocratie et la liberté, et aucune guerre n'est jamais menée dans ce but.
Aucune opposition politique dans aucun pays qui compte pour s'imposer sur l'ingérence de forces extérieures et qui plus est sur une invasion étrangère n'est légitime au moindre degré.
En aucune manière l'assassinat de leaders étrangers préalablement discrédités et peints aux couleurs les plus sombres ne peut être considéré comme un procédé légitime, et surtout pas en faisant croire que tuer les chefs épargnerait en quelque mesure les civils et les innocents.
Signalons au passage qu'user de son crédit pour vitupérer à contre-temps contre l'antisémitisme de LFI ou contre l'islamisme en Iran est caractéristique d'une vile mentalité, celle des collabos qui accompagnent les armées d'invasion par lâcheté ou par intérêt. Et dans le contexte actuel ces gens qui souvent s'identifient "de gauche" accompagnent aussi le retour en force du suprématisme occidental et du néo-colonialisme. Il ne s'agit ni plus ni moi de prise d'otage à l'échelle de nations entières.
On ne peut pas vitupérer contre Trump et soutenir les effets de sa politique, que ce soit au Moyen Orient, en Amérique latine, en Asie ou ailleurs.
GQ, 1er mars 2026
Réveil Communiste :
Réveil Communiste est animé depuis 2010 par Gilles Questiaux (GQ), né en 1958 à Neuilly sur Seine, professeur d'histoire de l'enseignement secondaire en Seine Saint-Denis de 1990 à 2020, membre du PCF et du SNES. Les opinions exprimées dans le blog n'engagent pas ces deux organisations.
Le blog reproduit des documents pertinents, cela ne signifie pas forcément une approbation de leur contenu.
Le blog est communiste, non-repenti, et orthodoxe (comme ils disent). Il défend l'honneur du mouvement ouvrier et communiste issu de la Révolution d'Octobre, historiquement lié à l'URSS quand elle était gouvernée par Lénine et par Staline, mais sans fétichisme ni sectarisme. Sa ligne politique est de travailler à la création et à l'unité du parti du prolétariat moderne, et de lutter contre l'impérialisme (contre le seul qui importe, l'impérialisme occidental, dirigé par les États-Unis).
Les textes originaux, écrits par l'animateur seul ou en collaboration et dont il endosse pleine et entière responsabilité sont publiés dans la catégorie GQ, accessible directement dans la barre de menu. Ils sont reproductibles, sans modification, à condition d'en mentionner l'origine.
Les commentaires sont publiés après validation, mais ne sont pas censurés, sauf abus (insultes, diffamation, mythomanie, publicité, non-pertinence, ou bêtise manifeste).
